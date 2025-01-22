Marvel Rivals : MàJ du 22 janvier 2025, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 22 janvier 2025 sur Marvel Rivals.
NetEase Games a déployé, en ce mercredi 22 janvier 2025, une toute nouvelle mise à jour sur Marvel Rivals
. Il s'agit, pour être plus précis, du patch/de la version 20250122
qui introduit plusieurs nouveautés sur le hero-shooter, dont l'événement « The Spring Festival »/« Fortune & Colors ».
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 22 janvier 2025 sur Marvel Rivals
.
Patch notes de la mise à jour du 22 janvier 2025 de Marvel Rivals
Événement spécial : « Fortune & Colors »
- Plongez dans l'événement pour gagner de super récompenses, y compris les récompenses du costume de Star-Lord de la série « Lion's Mane », tout à fait gratuitement.
- Durée de l'événement : Du 23 janvier 2025 au 14 février 2025.
Nouveau mode « Clash of Dancing Lions »
- Préparez-vous à des affrontements épiques alors qu'Iron Fist, Star-Lord et Black Widow se battent dans l'arène « Wakanda's World » lors de « Clash of Dancing Lions ».
Carte commémorative de la galerie : « Of Festivals and Friends »
- Pendant l'événement « Fortune & Colors », accomplissez des missions et des défis pour gagner une teinture magique, « Danqing ». Utilisez le Dinqing pour colorer une illustration vibrante, et une fois qu'elle sera magnifiquement encadrée, vous recevrez une carte de galerie de bon augure en souvenir de cet événement inoubliable !
Nouveaux costumes/skins : La série « Clashing Lions »
- Nous sommes ravis de dévoiler la toute nouvelle série de costumes « Clashing Lions », qui apporte des bénédictions festives aux héros suivants :
- Star-Lord - Lion's Mane (gratuit à obtenir lors de l'événement « Fortune & Colors »).
- Black Widow - Lion's Heartbeat (sortie dans la boutique en jeu : du 23 janvier 2025 au 14 février 2025).
- Iron Fist - Lion's Gaze (sortie limitée dans la boutique en jeu : du 23 janvier 2025 au 14 février 2025).
- Parmi ces offres, le costume Star-Lord - « Lion's Mane » est à gagner gratuitement pendant l'événement. Les deux autres skins seront disponibles à l'achat dans la boutique et sont également disponibles dans un pack spécial « Dancing Lions » avec en prime une plaque « Blessing Lion ».
Ajustements système
Toutes les plateformes
Général
- Optimisation de la fonction de nom alternatif en mode Streaming, permettant aux joueurs de définir leurs propres noms alternatifs au lieu de se fier à ceux générés par le système.
- Ajout d'un menu déroulant, par saison, au Leaderboard pour faciliter l'accès aux différents classements par saison.
- Amélioration du système de carrière avec l'introduction d'une fonction permettant de consulter l'historique des classements par saison.
Corrections
Toutes les plateformes
Général
Cartes et gameplay
- Résolution d'un problème lié au fait que le jeu se figeait après les batailles dans certaines conditions.
- Correction d'une incohérence liée aux avatars, lors du changement de héros en cas de défaite dans Doom Match.
- Correction d'un problème lié à Winter Soldier : en cas d'utilisation de la capacité ultime de ce dernier pour vaincre un Loki métamorphosé, cela ne comptait pas pour l'obtention du KO consécutif de la capacité ultime.
- Correction d'un problème lié à un retard dans la synchronisation de certaines données du tableau des amis.
Corrections pour les héros
- Introduction d'une série de correctifs pour divers problèmes de performance liés aux environnements destructibles.
- Résolution de plusieurs cas où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués dans des terrains uniques.
- Résolution de plusieurs problèmes de performances liés à la destruction inversée sur les cartes « Empire of Eternal Night ».
- Hawkeye : Correction d'un problème lié à la progression de la focalisation de sa capacité passive qui s'affichait parfois de façon incorrecte. Elle est désormais aussi précise que lui.
- Wolverine : La fréquence d'images n'affecte plus le nombre d'attaques de « Savage Claw » amélioré après l'utilisation de « Feral Leap ».
- La Femme Invisible : Les capacités de mouvement de certains héros sont, à présent, pleinement opérationnelles dans le rayon d'action de « Psionic Vortex » de la Femme Invisible - plus de problèmes de confinement !.
- Mr. Fantastique : Correction d'un problème où le fait d'avoir deux Mr. Fantastique (comme Loki en transformation) permettait parfois de réutiliser la deuxième partie de « Distended Grip ».
- Namor et la Femme Invisible : Correction d'un problème empêchant Namor et la Femme Invisible de libérer leurs capacités ultimes à l'emplacement de certaines portes - ils peuvent désormais franchir n'importe quelle barrière !
- Storm : Correction d'un problème où, dans des conditions de faible fréquence d'images, l'activation de la capacité ultime de Storm en tant que Loki après s'être transformé en elle était annulée.
- Wolverine : Correction d'un problème où la capacité ultime de Wolverine ne se terminait parfois pas correctement à l'atterrissage après avoir été tiré en arrière.
- Correction des invites de ping anormales pour certains héros.
- Magik : Correction d'un problème lié au fait que Magik ne pouvait pas utiliser « Stepping Discs » après avoir activé sa capacité ultime dans certaines situations.
- Peni Parker : Correction d'un problème lié au « Bionic Spider-Nest » qui se soulevait involontairement lorsque le dispositif « Klyntar » était levé.
- Loki : Correction d'un problème lié à Loki, après avoir utilisé sa capacité ultime pour se transformer en Punisher : si « Warrior's Gaze » était déclenché alors que la transformation était sur le point de se terminer, ses effets s'attardaient trop longtemps.
- Correction d'un problème lié au fait que, dans certaines situations en mode Convoi, si Peni Parker tirait une cyber-toile sous le véhicule, sa toile se déplaçait avec le véhicule. Désormais, sa toile reste collée comme il se doit.
- Mr. Fantastique : Correction d'un problème lié à l'utilisation de certaines capacités qui était rendue impossible.
- Correction d'un problème lié au fait que la toile de Peni Parker pouvait être bloquée par les héros ennemis, ce qui entraînait des anomalies de position. Désormais, sa toile se comporte comme prévu.
- Correction d'un problème de désalignement de la caméra qui pouvait se produire lorsqu'Adam Warlock était KO puis ranimé alors qu'il observait Hela au moment où elle s'élevait pour lancer sa capacité ultime.
Console
- Correction d'un problème où le mouvement du réticule s'arrêtait automatiquement à des angles de poussée extrêmement bas sur la manette Xbox.
- Correction d'un problème où la caméra se déplaçait automatiquement pour les utilisations de la manette Xbox après avoir été KO dans certaines situations.
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