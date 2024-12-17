Marvel Rivals : NetEase Games travaille sur une fonctionnalité attendue

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
La cross-progression implique de nombreuses règles spécifiques à la plateforme [et] nous sommes toujours en train de l'étudier et de trouver une solution [...] Une fois que l'équipe sera prête, une fois que nous aurons trouvé la solution, nous la communiquerons à tout le monde et les joueurs seront les premiers à en être informés.Ainsi, NetEase Games entend bien ajouter la cross-progression sur Marvel Rivals, mais pour cela, les développeurs doivent tout d'abord « trouver une solution » par rapport aux « nombreuses règles spécifiques à la plateforme ». De ce fait, ladite fonctionnalité n'arrivera, malheureusement, pas tout de suite sur le hero-shooter. Il va donc falloir prendre son mal en patience. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés si de nouvelles informations à ce sujet auront été dévoilées.
En conclusion, rappelons que Marvel Rivals est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Marvel Rivals Will Have Cross-Platform Progression, Just Not Anytime Soon https://t.co/H4lslKdN6F— GameSpot (@GameSpot) December 17, 2024
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