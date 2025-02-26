Marvel Rivals : Une compensation de taille attend les joueurs, mais soyez rapides

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 février 2025 à 11h12
NetEase Games a prévu une compensation pour les joueurs de Marvel Rivals, à la suite des problèmes de serveurs.
Marvel Rivals : Une compensation de taille attend les joueurs, mais soyez rapides
Comme vous le savez probablement déjà, le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, a connu quelques problèmes de serveurs, il y a très peu de temps. Pour remercier la patience et la compréhension de la communauté, les développeurs ont prévu une belle compensation pour celles et ceux jouant à Marvel Rivals.

Une compensation prévu, en raison des récents problèmes de serveurs sur Marvel Rivals

En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a réglé les récents soucis de serveurs sur Marvel Rivals et a prévu une compensation importante pour la communauté. Ainsi, jusqu'au 12 mars prochain, les joueurs et les joueuses de Marvel Rivals peuvent récupérer 200 unités.
Pour obtenir cette compensation sur Marvel Rivals, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de lancer le titre sur la plateforme de votre choix puis de vous rendre dans la messagerie en jeu. Vous y verrez un message intitulé « The server issue has been resolved ». Ouvrez-le pour récupérer les 200 unités, qui sont en pièce jointe. Pour rappel, vous avez jusqu'au 12 mars 2025 pour les réclamer sur le titre de NetEase Games.

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Ce geste fera très certainement plaisir aux joueurs et aux joueuses de Marvel Rivals, qui n'ont malheureusement pas pu jouer au hero shooter pendant quelques heures, à la fin du mois de février 2025. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, tout est désormais opérationnel.

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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