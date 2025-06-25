Marvel Rivals : MàJ du 26 juin 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 26 juin 2025 de Marvel Rivals
Nouveautés en boutique
- Thor - Majestic Raiment Bundle.
- The Punisher - Daredevil: Born Again Bundle.
- Disponibles à partir du 27 juin 2025.
Nouveaux ajouts et ajustements
- Le nombre de votes requis pour une réédition a été réduit, comme suit :
- Équipe de 6 joueurs : 5 votes.
- Équipe de 5 joueurs : 4 votes.
- Équipe de 4 joueurs : 3 votes.
- Équipe de 3 joueurs : 3 votes.
- Équipe de 2 joueurs : 2 votes.
Corrections
Toutes les plateformes
- Correction d'un bug où la liste des replays affichée pour les factions recherchées pendant les Closed Qualifiers montrait en réalité des matchs issus des Open Qualifiers.
Héros
- Winter Soldier : Correction d'un bug où la capacité Ultime de Bucky pouvait être interrompue de manière anormale si Captain America lançait leur compétence en duo au même moment. Désormais, quand le Winter Soldier libère sa fureur, plus rien ne peut l'arrêter !
- Magneto : Correction d'un bug où l'« Iron Meteor » de Max pouvait rebondir de façon erratique lorsqu'il était détruit sous haute latence, provoquant des mouvements imprévisibles. Maintenant, quand l'« Iron Meteor » est abattu… il reste au sol.
- Mister Fantastic : Correction d'un bug rare où « Distended Grip » de Reed Richards pouvait enregistrer un coup sans contact réel à très longue distance. Finies les frappes fantômes, chaque allonge compte désormais.
- Iron Fist : Correction d'un bug où Lin Lie pouvait encore se déplacer alors qu'il était immobilisé par le « Squirrel Blockade » de Squirrel Girl, tout en utilisant « Jeet Kune » Do dans les airs. Dorénavant, seules ses poings volent, pas son corps.
- Doctor Strange : Correction d'un bug où Doctor Strange ne recevait pas l'énergie de son Ultimate Ability si les ennemis KO traversaient plusieurs portails avant d'être éliminés. Le Sorcier Suprême récupère désormais toujours les fruits de ses manœuvres mystiques.
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