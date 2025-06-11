Marvel Rivals : MàJ du 12 juin 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juin 2025 à 10h13
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 12 juin 2025 de Marvel Rivals.
Marvel Rivals : MàJ du 12 juin 2025, patch notes et détails
Le mercredi 12 juin 2025, Marvel Rivals, le hero shooter de NetEase Games, va recevoir une toute nouvelle mise à jour. Ce patch, qui est plus précisément la version 20250612, introduira quelques nouveautés sur le titre et corrigera divers problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 12 juin 2025 de Marvel Rivals.

Patch notes de la mise à jour du 12 juin 2025 de Marvel Rivals

616 Day Vault

  • Pour célébrer le 616 Day et l'univers Marvel dans son ensemble, le tout premier événement 616 Vault débutera le 13 juin 2025 !
  • Pendant une semaine uniquement, retrouvez plusieurs bundles exclusifs en édition limitée :
    • Venom – Snow Symbiote Bundle
    • Magik – Frozen Demon Bundle
    • Rocket Raccoon – Wild Winter Bundle
    • Groot – Holiday Happiness Bundle
    • Hawkeye – Galactic Fangs Bundle
    • Captain America – Galactic Talon Bundle
  • Durée de l'événement : du 13 au 20 juin 2025.

Nouveautés dans la boutique

  • Invisible Woman – Future Foundation Bundle
  • The Thing – Future Foundation Bundle
    • Disponibles à partir du 13 juin 2025.

Corrections

Toutes plateformes

  • Correction d'un bug empêchant Doctor Strange d'utiliser des emotes dans le mode Doom Match.
  • Correction de l'affichage incorrect des statistiques « Trusty Sidekick » et « Gifted Healer » dans les données personnalisées de carrière.
  • Correction d'éventuelles erreurs dans l'affichage des scores de rang Eternity toutes saisons confondues dans la carrière.
  • Correction des mises à jour de statut incohérentes dans la liste d'amis en jeu dans le lobby d'équipe.
  • Correction de cas rares où la fonction de bannissement de héros ne fonctionnait pas correctement.

Héros

  • Doctor Strange : Correction d'un dysfonctionnement mystique où les portails de Doctor Strange pouvaient, dans certaines conditions de latence, s'ouvrir directement dans la salle d'apparition.
  • Soldat de l'Hiver : Correction d'un bug rare où la capacité ultime de Winter Soldier pouvait être interrompu si « l'Ankh » de Moon Knight le projetait au moment exact de l'activation. 
  • Jeff et Storm : Correction d'un bug rare où l'association entre Jeff the Land Shark et Storm pouvait, dans des cas extrêmes, propulser Jeff à une vitesse supersonique.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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