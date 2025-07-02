Marvel Rivals : MàJ du 3 juillet 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2025 à 15h40
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 3 juillet 2025 sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : MàJ du 3 juillet 2025, patch notes et détails
Le jeudi 3 juillet 2025, NetEase Games a prévu de déployer une toute nouvelle mise à jour sur son hero shooter, Marvel Rivals. Ce nouveau patch, qui est également baptisé 20250703, apporte quelques nouveautés, notamment dans la boutique, mais aussi divers ajustements ainsi que corrections.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour déployée le 3 juillet 2025 sur Marvel Rivals.

Patch notes de la mise à jour du 3 juillet 2025 de Marvel Rivals

Nouveautés en boutique

  • Captain America - Captain Klyntar Bundle.
  • Spider-Man - Future Foundation Bundle.
    • Disponibles le 4 juillet 2025.

Corrections

Toutes les plateformes

  • Correction d'un problème lié au fait que revenir depuis la page Carrière d'un joueur via le Leaderboard redirigeait parfois vers l'accueil du classement au lieu de revenir à la position précédente.

Héros

  • Thor : Correction d'un problème lié au fait qu'une latence élevée pouvait provoquer un comportement erratique de la capacité «Thorforce », entraînant l'annulation des capacités de Thor et laissant le Dieu du Tonnerre un peu moins... divin. Désormais, quand Thor frappe avec Mjolnir, sa puissance ne se perdra plus dans les nuages.
  • Correction d'un problème où vaincre les illusions créées par la capacité de « Magnetic Resonance » de Magneto ou celle « Psychic Echoes » de Psylocke déclenchait à tort des effets liés aux éliminations réelles (par exemple : « Laufeyson Reborn » de Loki, « Odinson Reborn » de Thor, etc.). Seules les vraies éliminations de héros activeront désormais ces effets.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le hero shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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