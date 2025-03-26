Marvel Rivals : MàJ du 27 mars 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 27 mars 2025 de Marvel Rivals
Galacta's Cosmic Adventure
- Nous avons ajouté un Easter Egg spécial poisson d'avril ! N'oubliez pas, seuls ceux qui auront collecté toutes les récompenses de Galacta's Cosmic Adventure débloqueront cette surprise cachée.
- Cet Easter Egg sera disponible du 1er avril au 4 avril.
Nouveauté
- Pick-Up Bundle
Corrections
Toutes les plateformesGénéral
Cartes et modes
- Correction d'un problème dans les parties personnalisées où le personnage d'un joueur déconnecté apparaissait toujours sur la page « J'aime » pendant le règlement du match.
Héros
- Correction de plusieurs problèmes de terrain qui faisaient que les personnages restaient parfois bloqués ou se rendaient dans des zones étranges.
- Correction d'un problème, sur la carte « Hydra Charteris Base », où le B.R.B de Rocket Raccoon pouvait parfois ranimer des coéquipiers en dehors de la zone de jeu en raison de changements de terrain.
- Wolverine : Correction d'un problème où Hulk pouvait parfois avoir un comportement anormal après avoir été catapulté dans un KO de terrain par « Feral Leap » de Wolverine.
- Iron Fist : Correction d'un problème lié à l'escalade d'un mur par Iron Fist qui dépassait les attentes.
- Iron Man : Correction d'un problème, sur la carte Sanctum Sanctorum, où l'utilisation par Iron Man de « Hyper-Velocity », suivie immédiatement de l'entrée dans un portail, pouvait parfois causer des bugs, entraînant des ratés et des effets spéciaux de mauvaise qualité.
- Loki-Doctor Strange : Correction d'un problème dans Doom Match où la transformation de Loki en Doctor Strange permettait d'utiliser le « Pentagram of Farallah ».
- Magneto : Correction d'un problème dans l'après-match où Magneto était MVP qui causait parfois des visuels bizarres.
- Wolverine : Correction d'un problème dans la capacité ultime de Wolverine où, en cas de latence élevée du réseau, les ennemis envoyés en l'air et frappés au sol pouvaient parfois se retrouver au mauvais endroit.
- Torche humaine : Correction d'un rare problème où l'attaque principale de la Torche humaine manquait parfois complètement sa cible, ce qui rendait ses prouesses incendiaires un peu moins brûlantes.
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