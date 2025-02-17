Marvel Rivals : Les développeurs s'expriment au sujet du potentiel mode PvE

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2025 à 17h07
NetEase Games a, récemment, parlé de l'arrivée probable du mode PvE, qui fait tant couler d'encre, sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : Les développeurs s'expriment au sujet du potentiel mode PvE
Depuis plusieurs semaines maintenant, de nombreuses rumeurs et leaks circulant sur la Toile laissent entendre que Marvel Rivals va probablement se doter d'un mode PvE. Les développeurs de chez NetEase Games ont, récemment, pris la parole à propos du potentiel mode PvE de Marvel Rivals.

Pas de plan au sujet d'un mode PvE sur Marvel Rivals... pour le moment

En effet, il y a très peu de temps, les journalistes du site IGN se sont entretenus avec le producteur de Marvel Rivals, Weicong Wu. Lors de l'interview, le mode PvE, qui est au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers temps, a été évoqué par IGN. À ce sujet, NetEase Games a expliqué que le studio n'a actuellement pas de plan pour un mode PvE sur Marvel Rivals
Pour l'instant, nous n'avons pas de plan PvE, mais notre équipe de développement expérimente en permanence de nouveaux modes. Si nous trouvons qu'un nouveau mode de jeu spécifique est suffisamment divertissant et amusant, nous le proposerons bien sûr à notre public.
Le producteur exécutif de Marvel Games, Danny Koo, a, en outre, ajouté : 
Oui, nous pensons que certains membres de notre public aimeraient le mode PvE. Mais vous pouvez également constater que si nous proposons une expérience PvE hardcore, l'expérience sera totalement différente de celle que nous avons actuellement. 
Ainsi, comme vous l'aurez compris, NetEase Games n'a pas prévu de sortir un mode PvE sur Marvel Rivals, pour le moment. Il se pourrait que celui-ci débarque à l'avenir sur le hero shooter, puisque NetEase Games ne ferme pas totalement la porte à cette possibilité. Cependant, ledit studio de développement doit d'abord trouver la bonne formule.
Rappelons, pour conclure, que Marvel Rivals est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et que le titre est free-to-play (gratuit).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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