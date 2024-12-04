Marvel Rivals sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

Certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Marvel Rivals va se rendre disponible sur Nintendo Switch. Nous vous partageons la réponse.

Marvel Rivals sort-il sur Nintendo Switch ?

💥 The official launch of Marvel Rivals is set for December 6, 2024!



Assemble your ultimate all-star squad of Super Heroes and Super Villains! Unleash unique powers across a dynamic lineup of destructible maps from across the Marvel Rivals Multiverse. All heroes will be unlocked… pic.twitter.com/0ii5cLcLKw — Marvel Rivals (@MarvelRivals) August 20, 2024







De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de tester le shooter PvP de NetEase Games,. Le titre, qui mettra en scène une pléthore de super-héros et vilains, a été annoncé sur plusieurs plateformes de jeu. D'ailleurs, la communauté se demandeLes joueurs et les joueuses seront, certainement, déçus d'apprendre que, en tout cas pour le moment. Dans les différents trailers et autres communications, NetEase Game a seulement mentionné les plateformes suivantes pour: PS5, Xbox Series et PC.Il y a des chances ques'offre, à l'avenir, un portage sur. Or, rien n'est vraiment sûr à l'heure actuelle. Pour cela, il faudrait que la console hybride de Nintendo puisse supporter le jeu. Cela reste, donc, à voir. Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés si de nouvelles informations à ce sujet sont dévoilées et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, si besoin.Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous voulez jouer coûte que coûte à, et ce, dès son lancement, vous devez vous tourner vers la dernière console de Sony, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, ou bien le PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Rappelons, pour conclure, queest catégorisé comme un jeu de tir PvP, qui se joue en équipe. Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.