Marvel Rivals sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2024 à 17h20
Certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Marvel Rivals va se rendre disponible sur Nintendo Switch. Nous vous partageons la réponse.
Marvel Rivals sortira-t-il sur Nintendo Switch ?
De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de tester le shooter PvP de NetEase Games, Marvel Rivals. Le titre, qui mettra en scène une pléthore de super-héros et vilains, a été annoncé sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs, la communauté se demande si Marvel Rivals va débarquer sur la console hybride de Nintendo, la Switch.

Marvel Rivals sort-il sur Nintendo Switch ? 

Les joueurs et les joueuses seront, certainement, déçus d'apprendre que la réponse est négative : Marvel Rivals n'est pas prévu sur Nintendo Switch, en tout cas pour le moment. Dans les différents trailers et autres communications, NetEase Game a seulement mentionné les plateformes suivantes pour Marvel Rivals : PS5, Xbox Series et PC.
Il y a des chances que Marvel Rivals s'offre, à l'avenir, un portage sur Nintendo Switch. Or, rien n'est vraiment sûr à l'heure actuelle. Pour cela, il faudrait que la console hybride de Nintendo puisse supporter le jeu. Cela reste, donc, à voir. Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés si de nouvelles informations à ce sujet sont dévoilées et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, si besoin. 
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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous voulez jouer coûte que coûte à Marvel Rivals, et ce, dès son lancement, vous devez vous tourner vers la dernière console de Sony, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, ou bien le PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Rappelons, pour conclure, que Marvel Rivals est catégorisé comme un jeu de tir PvP, qui se joue en équipe. Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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