Marvel Rivals : MàJ du 3 juillet 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 3 juillet 2025 sur Marvel Rivals.

Patch notes de la mise à jour du 3 juillet 2025 de Marvel Rivals Nouveautés en boutique Captain America - Captain Klyntar Bundle.

Spider-Man - Future Foundation Bundle. Disponibles le 4 juillet 2025.

Corrections Toutes les plateformes Correction d'un problème lié au fait que revenir depuis la page Carrière d'un joueur via le Leaderboard redirigeait parfois vers l'accueil du classement au lieu de revenir à la position précédente. Héros Thor : Correction d'un problème lié au fait qu'une latence élevée pouvait provoquer un comportement erratique de la capacité «Thorforce », entraînant l'annulation des capacités de Thor et laissant le Dieu du Tonnerre un peu moins... divin. Désormais, quand Thor frappe avec Mjolnir, sa puissance ne se perdra plus dans les nuages.

Correction d'un problème où vaincre les illusions créées par la capacité de « Magnetic Resonance » de Magneto ou celle « Psychic Echoes » de Psylocke déclenchait à tort des effets liés aux éliminations réelles (par exemple : « Laufeyson Reborn » de Loki, « Odinson Reborn » de Thor, etc.). Seules les vraies éliminations de héros activeront désormais ces effets.

Le jeudi 3 juillet 2025,. Ce nouveau patch, qui est également baptisé 20250703, apporte quelques nouveautés, notamment dans la boutique, mais aussi divers ajustements ainsi que corrections.Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.