Marvel Rivals : MàJ du 6 mars 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 mars 2025 à 10h26
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 6 mars 2025 sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : MàJ du 6 mars 2025, patch notes et détails
Le jeudi 6 mars 2025, Marvel Rivals s'offre une nouvelle mise à jour, qui apporte quelques nouveautés sur le hero shooter de NetEase Games, à savoir un nouvel événement spécial ainsi que le mode de jeu Clone Rumble. Il s'agit pour être plus précis du patch/de la version 20250307.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 6 mars 2025 de Marvel Rivals.

Patch notes de la mise à jour du 6 mars 2025 de Marvel Rivals

Événement spécial : Galacta's Cosmic Adventure

  • Préparez-vous à un nouvel événement passionnant, Galacta's Cosmic Adventure, qui débutera le 7 mars 2025.
  • Participez à l'aventure pour gagner les récompenses exclusives de la série de skin Black Window - Mrs. Barnes, tout à fait gratuitement !
  • Durée de l'événement : Du 7 mars 2025 au 11 avril 2025.

Tout nouveau mode de jeu : Clone Rumble

  • Plongez dans Clone Rumble, un nouveau mode de jeu où vous et vos coéquipiers choisissez les mêmes héros pour combattre ensemble !
  • Assemblez votre équipe impossible et libérez tout le potentiel de chaque personnage pour remporter la victoire.
  • Durée de l'événement : 
    • Du 7 au 10 mars 2025.
    • Du 14 au 17 mars 2025.

Optimisations

  • Amélioration quant à une récompense d'avatar de la Torche Humaine.
  • Ajout d'un paramètre d'amélioration de la voix pour le microphone.
  • Vous pouvez à présent signaler ceux qui quittent les parties prématurément via le menu lorsque vous êtes encore dans un match.

Corrections

Toutes les plateformes

Général
  • Correction d'un problème où le passage d'un avatar Deluxe à l'avatar Standard nécessitait une reconnexion pour prendre effet.
  • Correction d'un problème où les autres joueurs consultant un profil de carrière ne voyaient pas immédiatement les derniers scores ajoutés après avoir atteint la compétence maximale avec un héros. Une reconnexion était nécessaire pour que les modifications soient prises en compte.
  • Correction de la notification de la liste de blocage pleine, qui indiquait par erreur que la liste d'amis était pleine.
Cartes et modes
  • Correction de plusieurs problèmes de terrain qui pouvaient bloquer les personnages ou les faire tomber dans des zones étranges.
  • Correction de divers problèmes de collisions brisées, d'objets flottants, etc.
  • Correction de plusieurs problèmes liés aux effets sonores des cartes.
Héros
  • Loki : Correction d'un problème où l'interface utilisateur de Loki disparaissait après sa transformation. 
  • Torche Humaine : Correction d'un problème où la capacité « Flaming Meteor » de la Torche Humaine pouvait parfois piéger les ennemis touchés à l'intérieur des murs. Désormais, les ennemis sentiront la brûlure et non la barrière !
  • Torche Humaine : Correction d'un problème qui faisait que « Pyro-Prison » ne disparaissait pas rapidement après sa défaite. Plus de flammes persistantes !
  • Loki : Correction d'un problème qui faisait que si Loki et son double plaçaient des « Regeneration Domains » qui se chevauchaient et que Loki marchait sur cette zone de chevauchement, puis revenait dedans, celui-ci perdait son effet de guérison. Désormais, l'illusionniste peut soigner sans problème !
  • Punisher : Correction d'un problème rare où la capacité ultime de Punisher continuait parfois à détecter les ennemis et à tirer des missiles en cas de perturbation du réseau. La puissance de feu du Punisher est désormais précise, même en cas de chaos !
  • Hela : Correction quant à une incohérence qui faisait qu'Hela était parfois projetée vers le haut après avoir déclenché sa capacité ultime. La déesse de la mort s'envole désormais pour détruire ses ennemis !
  • Wolverine : Correction d'un fait étrange qui faisait que les personnages lancés par la capacité ultime de Wolverine présentaient parfois des capacités de saut exagérées. L'effet du mutant est à présent correctement contenu !
  • Jeff the Land Shark : Correction d'un problème à cause duquel, lorsque la capacité Team-Up est active, Jeff pouvait lancer des « Frozen Splitballs » qui dépassaient les attentes par le biais de certaines actions. 
  • Hela : Correction d'un problème qui faisait qu'après qu'Hela ait libéré sa capacité ultime, il arrivait qu'elle ne soit pas immédiatement détectée lorsqu'elle se trouvait à proximité du véhicule de la mission. Désormais, sa présence sera perceptible.
  • Adam Warlock : Correction d'un problème où si la capacité ultime d'Adam Warlock échouait dans certaines zones (comme les bords de falaise), 50 % de l'énergie n'était pas restituée. L'énergie du héros est maintenant correctement restaurée.
  • Peni Parker : Correction d'un problème de positionnement qui pouvait parfois survenir lorsque Peni était touchée par la capacité ultime de Namor. La pilote de mécha est désormais parfaitement alignée pour le combat !

PC

  • Correction d'un problème où certaines cartes graphiques ne pouvaient pas activer Intel XeSS.

Console

  • Correction d'un problème où, après avoir changé le mapping du bouton L3 de la manette, la fenêtre de chat ne pouvait pas être ouverte sur l'écran des résultats.
  • Correction d'un problème rare sur PlayStation où le trophée « Wolverine's Rage Uncaged » ne se déverrouillait pas toujours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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