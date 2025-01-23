Marvel Rivals : Le skin gratuit « Crinière de Lion » pour Star-Lord, comment l'obtenir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2025 à 11h47
Nous vous indiquons comment récupérer gratuitement le skin « Crinière de Lion » pour Star-Lord sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : Le skin gratuit « Crinière de Lion » pour Star-Lord, comment l'obtenir ?
Sur le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, les joueurs et les joueuses ont accès à de nombreux personnages jouables (super-héros et vilains), qui peuvent revêtir différents costumes (payants ou non). D'ailleurs, grâce à l'arrivée de l'événement « Fortune & Couleurs », disponible depuis le 23 janvier 2025, il est possible d'obtenir un skin gratuit pour Star-Lord sur Marvel Rivals, et nous vous expliquons comment faire ci-dessous.

Comment obtenir le skin gratuit « Crinière de Lion » de Star-Lord sur Marvel Rivals ?

Comme dit précédemment, NetEase Games a lancé l'événement « Fortune & Couleurs » le 23 janvier 2025 sur Marvel Rivals. Celui-ci permet de récupérer gratuitement le skin « Crinière de Lion » pour Star-Lord. Toutefois, pour cela, il va falloir effectuer des actions bien précises et jouer un certain temps.

En effet, afin d'obtenir le skin gratuit « Crinière de Lion » pour Star-Lord sur Marvel Rivals, il convient de faire progresser l'illustration proposée par l'événement « Fortune & Couleurs ». Or, pour cela, il faut récupérer une monnaie spécifique, soit de la Peinture, qui est décrite comme « Une teinture magique qui donne vie aux silhouettes d'un tableau ».

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Vous pouvez obtenir de la Peinture en accomplissant des défis et missions liés à l'événement « Fortune & Couleurs » (répertoriés dans « Missions »), qui sont régulièrement mis à jour. Cette monnaie peut également être échangée contre des Unités.

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Au bout d'un certain temps, et à mesure que vous faites progresser l'illustration de « Fortune & Couleurs », vous obtiendrez le skin gratuit « Crinière de Lion » pour Star-Lord. Comme vous pourrez le constater, il s'agit de l'avant-dernière récompense. Il va donc falloir passer quelques heures sur Marvel Rivals avant de pouvoir récupérer ledit costume. À ce sujet, notons que l'événement « Fortune & Couleurs » de Marvel Rivals se termine le 14 février 2025.

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Pour rappel, Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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