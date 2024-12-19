Marvel Rivals : MàJ du 19 décembre 2024, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 19 décembre 2024 de Marvel Rivals
Événement spécial - Célébration hivernale
- Plongez dans les festivités glaciales et découvrez un trésor de fonctionnalités passionnantes. Participez à l'événement et gagnez le skin « Cuddly Fuzzlefin » pour Jeff the Land Shark tout à fait gratuitement.
- Durée de l'événement : Du 20 décembre 2024 au 9 janvier 2025.
Nouveau mode - Jeff's Winter Splash Festival
- Hiver ? Neige ? C'est Jeff !
- Cet adorable petit coquin est prêt à répandre la joie dans sa tenue de fête ! Dans ce nouveau mode, prenez le contrôle de Jeff the Land Shark et pulvérisez des flocons de neige pour transformer le jardin de « Yggsgard: Royal Palace » en un paradis hivernal.
Carte commémorative
- Pendant la célébration hivernale, accomplissez des missions pour gagner des « Golden Frost » et « Silver Frost » ! Utilisez ces précieuses récompenses pour débloquer et améliorer une gamme éblouissante de décorations de cartes de vœux. Créez une carte de vœux hivernale personnalisée qui reflète votre style unique et qui vous servira de souvenir de cette célébration inoubliable !
Nouveaux skins - Série des fêtes de fin d'année
- Pour célébrer la saison, nous lançons une série de costumes/skins sur le thème des fêtes d'hiver pour ces héros bien-aimés :
- Jeff the Land Shark - Cuddly Fuzzlefin (gratuit pendant l'événement « The Winter Celebration »).
- Groot - Holiday Happiness (dans la boutique du 20 décembre 2024 au 10 janvier 2025).
- Rocket Raccoon - Wild Winter (dans la boutique du 20 décembre 2024 au 10 janvier 2025).
- Venom - Snow Symbiote (dans la boutique du 27 décembre 2024 au 17 janvier 2025).
- Magik - Frozen Demon (dans la boutique du 27 décembre 2024 au 17 janvier 2025).
- Parmi ces offres festives, le skin « Cuddly Fuzzlefin » pour Jeff the Land Shark est à gagner gratuitement pendant l'événement, tandis que les autres costumes seront disponibles à l'achat dans la boutique.
- De plus, le bundle Captain America « Galactic Talon » et le pack Hawkeye « Galactic Fangs » seront retirés de la boutique le 27 décembre.
Corrections
Toutes les plateformesGénéral
Cartes et gameplay
- « Double-Elimination Tournament Display » : Correction d'un problème où l'affichage des tours était aussi tordu que les plans de Loki. Maintenant, c'est clair comme de l'eau de roche !
- Sortie de tournoi : Plus besoin de quitter la faction après un tournoi et de tomber sur un écran blanc de malheur ! Nous avons corrigé ce problème.
- Accès à l'historique des factions : Après la fin d'un tournoi, la dissolution des top factions ne vous permet plus de jeter un coup d'œil à l'interface historique du « Legends Born leaderboard ». Nous avons corrigé ce problème plus vite que Quicksilver !
- Sortie de faction : La sortie d'une faction après un tournoi ne perturbe plus les informations de programmation. Tout est réglé !
- Squirrel Girl : Les ennemis vaincus par « Unbeatable Squirrel Tsunami » qui sont mis KO deux secondes après le lancement de la capacité comptent désormais pour le succès.
- Stabilité du réseau : Dans de mauvaises conditions de réseau, le problème de chargement des cartes a été partiellement résolu ! Nous veillons à ce que vous ne soyez pas mis hors ligne à cause de problèmes de connectivité. (De nombreuses raisons peuvent être à l'origine de cette situation, et nous avons actuellement résolu une partie des problèmes. Nous continuerons à analyser et à traiter les causes potentielles, à l'avenir).
Héros
- Problèmes de collision : Sur certaines cartes, des personnages étaient coincés dans des positions extrêmes, comme s'ils étaient pris au piège dans une toile. Nous surveillons ce problème et déploierons des correctifs plus rapidement que Spider-Man ne peut se balancer dans la ville.
- Performances des missions de convoi : Nous avons corrigé un problème de performances anormales des véhicules lors des missions de convoi spéciales. Tous les véhicules devraient, à présent, fonctionner aussi bien qu'un Quinjet !
- Pouvoir du portail de Doctor Strange : Plus aucun coéquipier ne charge la capacité ultime de Doctor Strange à travers les portails. Les KO sur le terrain des portails sont de retour !
- Vitesse de Winter Soldier : Après avoir utilisé sa capacité ultime, les problèmes de vitesse de déplacement de Winter Soldier lors de sa réapparition ont été corrigés. Il est de nouveau prêt pour le combat !
- Jetpacks de Rocket Raccoon : Le problème qui empêchait de ramasser les éléments générés par la balise a été corrigé.
- Emote de Venom : La texture de l'emote « Cyan Cash » a été corrigée. Fini les tentacules bleues-noires dignes d'un film d'horreur !
- Problème de gravité de Star-Lord : Le tremblement inattendu de Star-Lord lors de l'utilisation de « Shift » tout en maintenant « Space » dans les zones de faible gravité a été corrigé. Il s'élèvera désormais avec style !
- La capacité ultime de Jeff the Land Shark : La capacité ultime de Jeff the Land Shark ne se termine plus prématurément après avoir avalé une cible. Il vit désormais la vie ultime plus longtemps !
- Morts de terrain avec Jeff : Correction d'un problème où la capacité ultime de Jeff causait des KO de terrain et conduisant occasionnellement à l'invisibilité. Il est de nouveau visible !
- Compte à rebours de l'ultime de Hulk et Hela : Le compte à rebours des transformations ultimes de Hulk et Hela est désormais correctement géré. Aucune transformation ne sera négligée !
- Correction pour Hela : La capacité ultime d'Hela ne peut plus être interrompue de façon prématurée. Elle est prête à libérer toute sa puissance !
- Dégâts de l'ultime de Punisher : Correction d'un problème occasionnel lié aux dégâts de l'ultime du Punisher, qui été causé par les fluctuations intenses des conditions du réseau. Sa puissance de feu va se faire sentir !
- Personnages dupliqués : La saga des clones est terminée ! Correction d'un problème lié au fait que deux personnages identiques pouvaient apparaître dans certains cas particuliers.
Console
- Maîtrise de la mémoire : Nous avons porté nos pouvoirs d'optimisation à un niveau supérieur, en veillant à ce que la gestion de la mémoire de la console soit plus fluide que les mouvements de danse de Star-Lord. Dites adieu aux plantages dus à un manque de mémoire et bonjour à une jouabilité ininterrompue !
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