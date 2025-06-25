Marvel Rivals : MàJ du 26 juin 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 juin 2025 à 12h13
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 26 juin 2025 sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : MàJ du 26 juin 2025, patch notes et détails
Le jeudi 26 juin 2025, NetEase Games a prévu de déployer une toute nouvelle mise à jour sur son hero shooter, Marvel Rivals. Ce nouveau patch, soit la version 20250626, apporte quelques nouveautés sur le titre, mais aussi des ajustements et des corrections.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour déployée le 26 juin 2025 sur Marvel Rivals.

Patch notes de la mise à jour du 26 juin 2025 de Marvel Rivals

Nouveautés en boutique

  • Thor - Majestic Raiment Bundle.
  • The Punisher - Daredevil: Born Again Bundle.
    • Disponibles à partir du 27 juin 2025.

Nouveaux ajouts et ajustements

  • Le nombre de votes requis pour une réédition a été réduit, comme suit : 
    • Équipe de 6 joueurs : 5 votes.
    • Équipe de 5 joueurs : 4 votes.
    • Équipe de 4 joueurs : 3 votes.
    • Équipe de 3 joueurs : 3 votes.
    • Équipe de 2 joueurs : 2 votes.

Corrections

Toutes les plateformes

  • Correction d'un bug où la liste des replays affichée pour les factions recherchées pendant les Closed Qualifiers montrait en réalité des matchs issus des Open Qualifiers.

Héros

  • Winter Soldier : Correction d'un bug où la capacité Ultime de Bucky pouvait être interrompue de manière anormale si Captain America lançait leur compétence en duo au même moment. Désormais, quand le Winter Soldier libère sa fureur, plus rien ne peut l'arrêter !
  • Magneto : Correction d'un bug où l'« Iron Meteor » de Max pouvait rebondir de façon erratique lorsqu'il était détruit sous haute latence, provoquant des mouvements imprévisibles. Maintenant, quand l'« Iron Meteor » est abattu… il reste au sol.
  • Mister Fantastic : Correction d'un bug rare où « Distended Grip » de Reed Richards pouvait enregistrer un coup sans contact réel à très longue distance. Finies les frappes fantômes, chaque allonge compte désormais.
  • Iron Fist : Correction d'un bug où Lin Lie pouvait encore se déplacer alors qu'il était immobilisé par le « Squirrel Blockade » de Squirrel Girl, tout en utilisant « Jeet Kune » Do dans les airs. Dorénavant, seules ses poings volent, pas son corps.
  • Doctor Strange : Correction d'un bug où Doctor Strange ne recevait pas l'énergie de son Ultimate Ability si les ennemis KO traversaient plusieurs portails avant d'être éliminés. Le Sorcier Suprême récupère désormais toujours les fruits de ses manœuvres mystiques.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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