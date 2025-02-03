Marvel Rivals : Un nouveau leak concernant le potentiel mode PvE

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2025 à 15h57
De nouvelles informations non officielles concernant un boss du potentiel mode PvE de Marvel Rivals circulent sur la Toile.
Marvel Rivals : Un nouveau leak concernant le potentiel mode PvE
Peu de temps avant le lancement de la saison 1 sur Marvel Rivals, certains datamineurs et leakers avaient indiqué que le hero shooter de NetEase Games pourrait se doter d'un mode PvE. Il y a peu de temps, une nouvelle rumeur, à propos d'un possible boss dudit mode de jeu de Marvel Rivals, est apparue sur la Toile.

Un boss Kraken pour le potentiel mode PvE de Marvel Rivals ?

En effet, le datamineur et leaker X0X-Leak a, récemment partagé, via plusieurs publications sur son compte Twitter/X, ses découvertes à propos d'un potentiel boss à destination du probable mode PvE de Marvel Rivals, qui serait baptisé « InfinityCrisis ». La créature en question serait une sorte de Kraken, dont les différentes animations sont présentées dans la vidéo accompagnant la publication.
Pour le moment, toutes ces informations sont, évidemment, à prendre au conditionnel. NetEase Games n'a pas communiqué officiellement à ce sujet et n'a, d'ailleurs, pas indiqué qu'un mode de jeu PvE était en préparation pour Marvel Rivals. Il va donc falloir attendre une annonce de la part des développeurs du hero shooter, pour savoir si oui ou non Marvel Rivals se dotera d'un mode PvE à l'avenir. 
En guise de conclusion, rappelons que Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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