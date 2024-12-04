Les joueurs et les joueuses se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Marvel Rivals. Nous vous donnons la réponse.

Marvel Rivals sort-il sur PS4 et Xbox One ?

💥 The official launch of Marvel Rivals is set for December 6, 2024!



Assemble your ultimate all-star squad of Super Heroes and Super Villains! Unleash unique powers across a dynamic lineup of destructible maps from across the Marvel Rivals Multiverse. All heroes will be unlocked… pic.twitter.com/0ii5cLcLKw — Marvel Rivals (@MarvelRivals) August 20, 2024

Développé par NetEase Games,est plutôt attendu par la communauté. Ce jeu de tir et free-to-play arrive sur plusieurs plateformes de jeu. À ce propos, plusieurs joueurs et joueuses se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative :. D'ailleurs, dans les différents trailers et communications sur le titre, NetEase Games a indiqué quedébarque sur la dernière console de Sony et celle de Microsoft, la PS5 et la Xbox Series, en plus du PC.Cette information est notamment disponible sur le site officiel du jeu, où nous pouvons lire les mentions suivantes : « Steam », « PS5 », « Xbox Series X/S » et « Epic Games Store ». Celles et ceux qui désirent découvrir le shooter de NetEase Games devront donc utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront en profiter sur la précédente génération de consoles.Pour rappel,met en scène de nombreux super-héros et vilains issus de l'univers Marvel. Nous retrouvons, ainsi, des personnages comme Spider-Man, The Punisher, Loki, Hulk ou encore Iron Man, pour ne citer que quelques exemples, dans le roster de lancement.est catégorisé comme un shooter PvP, qui se joue en équipe. Divers modes de jeu et cartes seront disponibles à sa sortie.débarque le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.