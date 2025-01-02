Marvel Rivals : Un leak suggère l'arrivée probable d'un nouveau mode de jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2025 à 14h25
Selon un récent leak, Marvel Rivals devrait accueillir un nouveau mode de jeu à l'avenir.
Marvel Rivals : Un leak suggère l'arrivée probable d'un nouveau mode de jeu
Depuis sa sortie, le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, est régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique. Dernièrement, le titre a refait parler de lui car un récent leak laisse entendre qu'un nouveau mode de jeu arrive prochainement sur Marvel Rivals.

Un nouveau mode de jeu en approche sur Marvel Rivals ?

Effectivement, l'utilisateur Twitter/X X0X_LEAK, qui est un leaker assez connu, a indiqué via une publication sur ledit réseau social, datant du 29 décembre 2024, que Marvel Rivals devrait se doter d'un nouveau mode de jeu, semblable au fameux « Capture de drapeau », qui est présent sur d'innombrables FPS (Call of Duty, etc.). Un nouveau contenu qui pourrait être intéressant et viendrait s'ajouter aux modes déjà existants (« Domination », « Convoy » et « Convergence »), si cette information est vraie.
Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. NetEase Games n'a pas confirmé ces propos, à l'heure actuelle. Il convient donc de prendre ces informations avec des grosses pincettes et attendre une communication officielle de la part des développeurs de Marvel Rivals pour en avoir le cœur net. En attendant, sachez que la saison 1 devrait être lancée au cours de ce mois de janvier 2025, selon les dernières informations connues.

Miniature vidéo

Pour rappel, Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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