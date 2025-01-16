Marvel Rivals : Un skin spécial arrive bientôt

Marvel Rivals va, prochainement, se doter d'un skin spécifique pour l'un de ses personnages jouables.

Un skin spécial à destination de Spider-Man sur Marvel Rivals annoncé

🕷️ The Advanced Suit 2.0 Arrives to Celebrate the PC Launch of Marvel's Spider-Man 2! 🕸️



Take the first look at Marvel's Spider-Man 2 (2023) in Marvel Rivals, the Advanced Suit 2.0 blends Otto Octavius's science with Peter Parker's genius. Crafted for the toughest battles, it… pic.twitter.com/LiyXRzkjcI — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 15, 2025

Avec sa multitude de personnages jouables,propose également une belle diversité de costumes pour ses super-héros et vilains, que les joueurs et les joueuses peuvent se procurer ou bien obtenir. À ce sujet,Comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, pour célébrer le lancement de Marvel's Spider-Man 2 sur PC, qui se fera à la fin de ce mois-ci,. D'après les informations partagées, ce costume légendaire, qui est celui par défaut sur le titre d'Insomniac Games, sera disponible via la boutique en jeu deDans ladite publication, qui est accompagnée d'une image, NetEase Games écrit : « Découvrez pour la première fois Marvel's Spider-Man 2 (2023) dans Marvel Rivals, la combinaison avancée 2.0 allie la science d'Otto Octavius au génie de Peter Parker. Conçue pour les combats les plus rudes, elle symbolise le véritable cran du héros Spider-Man ».Une bonne nouvelle pour tous les joueurs et joueuses qui apprécient jouer l'Homme araignée suret qui étaient à la recherche d'un nouveau skin pour ce super-héros.Pour rappel,, qui est sorti au début du mois de décembre 2024, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.