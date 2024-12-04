Marvel Rivals sortira-t-il sur Nintendo Switch ?

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Il y a des chances que Marvel Rivals s'offre, à l'avenir, un portage sur Nintendo Switch. Or, rien n'est vraiment sûr à l'heure actuelle. Pour cela, il faudrait que la console hybride de Nintendo puisse supporter le jeu. Cela reste, donc, à voir. Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés si de nouvelles informations à ce sujet sont dévoilées et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article, si besoin.
💥 The official launch of Marvel Rivals is set for December 6, 2024!— Marvel Rivals (@MarvelRivals) August 20, 2024
Assemble your ultimate all-star squad of Super Heroes and Super Villains! Unleash unique powers across a dynamic lineup of destructible maps from across the Marvel Rivals Multiverse. All heroes will be unlocked… pic.twitter.com/0ii5cLcLKw
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