Marvel Rivals : MàJ du 13 mars 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 13 mars 2025 de Marvel Rivals
Nouveaux Twitch Drops
- Préparez-vous ! À partir du 14 mars, les Twitch Drops reviennent avec des récompenses exclusives ! Regardez vos streamers préférés et débloquez un spray, une plaque d'identité et un costume pour Adam Warlock.
Optimisations
- Nous avons ajouté une option « Entrée brute » pour la souris sous Paramètres - Clavier.
Corrections
Toutes les plateformesGénéral
Cartes et modes
- Correction d'un problème où les noms des joueurs s'affichaient incorrectement dans le chat vocal compétitif lorsque l'option « Cacher son propre nom » était activée.
- Correction d'un problème où le taux de rafraîchissement affectait la sensibilité, ce qui entraînait un comportement inhabituel.
- Correction d'un problème où les messages comportant des guillemets pouvaient parfois ne pas être envoyés.
Héros
- Correction de plusieurs problèmes de terrain qui pouvaient bloquer les personnages ou les faire tomber dans des zones étranges.
- Loki : Correction d'un problème où la transformation de la capacité ultime de Loki pouvait parfois entraîner des angles de caméra incorrects lors des rediffusions des vies antérieures. Le dieu de la malice peut désormais profiter de ses sorties spectaculaires sans problème !
- La Chose : Correction d'une incohérence dans la vitesse de « Embattled Leap » entre les différentes vues du joueur dans des conditions de réseau médiocres. Finies les incohérences : Ben Grimm peut à nouveau sauter à une vitesse normale !
- Venom : Correction d'un problème qui faisait que Venom pouvait parfois rester bloqué en l'air après avoir utilisé sa capacité ultime dans de mauvaises conditions de réseau. Désormais, il s'enfouit sous terre avec style, au lieu de traîner comme un symbiote désorienté !
- Peni Parker : Correction d'un problème où les « Arachno-Mines » de Peni Parker devenaient invisibles lorsqu'elles frôlaient les cyber-toiles mais atterrissaient à l'extérieur. À présent, ses pièges situés au-delà des toiles restent visibles, ce qui permet aux ennemis de se rendre compte de la situation délicate dans laquelle ils se trouvent !
- Peni Parker : Correction d'un problème où les « Spider-Drones » de Peni Parker pénétraient dans le sol pour chercher des ennemis alors qu'il y avait des toiles au-dessus et en dessous.
- Namor : Correction d'un problème rare lié au fait que la capacité ultime de Namor pouvait n'infligeait aucun dégât, si celle-ci était déclenchée alors que le personnage était en l'air et après avoir été recraché par l'ultime de Jeff the Land Shark.
- Winter Soldier : Correction d'un problème où le rechargement automatique de « Tainted Voltage » du Soldat de l'hiver pouvait ne pas se déclencher après avoir tiré et utilisé immédiatement sa capacité « Trooper's Fist ».
- Winter Soldier : Correction d'un problème qui faisait que si le Soldat de l'hiver utilisait « Bionic Hook » au cours du ralenti, cela pouvait entraîner un affichage anormal du modèle de bras lors du round suivant.
- Wolverine : Correction d'une rare divergence entre l'animation et les effets lorsque Wolverine effectue le plongeon de sa capacité ultime depuis le point le plus haut.
Équilibrages pour les personnages
Duellistes
- La Torche Humaine : le héros enflammé bénéficie d'une augmentation des dégâts de son attaque principale et de sa capacité ultime, ce qui améliore son potentiel de destruction en solo :
- Augmentation de la vitesse des projectiles de « Fire Cluster » de 120 m/s à 150 m/s et du nombre de projectiles de 12 à 14.
- Augmentation du coût énergétique de « Supernova » (capacité ultime) de 3 400 à 4 000 ; augmentation des dégâts de la vague d'activation de 70 à 80 et des dégâts de « Flame Tornado » de 110 per/s à 120 per/s.
- Iron Man : L'Avenger blindé verra de légers ajustements à son attaque principale dans les deux états, afin d'équilibrer ses capacités offensives à moyenne portée :
- Diminution des dégâts directs des phases 1 et 3 de l'explosion de « Repulsor Blast » ; augmentation des dégâts du champ du sort de 35 à 50. Diminution des dégâts directs de la phase 3 de 65 à 50 ; augmentation des dégâts du champ du sort de 40 à 60.
- Diminution des dégâts directs de l'explosion de « Repulsor Blast (Armor Overdrive) » de 55 à 50 ; augmentation des dégâts du champ de sorts de 55 à 65.
Stratèges
- Cloak & Dagger : Le duo verra ses capacités de soin améliorées, ce qui le rendre plus polyvalent pour diverses compositions d'équipe :
- Augmentation de 10 à 16 de l'effet de guérison de « Lightforce Dagger » sur les alliés touchés ; réduction de 18 à 16 du montant de guérison du champ de sort généré par la touche.
commentaire (0)