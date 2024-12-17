Marvel Rivals : NetEase Games travaille sur une fonctionnalité attendue

NetEase Games a, récemment, expliqué que les équipes de Marvel Rivals travaillent actuellement sur l'intégration de la fonctionnalité cross-progression.

NetEase Games travaille sur l'ajout de la cross-progression sur Marvel Rivals

La cross-progression implique de nombreuses règles spécifiques à la plateforme [et] nous sommes toujours en train de l'étudier et de trouver une solution [...] Une fois que l'équipe sera prête, une fois que nous aurons trouvé la solution, nous la communiquerons à tout le monde et les joueurs seront les premiers à en être informés.

Marvel Rivals Will Have Cross-Platform Progression, Just Not Anytime Soon https://t.co/H4lslKdN6F — GameSpot (@GameSpot) December 17, 2024

Depuis la sortie de, les joueurs et les joueuses espèrent que NetEase Games ajoutera la fonctionnalité cross-progression à son hero-shooter.En effet, comme reporté par les journalistes du site GameSpot, Dot Esports a pu s'entretenir avec le directeur créatif de, Guangyun "Guangguang" Chen, à propos du jeu, et notamment au sujet de la cross-progression. Guangyun Chen a, alors, indiqué queAinsi,, mais pour cela, les développeurs doivent tout d'abord « trouver une solution » par rapport aux « nombreuses règles spécifiques à la plateforme ». De ce fait, ladite fonctionnalité n'arrivera, malheureusement, pas tout de suite sur le hero-shooter. Il va donc falloir prendre son mal en patience. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés si de nouvelles informations à ce sujet auront été dévoilées.En conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.