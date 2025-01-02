Marvel Rivals : Un leak suggère l'arrivée probable d'un nouveau mode de jeu

Marvel Rivals Codes (Août 2026)
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Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit, pour le moment, que d'une rumeur. NetEase Games n'a pas confirmé ces propos, à l'heure actuelle. Il convient donc de prendre ces informations avec des grosses pincettes et attendre une communication officielle de la part des développeurs de Marvel Rivals pour en avoir le cœur net. En attendant, sachez que la saison 1 devrait être lancée au cours de ce mois de janvier 2025, selon les dernières informations connues.
Possible future Capture The Flag game mode— X0XLEAK (@X0X_LEAK) December 29, 2024
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