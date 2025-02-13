Marvel Rivals : MàJ du 13 février 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 13 février 2025 de Marvel Rivals
Nouveaux costumes
- Mister Fantastic et Invisible Woman - 60th Wedding Anniversary Combo Bundle (sortie dans la boutique en jeu le 14 février).
- Mister Fantastic - The Life Fantastic (sortie dans la boutique en jeu le 14 février).
- Invisible Woman - The Life Fantastic (sortie dans la boutique en jeu le 14 février).
Corrections
Toutes les plateformesGénéral
Cartes et gameplay
- Les ordinateurs haut de gamme utilisant le système Bazzite (Linux) utilisaient par erreur des ressources d'interface utilisateur de mauvaise qualité. Ne craignez rien : ce problème a été résolu !
Corrections pour les héros
- Correction d'un problème lié à la couleur de l'onglet KDA qui ne s'affichait pas correctement si vous marquiez des KO pendant les prolongations et que le combat se terminait à ce moment précis.
- Correction d'un problème lié à l'icône du chariot d'Yggdrasill Patch dans le didacticiel du convoi qui était un peu hors cible. Votre voyage héroïque peut désormais se poursuivre en toute clarté !
- Un balayage héroïque a été effectué afin de corriger diverses collisions sur les cartes, qui pouvaient piéger les joueurs ou leur permettre de passer à travers les murs de façon inattendue. Votre chemin vers la gloire est désormais dégagé !
- Doctor Strange : Correction d'un problème où le portail de Doctor Strange pouvait être interrompu pendant la phase de placement si un allié de Loki se transformait en lui. La magie du Sorcier Suprême s'écoule désormais sans interruption !
- Jeff the Land Shark : Correction d'une situation étrange où les bulles de Jeff pouvaient, dans de rares cas, se faufiler dans la salle de spawn en passant par les portes de guérison ennemies. Fini les cambriolages de bain à bulles !
- Iron Man : Correction d'un dysfonctionnement technique qui faisait que les modèles de bras d'Iron Man pouvaient disparaître après l'activation de « Armor Overdrive » dans certaines situations rares. Le costume est de nouveau en action, parfaitement équipé pour se lancer dans la bataille !
- Hulk et Wolverine : Correction d'un problème lié au fait que le coup « Berserk Claw Strike » de Wolverine pouvait être activé pendant « Feral Leap », en raison de leur capacité d'équipe. Désormais, il n'y aura plus de confusion !
- Hulk : Correction d'un problème lié au fait que si Hulk était touché par l'ultime de Namor lorsqu'il chargeait pour projeter Wolverine, il n'était pas projeté par la suite. Désormais, le duo de choc peut donner un coup de poing sans interruption : Hulk frappe, Wolverine tranche !
Console
- Correction d'un problème de drift de la manette PlayStation dans certaines situations spécifiques.
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