Marvel Rivals : MàJ du 10 décembre 2024, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 10 décembre 2024 sur Marvel Rivals.

Patch notes de la mise à jour du 10 décembre 2024 de Marvel Rivals Toutes les plateformes Général Lors de la lecture d'extraits et d'enregistrements, la déviation du réticule (« crosshair ») était importante et il y avait un risque de décalage. Ce problème a été résolu.

La modification de l'emplacement de sauvegarde des temps forts entraînait un plantage du jeu. Ce problème a été résolu.

Les joueurs qui rejoignaient un match rapide en tant que remplaçant pouvait ne pas être en mesure de voir les costumes équipés des héros. Ce problème a été résolu.

La progression de la mission sur l'écran de l'événement de saison ne s'affichait pas correctement. Ce problème a été résolu.

Correction de quelques erreurs textuelles. D'autres corrections seront apportées dans une prochaine mise à jour.

Après un crash, le jeu pouvait rester figé pendant une longue période avant de se fermer. Ce problème a été résolu et le jeu se ferme désormais après un crash.

Correction quant à quelques problèmes de crash relativement courants. Cartes et modes de jeu Sur certaines cartes (notamment Hydra Charteris Base: Hell's Heaven et Kyntar : Symbiotic Surface), des collisions spéciales sur les bords pouvaient bloquer le personnage du joueur ou le faire passer à travers et entrer dans des zones étranges. Ces problèmes ont été en grande partie résolus, mais comme ils affectent plusieurs cartes et zones, il est possible que ce bug soit présent ailleurs. Nous nous efforcerons de continuer à résoudre ces problèmes et à développer une solution pour les éviter complètement.

Dans les zones brumeuses de Intergalactic Empire of Wakanda : Hall of Djalia et Intergalactic Empire of Wakanda : Birnin T'Challa : Le brouillard disparaissait du point de vue de Hela et de Storm lorsque ces dernières utilisaient leur Ultimate. Ce problème a été résolu. Après la réanimation de Jeff the Land Shark alors qu'il était dans le brouillard, ses coéquipiers et adversaires ne pouvaient pas voir les effets spéciaux de Joyful Splash. Ce problème a été résolu.

Dans Hydra Charteris Base: Hell's Heaven - Frozen Airfield : En Compétitif, si un joueur était KO alors qu'il se déplaçait près d'une zone cible, les éclairages se comportaient de manière anormale. Ce problème a été résolu. Pendant les matchs, la déconnexion et la reconnexion pouvaient causer une désynchronisation de certaines portes (par exemple, une porte semblait fermée, mais le joueur pouvait la franchir ; une porte semblait ouverte, mais le joueur ne pouvait pas la franchir). Ce problème a été résolu.

Dans Hydra Charteris Base: Hell's Heaven - Eldritch Monument : Lorsque la zone cible est ascendante ou descendante, si Adam Warlock utilisait son Ultimate, ses coéquipiers pouvaient potentiellement revenir à la vie et être coincés sous le terrain s'ils se trouvaient sur la plateforme de la zone cible. Ce problème a été résolu. Lorsque la zone cible est ascendante ou descendante, si Thor ou Loki étaient réanimés grâce à la capacité d'équipe de Hela, ils pouvaient être ranimés et coincés sous le terrain s'ils se trouvaient sur la plateforme de la zone cible. Ce problème a été résolu. Lorsque la zone cible est ascendante ou descendante, si Jeff the Land Shark utilisait son Ultimate pour dévorer des personnages, ces derniers pouvaient se retrouver coincés sous le terrain s'ils se trouvaient sur la plateforme de la zone cible. Ce problème a été résolu. Lorsque la zone cible est ascendante ou descendante, si Winter Soldier frappait un ennemi avec son Ultimate et qu'ils atterrissaient sur la plateforme de la zone cible, les dégâts pouvaient être perdus. Ce problème a été résolu.

Lors d'un passage d'un round à un autre en Compétitif, si la destination n'était pas la dernière étape d'une carte, la portée effective du véhicule ne s'affichait pas à l'approche de la destination, ce qui avait un impact sur la détermination de la portée effective de l'occupation. Ce problème a été résolu.

Lorsqu'ils atteignaient le troisième round dans Convoy ou Convergence en Compétitif, les héros avaient la possibilité de reporter leur énergie pour l'Ultimate du deuxième tour. Ce problème a été résolu et les héros n'hériteront plus de leur énergie pour l'Ultimate. Héros Lorsque Wolverine avait son costume Deadpool & Wolverine, aucune ligne vocale de capacité autre que celle liée à l'aptitude Undying Animal n'était jouée. Ce problème a été résolu.

Après la lecture de l'animation MVP Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 de Star-Lord, les effets sonores n'étaient pas joués dans l'écran des résultats. Ce problème a été résolu.

Lorsqu'Iron Fist utilisait des pings, les lignes vocales correspondantes ne se déclenchaient pas. Ce problème a été résolu.

La description de la sensibilité ADS dans les paramètres de Black Widow était incorrecte. Ce problème a été résolu.

Dans certaines situations, l'Ultimate de Black Widow ne récupérait pas l'énergie comme prévu. Ce problème a été résolu.

Dans certaines situations extrêmes, l'Ultimate de Captain America ne se terminait pas comme prévu. Ce problème a été résolu.

Lorsque les portails de Doctor Strange déclenchaient des KO sur le terrain, ils restauraient par erreur l'énergie pour l'Ultimate de Doctor Strange. Pour le moment, nous avons désactivé l'attribution des KO des portails afin de résoudre temporairement ce problème. Soyez assuré que ce problème sera résolu lors d'une prochaine mise à jour, et que nous rétablirons alors l'attribution de KO aux portails. PC L'utilisation de FSR 3 pour modifier la résolution pouvait entraîner des fuites de mémoire, ce qui se traduisait par des modèles flous. Ce problème a été résolu. Console Après avoir équipé le costume Scarlet Spider du pack PlayStation, le redémarrage du jeu pouvait faire en sorte que le costume ne s'affiche pas comme étant correctement équipé. Ce problème a été résolu.

En ce mardi 10 décembre 2024, le hero-shooter de NetEase Games,, accueille. Il s'agit, pour être plus précis, de la version 20241210. Comme vous vous en doutez, cette mise à jour n'apporte pas de nouveautés sur le titre mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses, notamment sur différentes cartes.Mais, sans plus tarder, voici