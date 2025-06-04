Marvel Rivals : MàJ du 5 juin 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Octobre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 5 juin 2025 de Marvel Rivals
Nouveau mode expérimental - Ultron's Battle Matrix Protocol
- Cette semaine, plongez dans l'esprit d'Ultron avec un tout nouveau mode de jeu : Ultron's Battle Matrix Protocol. Prenez le contrôle depuis la perspective d'Ultron et dominez vos adversaires avec une précision mécaniques implacable.
- Durée de l'événement : Du 6 au 23 juin 2025.
Nouveautés dans la boutique
- Jeff the Land Shark - Sunshine Land Shark Bundle
- Wolverine - Weapon X Bundle
- Disponibles à partir du 6 juin 2025.
Récompense de connexion limitée
- Connectez-vous pendant l'événement pour recevoir votre spray exclusif Tic-Tac-Toe.
- Période de réclamation : Du 5 au 12 juin 2025.
Optimisations
- Les illusions de Loki peuvent désormais exécuter des emotes en même temps que le vrai Loki pendant les combats.
- Les joueurs peuvent désormais avoir jusqu'à 6 sprays actifs en même temps sur le champ de bataille.
Corrections
Toutes les plateformes
- Amélioration du texte de profil de l'histoire en duo Jeff-Nado.
Cartes et modes
- Correction de certains problèmes de terrain sur la carte Hellfire Gala: Krakoa, où les personnages pouvaient rester coincés ou se retrouver dans des zones anormales.
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