Marvel Rivals sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2024 à 16h17
Les joueurs et les joueuses se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Marvel Rivals. Nous vous donnons la réponse.
Marvel Rivals sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé par NetEase Games, Marvel Rivals est plutôt attendu par la communauté. Ce jeu de tir et free-to-play arrive sur plusieurs plateformes de jeu. À ce propos, plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Marvel Rivals arrive sur la précédente génération de consoles, c'est-à-dire sur PS4 et Xbox One.

Marvel Rivals sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Marvel Rivals ne se rendra pas disponible sur PS4 et Xbox One. D'ailleurs, dans les différents trailers et communications sur le titre, NetEase Games a indiqué que Marvel Rivals débarque sur la dernière console de Sony et celle de Microsoft, la PS5 et la Xbox Series, en plus du PC.

Cette information est notamment disponible sur le site officiel du jeu, où nous pouvons lire les mentions suivantes : « Steam », « PS5 », « Xbox Series X/S » et « Epic Games Store ». Celles et ceux qui désirent découvrir le shooter de NetEase Games devront donc utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront en profiter sur la précédente génération de consoles.
Pour rappel, Marvel Rivals met en scène de nombreux super-héros et vilains issus de l'univers Marvel. Nous retrouvons, ainsi, des personnages comme Spider-Man, The Punisher, Loki, Hulk ou encore Iron Man, pour ne citer que quelques exemples, dans le roster de lancement. Marvel Rivals est catégorisé comme un shooter PvP, qui se joue en équipe. Divers modes de jeu et cartes seront disponibles à sa sortie.

Miniature vidéo

Marvel Rivals débarque le 6 décembre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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