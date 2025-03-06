Marvel Rivals : MàJ du 6 mars 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 6 mars 2025 de Marvel Rivals
Événement spécial : Galacta's Cosmic Adventure
- Préparez-vous à un nouvel événement passionnant, Galacta's Cosmic Adventure, qui débutera le 7 mars 2025.
- Participez à l'aventure pour gagner les récompenses exclusives de la série de skin Black Window - Mrs. Barnes, tout à fait gratuitement !
- Durée de l'événement : Du 7 mars 2025 au 11 avril 2025.
Tout nouveau mode de jeu : Clone Rumble
- Plongez dans Clone Rumble, un nouveau mode de jeu où vous et vos coéquipiers choisissez les mêmes héros pour combattre ensemble !
- Assemblez votre équipe impossible et libérez tout le potentiel de chaque personnage pour remporter la victoire.
- Durée de l'événement :
- Du 7 au 10 mars 2025.
- Du 14 au 17 mars 2025.
Optimisations
- Amélioration quant à une récompense d'avatar de la Torche Humaine.
- Ajout d'un paramètre d'amélioration de la voix pour le microphone.
- Vous pouvez à présent signaler ceux qui quittent les parties prématurément via le menu lorsque vous êtes encore dans un match.
Corrections
Toutes les plateformesGénéral
Cartes et modes
- Correction d'un problème où le passage d'un avatar Deluxe à l'avatar Standard nécessitait une reconnexion pour prendre effet.
- Correction d'un problème où les autres joueurs consultant un profil de carrière ne voyaient pas immédiatement les derniers scores ajoutés après avoir atteint la compétence maximale avec un héros. Une reconnexion était nécessaire pour que les modifications soient prises en compte.
- Correction de la notification de la liste de blocage pleine, qui indiquait par erreur que la liste d'amis était pleine.
Héros
- Correction de plusieurs problèmes de terrain qui pouvaient bloquer les personnages ou les faire tomber dans des zones étranges.
- Correction de divers problèmes de collisions brisées, d'objets flottants, etc.
- Correction de plusieurs problèmes liés aux effets sonores des cartes.
- Loki : Correction d'un problème où l'interface utilisateur de Loki disparaissait après sa transformation.
- Torche Humaine : Correction d'un problème où la capacité « Flaming Meteor » de la Torche Humaine pouvait parfois piéger les ennemis touchés à l'intérieur des murs. Désormais, les ennemis sentiront la brûlure et non la barrière !
- Torche Humaine : Correction d'un problème qui faisait que « Pyro-Prison » ne disparaissait pas rapidement après sa défaite. Plus de flammes persistantes !
- Loki : Correction d'un problème qui faisait que si Loki et son double plaçaient des « Regeneration Domains » qui se chevauchaient et que Loki marchait sur cette zone de chevauchement, puis revenait dedans, celui-ci perdait son effet de guérison. Désormais, l'illusionniste peut soigner sans problème !
- Punisher : Correction d'un problème rare où la capacité ultime de Punisher continuait parfois à détecter les ennemis et à tirer des missiles en cas de perturbation du réseau. La puissance de feu du Punisher est désormais précise, même en cas de chaos !
- Hela : Correction quant à une incohérence qui faisait qu'Hela était parfois projetée vers le haut après avoir déclenché sa capacité ultime. La déesse de la mort s'envole désormais pour détruire ses ennemis !
- Wolverine : Correction d'un fait étrange qui faisait que les personnages lancés par la capacité ultime de Wolverine présentaient parfois des capacités de saut exagérées. L'effet du mutant est à présent correctement contenu !
- Jeff the Land Shark : Correction d'un problème à cause duquel, lorsque la capacité Team-Up est active, Jeff pouvait lancer des « Frozen Splitballs » qui dépassaient les attentes par le biais de certaines actions.
- Hela : Correction d'un problème qui faisait qu'après qu'Hela ait libéré sa capacité ultime, il arrivait qu'elle ne soit pas immédiatement détectée lorsqu'elle se trouvait à proximité du véhicule de la mission. Désormais, sa présence sera perceptible.
- Adam Warlock : Correction d'un problème où si la capacité ultime d'Adam Warlock échouait dans certaines zones (comme les bords de falaise), 50 % de l'énergie n'était pas restituée. L'énergie du héros est maintenant correctement restaurée.
- Peni Parker : Correction d'un problème de positionnement qui pouvait parfois survenir lorsque Peni était touchée par la capacité ultime de Namor. La pilote de mécha est désormais parfaitement alignée pour le combat !
PC
- Correction d'un problème où certaines cartes graphiques ne pouvaient pas activer Intel XeSS.
Console
- Correction d'un problème où, après avoir changé le mapping du bouton L3 de la manette, la fenêtre de chat ne pouvait pas être ouverte sur l'écran des résultats.
- Correction d'un problème rare sur PlayStation où le trophée « Wolverine's Rage Uncaged » ne se déverrouillait pas toujours.
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