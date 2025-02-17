Marvel Rivals : Les développeurs s'expriment au sujet du potentiel mode PvE

NetEase Games a, récemment, parlé de l'arrivée probable du mode PvE, qui fait tant couler d'encre, sur Marvel Rivals.

Pas de plan au sujet d'un mode PvE sur Marvel Rivals... pour le moment

Pour l'instant, nous n'avons pas de plan PvE, mais notre équipe de développement expérimente en permanence de nouveaux modes. Si nous trouvons qu'un nouveau mode de jeu spécifique est suffisamment divertissant et amusant, nous le proposerons bien sûr à notre public.

Oui, nous pensons que certains membres de notre public aimeraient le mode PvE. Mais vous pouvez également constater que si nous proposons une expérience PvE hardcore, l'expérience sera totalement différente de celle que nous avons actuellement.

Marvel Rivals developer NetEase has clarified that it doesn't have any plans for a PvE Mode...yet. https://t.co/xRsV7sWcun pic.twitter.com/4I7aZIcBea — IGN (@IGN) February 15, 2025

Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreuses rumeurs et leaks circulant sur la Toile laissent entendre queva probablement se doter d'un mode PvE.En effet, il y a très peu de temps, les journalistes du site IGN se sont entretenus avec le producteur de, Weicong Wu. Lors de l'interview, le mode PvE, qui est au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers temps, a été évoqué par IGN. À ce sujet,Le producteur exécutif de Marvel Games, Danny Koo, a, en outre, ajouté :Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Il se pourrait que celui-ci débarque à l'avenir sur le hero shooter, puisque NetEase Games ne ferme pas totalement la porte à cette possibilité. Cependant, ledit studio de développement doit d'abord trouver la bonne formule.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et que le titre est free-to-play (gratuit).