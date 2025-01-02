Marvel Rivals : Un leak suggère l'arrivée probable d'un nouveau mode de jeu

Selon un récent leak, Marvel Rivals devrait accueillir un nouveau mode de jeu à l'avenir.

Un nouveau mode de jeu en approche sur Marvel Rivals ?

Depuis sa sortie, le hero shooter de NetEase Games,, est régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique. Dernièrement, le titre a refait parler de lui carEffectivement, l'utilisateur Twitter/X X0X_LEAK, qui est un leaker assez connu, a indiqué via une publication sur ledit réseau social, datant du 29 décembre 2024, que, qui est présent sur d'innombrables FPS (Call of Duty, etc.). Un nouveau contenu qui pourrait être intéressant et viendrait s'ajouter aux modes déjà existants (« Domination », « Convoy » et « Convergence »), si cette information est vraie.Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. NetEase Games n'a pas confirmé ces propos, à l'heure actuelle. Il convient donc de prendre ces informations avec des grosses pincettes et attendre une communication officielle de la part des développeurs depour en avoir le cœur net. En attendant, sachez que la saison 1 devrait être lancée au cours de ce mois de janvier 2025, selon les dernières informations connues.Pour rappel,est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.