Marvel Rivals : MàJ du 6 février 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 6 février 2025 de Marvel Rivals
Nouveaux costumes
- Luna Snow - Mirae 2099 (sortie dans la boutique, pendant une durée limitée).
- Captain America - Avengers: Infinity War (sortie dans la boutique, pendant une durée limitée).
Corrections
Toutes les plateformes
- Ajustement des étiquettes de classification par âge.
- Correction d'un problème lié au redémarrage d'Epic Launcher après 5 minutes d'inactivité, ce qui provoquait des notifications anti-triche aléatoires.
Cartes et gameplay
- Résolution de plusieurs cas où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués dans un terrain unique.
- Correction d'un problème occasionnel de synchronisation avec certaines portes de la carte « Hydra Charteris Base: Frozen Airfield ».
Corrections pour les héros
- Venom : Correction d'un problème où le « Swing » pouvait parfois ne pas se terminer correctement. Désormais, il atterrit toujours avec style.
- Venom : Correction d'un problème où le fait d'appuyer sur « Devour » dès qu'il atterrit après avoir déclenché « Feast of the Abyss » n'infligeait parfois aucun dégât ni knockback. La faim de Venom sera désormais pleinement satisfaite !
- Mr. Fantastique : Correction d'un problème lié à « Reflexive Rubber » qui pouvait parfois ne pas se terminer correctement. Il est redevenu aussi fantastique que d'habitude !
- Storm : Correction d'un problème où la capacité ultime de Storm pouvait conduire à des positions inattendues, si elle la libérait au moment où elle passait dans un portail de Docteur Strange. Elle contrôlera désormais la tempête sans se perdre !
- Storm : Correction d'un problème lié à la capacité ultime de Storm qui pouvait se terminer de façon anormale si elle était piégée par des structures destructibles en cours de récupération. Elle est prête à libérer ses pouvoirs - plus d'interruptions dans l'œil du cyclone !
- Moon Knight : Correction d'un problème lié au repère visuel au sol pour la capacité ultime de Moon Knight.
- Wolverine : Correction de problème occasionnel de synchronisation pour la capacité d'équipe « Fastball », où Wolverine apparaissait comme étant tenu par Hulk, alors que les autres voyaient Wolverine à sa place initiale. Désormais, tout est synchronisé pour jouer à la balle.
- Magneto : Correction d'un problème occasionnel où la capacité ultime d'Iron Man prenait effet même après avoir été absorbée par la capacité ultime de Magneto. Grâce aux prouesses magnétiques de Magneto, ce problème est désormais totalement maîtrisé !
- Jeff the Land Shark : Correction d'un problème où si Jeff the Land Shark crachait d'autres personnes au moment où sa capacité ultime était sur le point de se terminer, l'animation était interrompue. Désormais, il éjecte tout le monde d'un seul coup !
- Banner : Correction d'un problème lié au costume de Banner, après avoir été ranimé par la balise de Rocket Raccoon. Il a l'air fin prêt à en découdre !
- Loki : Correction d'un problème rare où les « Mystical Missiles » de Loki ne se rechargeaient pas après avoir été rechargés dans des conditions de réseau instables.
- Loki : Correction d'un problème rare où la transformation de la capacité ultime de Loki se terminait immédiatement après l'activation en cas de réseau instable. Ses méfaits dureront désormais comme prévu !
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