Marvel Rivals : MàJ du 5 juin 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2025 à 10h51
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 5 juin 2025 de Marvel Rivals.
Marvel Rivals : MàJ du 5 juin 2025, patch notes et détails
Le jeudi 5 juin 2025, le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, va se doter d'une toute nouvelle mise à jour. Ce patch, soit la version 20250605, introduit quelques nouveautés, dont un nouveau mode de jeu expérimental, et corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour, déployée le 5 juin 2025, sur Marvel Rivals.

Patch notes de la mise à jour du 5 juin 2025 de Marvel Rivals

Nouveau mode expérimental - Ultron's Battle Matrix Protocol

  • Cette semaine, plongez dans l'esprit d'Ultron avec un tout nouveau mode de jeu : Ultron's Battle Matrix Protocol. Prenez le contrôle depuis la perspective d'Ultron et dominez vos adversaires avec une précision mécaniques implacable.
    • Durée de l'événement : Du 6 au 23 juin 2025.

Nouveautés dans la boutique

  • Jeff the Land Shark - Sunshine Land Shark Bundle
  • Wolverine - Weapon X Bundle
    • Disponibles à partir du 6 juin 2025.

Récompense de connexion limitée

  • Connectez-vous pendant l'événement pour recevoir votre spray exclusif Tic-Tac-Toe.
    • Période de réclamation : Du 5 au 12 juin 2025.

Optimisations

  • Les illusions de Loki peuvent désormais exécuter des emotes en même temps que le vrai Loki pendant les combats.
  • Les joueurs peuvent désormais avoir jusqu'à 6 sprays actifs en même temps sur le champ de bataille.

Corrections

Toutes les plateformes

  • Amélioration du texte de profil de l'histoire en duo Jeff-Nado.

Cartes et modes

  • Correction de certains problèmes de terrain sur la carte Hellfire Gala: Krakoa, où les personnages pouvaient rester coincés ou se retrouver dans des zones anormales.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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