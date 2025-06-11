Marvel Rivals : MàJ du 12 juin 2025, patch notes et détails

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Patch notes de la mise à jour du 12 juin 2025 de Marvel Rivals
616 Day Vault
- Pour célébrer le 616 Day et l'univers Marvel dans son ensemble, le tout premier événement 616 Vault débutera le 13 juin 2025 !
- Pendant une semaine uniquement, retrouvez plusieurs bundles exclusifs en édition limitée :
- Venom – Snow Symbiote Bundle
- Magik – Frozen Demon Bundle
- Rocket Raccoon – Wild Winter Bundle
- Groot – Holiday Happiness Bundle
- Hawkeye – Galactic Fangs Bundle
- Captain America – Galactic Talon Bundle
- Durée de l'événement : du 13 au 20 juin 2025.
Nouveautés dans la boutique
- Invisible Woman – Future Foundation Bundle
- The Thing – Future Foundation Bundle
- Disponibles à partir du 13 juin 2025.
Corrections
Toutes plateformes
- Correction d'un bug empêchant Doctor Strange d'utiliser des emotes dans le mode Doom Match.
- Correction de l'affichage incorrect des statistiques « Trusty Sidekick » et « Gifted Healer » dans les données personnalisées de carrière.
- Correction d'éventuelles erreurs dans l'affichage des scores de rang Eternity toutes saisons confondues dans la carrière.
- Correction des mises à jour de statut incohérentes dans la liste d'amis en jeu dans le lobby d'équipe.
- Correction de cas rares où la fonction de bannissement de héros ne fonctionnait pas correctement.
Héros
- Doctor Strange : Correction d'un dysfonctionnement mystique où les portails de Doctor Strange pouvaient, dans certaines conditions de latence, s'ouvrir directement dans la salle d'apparition.
- Soldat de l'Hiver : Correction d'un bug rare où la capacité ultime de Winter Soldier pouvait être interrompu si « l'Ankh » de Moon Knight le projetait au moment exact de l'activation.
- Jeff et Storm : Correction d'un bug rare où l'association entre Jeff the Land Shark et Storm pouvait, dans des cas extrêmes, propulser Jeff à une vitesse supersonique.
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