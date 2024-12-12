Marvel Rivals : SVP, qu'est-ce que ce mot signifie ?

Si vous avez vu le mot « SVP » sur Marvel Rivals et que vous désirez savoir ce qu'il veut dire, sachez que nous vous expliquons sa signification.

Le mot « SVP » sur Marvel Rivals, que signifie-t-il ?







Sur, les joueurs et les joueuses s'affrontent en équipe sur divers modes de jeu et cartes. À la fin d'une partie, une équipe est jugée victorieuse tandis que l'autre obtient une défaite. C'est à ce moment-là que le terme, qui soulève beaucoup de questions, peut apparaître. Ci-dessous,En plus du terme « MVP » (pour « Most Valuable Player ») qui est attribué au meilleur joueur de l'équipe gagnante,. Toutefois, cet acronyme se veut un peu mystérieux aux premiers abords et il se peut que vous vous questionniez à son sujet. Si tel est votre cas, sachez que, surDans le mode Compétitif dea une valeur supplémentaire. En effet, le joueur ou la joueuse qui obtient la distinctionne perd pas de points de classement, et ce, malgré une défaite. Ce qui est relativement intéressant, vous en conviendrez certainement.Ainsi, sur, tout comme « MVP », reconnaît les bonnes performances d'un joueur ou d'une joueuse. Les éléments à prendre en compte pour obtenir ces distinctions, qui apparaissent à la fin d'une partie et au moment des votes, ne sont pas connus de façon précise. Cependant, si vous éliminez un certain nombre d'ennemis, si vous réalisez des assistances, si vous infligez pas mal de dégâts et si vous jouez les objectifs, il se peut que vous soyez récompensé par le titre « MVP » ouRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.