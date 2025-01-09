Marvel Rivals : Les héros les plus sélectionnés lors de la saison 0 révélés

NetEase Games a, récemment, dévoilé une liste des héros les plus choisis par les joueurs au cours de la saison 0 de Marvel Rivals.

Les héros les plus choisis lors de la saison 0 sur Marvel Rivals

⚒️ Assemble, Rivals! The Hero Hot List is now live on our official website, where you can check the pick rates and win rates >> https://t.co/6UZvmP8hTK



During our next maintenance, we will implement balance adjustments for certain heroes to promote a broader roster and enhance… pic.twitter.com/Sd4f5iqEhz — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 8, 2025

Alors queest sur le point de se doter de sa toute première saison, NetEase Games a partagéEn effet, avant de lancer la saison 1 deAinsi,. Toutefois, ce dernier possède l'un des taux de victoire les plus bas, avec 45,39 %. Venom arrive à la deuxième position tandis que Cloak & Dagger clôture le podium. En Compétitif, c'est Luna Snow qui arrive première (avec 20,66 %) sur PC et Cloak & Dagger (26,04 %) sur consoles.Ces statistiques, partagées via un article sur le site officiel du jeu, qui a été relayé sur le compte Twitter/X Marvel Rivals, sont relativement intéressantes. Les chiffres démontrent ainsi l'intérêt des joueurs et des joueuses pour certains des personnages jouables du hero shooter. Il y a de grandes chances que NetEase Games mette ce classement à jour dans les prochaines semaines, et certainement quelque temps après le lancement de la saison 1.En conclusion, rappelons que, qui est sorti le 6 décembre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.