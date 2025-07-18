Marvel Rivals s'attire les foudres de la communauté avec son Premium Pass estival

S'il était censé de manière festive et coloré l'arrivée de l'été dans Marvel Rivals, le récent Summer Party Premium Pass a plutôt provoqué la colère des joueurs à cause d'un détail majeur.
En plus du traditionnel Battle Pass, Marvel Rivals
propose de manière occasionnelle d'autres packs et éléments cosmétiques payants afin que les joueurs puissent personnaliser leurs héros préférés contre quelques euros. Dans le cadre du Summer Spcial event lancé en jeu le 17 juillet 2025, un tout nouveau pack temporaire a rejoint la boutique en jeu : le Summer Party Premium Pass
. Mais rapidement, les joueurs l'ont boudé à cause de son prix, trop élevé au regard de ce qu'il contient.
Un Premium pass plus cher, mais sans proposer plus de contenu dans Marvel Rivals
Proposé à 990 Lattice, soit environ 10 euros, le pass en question contient trois skins pour Thor, La Chose et Luna Snow
, des émojis, des animations MVP ainsi que d'autres éléments cosmétiques sur le thème des vacances et des maillots de bain. Cependant, de nombreux joueurs se sont amusés à comparer ce prix avec celui du Battle Pass et avec celui du précédent Premium pass proposé en jeu.
Or, ces deux offres proposent bien plus de contenu pour un prix moins important.
En achetant le Battle Pass, pourtant proposé au même prix, les joueurs de Marvel Rivals peuvent obtenir jusqu'à 600 Lattice et 10 skins différents. Quant au dernier Premium Pass, il ne coutait que 690 Lattice, montrant qu'une hausse des prix a été appliquée sans pour autant augmenter le contenu offert en contrepartie.
Entre maillots de bain vendeurs et colère grandissante
En réaction, de nombreux joueurs ont partagé leur colère sur les réseaux sociaux. Ils invitent notamment les utilisateurs à ne pas acheter le Summer Party Premium Pass. Cependant, ce dernier possède un atout de taille : ses skins estivaux. Particulièrement prisés, surtout quand ils concernent les personnages féminins, ils sont souvent synonymes de ventes records
. Malgré l'agacement des joueurs, il est fort probable que ce pass estival fasse craquer de nombreux joueurs.
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