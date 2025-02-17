Marvel Rivals : Les développeurs s'expriment au sujet du potentiel mode PvE

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Pour l'instant, nous n'avons pas de plan PvE, mais notre équipe de développement expérimente en permanence de nouveaux modes. Si nous trouvons qu'un nouveau mode de jeu spécifique est suffisamment divertissant et amusant, nous le proposerons bien sûr à notre public.Le producteur exécutif de Marvel Games, Danny Koo, a, en outre, ajouté :
Oui, nous pensons que certains membres de notre public aimeraient le mode PvE. Mais vous pouvez également constater que si nous proposons une expérience PvE hardcore, l'expérience sera totalement différente de celle que nous avons actuellement.Ainsi, comme vous l'aurez compris, NetEase Games n'a pas prévu de sortir un mode PvE sur Marvel Rivals, pour le moment. Il se pourrait que celui-ci débarque à l'avenir sur le hero shooter, puisque NetEase Games ne ferme pas totalement la porte à cette possibilité. Cependant, ledit studio de développement doit d'abord trouver la bonne formule.
Rappelons, pour conclure, que Marvel Rivals est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et que le titre est free-to-play (gratuit).
Marvel Rivals developer NetEase has clarified that it doesn't have any plans for a PvE Mode...yet. https://t.co/xRsV7sWcun pic.twitter.com/4I7aZIcBea— IGN (@IGN) February 15, 2025
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