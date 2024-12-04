Marvel Rivals sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Pour rappel, Marvel Rivals met en scène de nombreux super-héros et vilains issus de l'univers Marvel. Nous retrouvons, ainsi, des personnages comme Spider-Man, The Punisher, Loki, Hulk ou encore Iron Man, pour ne citer que quelques exemples, dans le roster de lancement. Marvel Rivals est catégorisé comme un shooter PvP, qui se joue en équipe. Divers modes de jeu et cartes seront disponibles à sa sortie.
💥 The official launch of Marvel Rivals is set for December 6, 2024!— Marvel Rivals (@MarvelRivals) August 20, 2024
Assemble your ultimate all-star squad of Super Heroes and Super Villains! Unleash unique powers across a dynamic lineup of destructible maps from across the Marvel Rivals Multiverse. All heroes will be unlocked… pic.twitter.com/0ii5cLcLKw
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