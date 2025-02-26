Marvel Rivals : Une compensation de taille attend les joueurs, mais soyez rapides

Marvel Rivals Codes (Octobre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Pour obtenir cette compensation sur Marvel Rivals, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de lancer le titre sur la plateforme de votre choix puis de vous rendre dans la messagerie en jeu. Vous y verrez un message intitulé « The server issue has been resolved ». Ouvrez-le pour récupérer les 200 unités, qui sont en pièce jointe. Pour rappel, vous avez jusqu'au 12 mars 2025 pour les réclamer sur le titre de NetEase Games.
Hey Rivals, Servers are back up! Sorry for the inconvenience. As a token of our appreciation for your patience, we've credited your account with 200 units as compensation. Please make sure to log into the game and claim your compensation item from your in-game mail by March 12,…— Marvel Rivals (@MarvelRivals) February 25, 2025
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