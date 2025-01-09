Marvel Rivals : Les héros les plus sélectionnés lors de la saison 0 révélés

NetEase Games a, récemment, dévoilé une liste des héros les plus choisis par les joueurs au cours de la saison 0 de Marvel Rivals.
Alors que Marvel Rivals
est sur le point de se doter de sa toute première saison, NetEase Games a partagé des informations ainsi que des statistiques concernant les personnages jouables les plus sélectionnés par la communauté, avec leur taux de victoire, tout au long de la saison 0
.
Les héros les plus choisis lors de la saison 0 sur Marvel Rivals
En effet, avant de lancer la saison 1 de Marvel Rivals
, les développeurs de chez NetEase Games ont dévoilé les héros les plus choisis par les joueurs, que ce soit dans le mode Partie Rapide ou bien Compétitif, lors de la pré-saison (saison 0)
.
Ainsi, dans le mode Rapide, aussi bien sur PC que sur console, c'est Jeff the Land Shark qui a été le plus sélectionné
. Toutefois, ce dernier possède l'un des taux de victoire les plus bas, avec 45,39 %. Venom arrive à la deuxième position tandis que Cloak & Dagger clôture le podium. En Compétitif, c'est Luna Snow qui arrive première (avec 20,66 %) sur PC et Cloak & Dagger (26,04 %) sur consoles.
Ces statistiques, partagées via un article sur le site officiel du jeu, qui a été relayé sur le compte Twitter/X Marvel Rivals, sont relativement intéressantes. Les chiffres démontrent ainsi l'intérêt des joueurs et des joueuses pour certains des personnages jouables du hero shooter. Il y a de grandes chances que NetEase Games mette ce classement à jour dans les prochaines semaines, et certainement quelque temps après le lancement de la saison 1.
En conclusion, rappelons que Marvel Rivals
, qui est sorti le 6 décembre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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