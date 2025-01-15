Marvel Rivals promet deux nouveaux héros par saison

NetEase Games a, récemment, annoncé que Marvel Rivals se dotera de deux nouveaux héros par saison.
Disponible depuis le début du mois de décembre 2024, Marvel Rivals
est un véritable succès. Le titre, qui a accueilli sa première saison en janvier 2025, dispose d'un roster assez varié. Toutefois, NetEase Games a prévu de l'agrémenter de nouvelles entrées et a, récemment, indiqué que chaque saison à venir ajoutera deux nouveaux personnages jouables sur Marvel Rivals
.
Deux héros par saison ajoutés sur Marvel Rivals
Dans une interview accordée aux journalistes de Metro UK, Guangyun Chen, qui occupe le poste de directeur du jeu, a effectivement annoncé que Marvel Rivals se dotera de deux nouveaux personnages jouables par saison
. Guangyun Chen a, ainsi, déclaré :
Chaque saison, nous proposerons de nouvelles histoires saisonnières, de nouvelles cartes et de nouveaux héros. En fait, chaque saison sera divisée en deux parties. Une saison dure trois mois. Et pour chaque moitié de saison, nous introduirons un nouveau héros. Nous voulons simplement continuer à améliorer l'expérience et, vous savez, maintenir l'enthousiasme de tous les membres de notre communauté.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le roster de super-héros et vilains de Marvel Rivals va être étoffé au fur et à mesure des saisons
. Une nouvelle qui ravira à coup sûr la communauté. Rappelons que grâce à la saison 1, lancée le 10 janvier 2025, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, incarner Mr. Fantastique et la Femme Invisible/Invisible Woman sur le titre. D'après de récentes rumeurs, le Professeur X et Colossus pourraient intégrer Marvel Rivals
, à l'avenir. Or, cela n'a pas été officialisé par NetEase Games, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Marvel Rivals
est, comme vous le savez probablement déjà, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC. Le titre est, pour rappel, free-to-play, soit gratuit.
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