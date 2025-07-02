Marvel Rivals : MàJ du 3 juillet 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Patch notes de la mise à jour du 3 juillet 2025 de Marvel Rivals
Nouveautés en boutique
- Captain America - Captain Klyntar Bundle.
- Spider-Man - Future Foundation Bundle.
- Disponibles le 4 juillet 2025.
Corrections
Toutes les plateformes
- Correction d'un problème lié au fait que revenir depuis la page Carrière d'un joueur via le Leaderboard redirigeait parfois vers l'accueil du classement au lieu de revenir à la position précédente.
Héros
- Thor : Correction d'un problème lié au fait qu'une latence élevée pouvait provoquer un comportement erratique de la capacité «Thorforce », entraînant l'annulation des capacités de Thor et laissant le Dieu du Tonnerre un peu moins... divin. Désormais, quand Thor frappe avec Mjolnir, sa puissance ne se perdra plus dans les nuages.
- Correction d'un problème où vaincre les illusions créées par la capacité de « Magnetic Resonance » de Magneto ou celle « Psychic Echoes » de Psylocke déclenchait à tort des effets liés aux éliminations réelles (par exemple : « Laufeyson Reborn » de Loki, « Odinson Reborn » de Thor, etc.). Seules les vraies éliminations de héros activeront désormais ces effets.
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