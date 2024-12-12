Marvel Rivals : SVP, qu'est-ce que ce mot signifie ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 décembre 2024 à 14h56
Si vous avez vu le mot « SVP » sur Marvel Rivals et que vous désirez savoir ce qu'il veut dire, sachez que nous vous expliquons sa signification.
Marvel Rivals : SVP, qu'est-ce que ce mot signifie ?
Sur Marvel Rivals, les joueurs et les joueuses s'affrontent en équipe sur divers modes de jeu et cartes. À la fin d'une partie, une équipe est jugée victorieuse tandis que l'autre obtient une défaite. C'est à ce moment-là que le terme « SVP », qui soulève beaucoup de questions, peut apparaître. Ci-dessous, nous vous expliquons ce que veut dire « SVP » sur Marvel Rivals.

Le mot « SVP » sur Marvel Rivals, que signifie-t-il ?

En plus du terme « MVP » (pour « Most Valuable Player ») qui est attribué au meilleur joueur de l'équipe gagnante, Marvel Rivals propose un autre mot, soit « SVP ». Toutefois, cet acronyme se veut un peu mystérieux aux premiers abords et il se peut que vous vous questionniez à son sujet. Si tel est votre cas, sachez que, sur Marvel Rivals, « SVP », qui peut se traduire en « Second Valuable Player », est donné au meilleur joueur de l'équipe perdante

Dans le mode Compétitif de Marvel Rivals, le terme « SVP » a une valeur supplémentaire. En effet, le joueur ou la joueuse qui obtient la distinction « SVP » ne perd pas de points de classement, et ce, malgré une défaite. Ce qui est relativement intéressant, vous en conviendrez certainement. 

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Ainsi, sur Marvel Rivals, le mot « SVP », tout comme « MVP », reconnaît les bonnes performances d'un joueur ou d'une joueuse. Les éléments à prendre en compte pour obtenir ces distinctions, qui apparaissent à la fin d'une partie et au moment des votes, ne sont pas connus de façon précise. Cependant, si vous éliminez un certain nombre d'ennemis, si vous réalisez des assistances, si vous infligez pas mal de dégâts et si vous jouez les objectifs, il se peut que vous soyez récompensé par le titre « MVP » ou « SVP » sur Marvel Rivals.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Jibouman (invité) Le 09/01/2025 à 15:43

Cette information est fausse le SVP ne protège pas de la perte de points de rang.