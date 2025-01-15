Marvel Rivals promet deux nouveaux héros par saison

NetEase Games a, récemment, annoncé que Marvel Rivals se dotera de deux nouveaux héros par saison.

Deux héros par saison ajoutés sur Marvel Rivals

Chaque saison, nous proposerons de nouvelles histoires saisonnières, de nouvelles cartes et de nouveaux héros. En fait, chaque saison sera divisée en deux parties. Une saison dure trois mois. Et pour chaque moitié de saison, nous introduirons un nouveau héros. Nous voulons simplement continuer à améliorer l'expérience et, vous savez, maintenir l'enthousiasme de tous les membres de notre communauté.

Marvel Rivals interview – how to make a hit live service game https://t.co/QJ0eWDqKK2 — Metro (@MetroUK) January 14, 2025

Disponible depuis le début du mois de décembre 2024,est un véritable succès. Le titre, qui a accueilli sa première saison en janvier 2025, dispose d'un roster assez varié. Toutefois, NetEase Games a prévu de l'agrémenter de nouvelles entrées et a, récemment, indiqué queDans une interview accordée aux journalistes de Metro UK, Guangyun Chen, qui occupe le poste de directeur du jeu, a effectivement annoncé que. Guangyun Chen a, ainsi, déclaré :Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Une nouvelle qui ravira à coup sûr la communauté. Rappelons que grâce à la saison 1, lancée le 10 janvier 2025, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, incarner Mr. Fantastique et la Femme Invisible/Invisible Woman sur le titre. D'après de récentes rumeurs, le Professeur X et Colossus pourraient intégrer, à l'avenir. Or, cela n'a pas été officialisé par NetEase Games, à l'heure où nous écrivons ces lignes.est, comme vous le savez probablement déjà, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et sur PC. Le titre est, pour rappel, free-to-play, soit gratuit.