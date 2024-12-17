Marvel Rivals : NetEase Games travaille sur une fonctionnalité attendue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 décembre 2024 à 16h20
NetEase Games a, récemment, expliqué que les équipes de Marvel Rivals travaillent actuellement sur l'intégration de la fonctionnalité cross-progression.
Marvel Rivals : NetEase Games travaille sur une fonctionnalité attendue
Depuis la sortie de Marvel Rivals, les joueurs et les joueuses espèrent que NetEase Games ajoutera la fonctionnalité cross-progression à son hero-shooter. Les développeurs se sont exprimés à ce sujet, il y a peu de temps, et ont expliqué travailler dessus

NetEase Games travaille sur l'ajout de la cross-progression sur Marvel Rivals

En effet, comme reporté par les journalistes du site GameSpot, Dot Esports a pu s'entretenir avec le directeur créatif de Marvel Rivals, Guangyun "Guangguang" Chen, à propos du jeu, et notamment au sujet de la cross-progression. Guangyun Chen a, alors, indiqué que l'équipe de développement travaille actuellement sur l'intégration de la cross-progression sur Marvel Rivals mais que cela prend du temps en raison de complications : 
La cross-progression implique de nombreuses règles spécifiques à la plateforme [et] nous sommes toujours en train de l'étudier et de trouver une solution [...] Une fois que l'équipe sera prête, une fois que nous aurons trouvé la solution, nous la communiquerons à tout le monde et les joueurs seront les premiers à en être informés.
Ainsi, NetEase Games entend bien ajouter la cross-progression sur Marvel Rivals, mais pour cela, les développeurs doivent tout d'abord « trouver une solution » par rapport aux « nombreuses règles spécifiques à la plateforme ». De ce fait, ladite fonctionnalité n'arrivera, malheureusement, pas tout de suite sur le hero-shooter. Il va donc falloir prendre son mal en patience. Bien évidemment, nous vous tiendrons informés si de nouvelles informations à ce sujet auront été dévoilées.
En conclusion, rappelons que Marvel Rivals est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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