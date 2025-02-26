Marvel Rivals : Une compensation de taille attend les joueurs, mais soyez rapides

NetEase Games a prévu une compensation pour les joueurs de Marvel Rivals, à la suite des problèmes de serveurs.

Une compensation prévu, en raison des récents problèmes de serveurs sur Marvel Rivals

Hey Rivals, Servers are back up! Sorry for the inconvenience. As a token of our appreciation for your patience, we've credited your account with 200 units as compensation. Please make sure to log into the game and claim your compensation item from your in-game mail by March 12,… — Marvel Rivals (@MarvelRivals) February 25, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, le hero shooter de NetEase Games,, a connu quelques problèmes de serveurs, il y a très peu de temps. Pour remercier la patience et la compréhension de la communauté,En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Ainsi, jusqu'au 12 mars prochain,Pour obtenir cette compensation sur, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de lancer le titre sur la plateforme de votre choix puis de vous rendre dans la messagerie en jeu. Vous y verrez un message intitulé « The server issue has been resolved ». Ouvrez-le pour récupérer les 200 unités, qui sont en pièce jointe. Pour rappel, vous avez jusqu'au 12 mars 2025 pour les réclamer sur le titre de NetEase Games.Ce geste fera très certainement plaisir aux joueurs et aux joueuses de, qui n'ont malheureusement pas pu jouer au hero shooter pendant quelques heures, à la fin du mois de février 2025. Toutefois, et comme vous l'aurez compris, tout est désormais opérationnel.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.