Marvel Rivals : Un skin spécial arrive bientôt

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 janvier 2025 à 11h28
Marvel Rivals va, prochainement, se doter d'un skin spécifique pour l'un de ses personnages jouables.
Marvel Rivals : Un skin spécial arrive bientôt
Avec sa multitude de personnages jouables, Marvel Rivals propose également une belle diversité de costumes pour ses super-héros et vilains, que les joueurs et les joueuses peuvent se procurer ou bien obtenir. À ce sujet, NetEase Games a annoncé qu'un skin spécial se rendra prochainement disponible sur Marvel Rivals.

Un skin spécial à destination de Spider-Man sur Marvel Rivals annoncé

Comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, pour célébrer le lancement de Marvel's Spider-Man 2 sur PC, qui se fera à la fin de ce mois-ci, le skin « Advanced Suit 2.0 » de Spider-Man arrive le 30 janvier 2025 sur Marvel Rivals. D'après les informations partagées, ce costume légendaire, qui est celui par défaut sur le titre d'Insomniac Games, sera disponible via la boutique en jeu de Marvel Rivals.

Dans ladite publication, qui est accompagnée d'une image, NetEase Games écrit : « Découvrez pour la première fois Marvel's Spider-Man 2 (2023) dans Marvel Rivals, la combinaison avancée 2.0 allie la science d'Otto Octavius au génie de Peter Parker. Conçue pour les combats les plus rudes, elle symbolise le véritable cran du héros Spider-Man ».
Une bonne nouvelle pour tous les joueurs et joueuses qui apprécient jouer l'Homme araignée sur Marvel Rivals et qui étaient à la recherche d'un nouveau skin pour ce super-héros.

Pour rappel, Marvel Rivals, qui est sorti au début du mois de décembre 2024, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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