Marvel Rivals : Le skin gratuit « Crinière de Lion » pour Star-Lord, comment l'obtenir ?

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Comment obtenir le skin gratuit « Crinière de Lion » de Star-Lord sur Marvel Rivals ?

Sur le hero shooter de NetEase Games,, les joueurs et les joueuses ont accès à de nombreux personnages jouables (super-héros et vilains), qui peuvent revêtir différents costumes (payants ou non). D'ailleurs, grâce à l'arrivée de l'événement « Fortune & Couleurs », disponible depuis le 23 janvier 2025,ci-dessous.Comme dit précédemment, NetEase Games a lancé l'événement « Fortune & Couleurs » le 23 janvier 2025 sur. Celui-ci permet de. Toutefois, pour cela, il va falloir effectuer des actions bien précises et jouer un certain temps.En effet, afin d', il convient de faire progresser l'illustration proposée par l'événement « Fortune & Couleurs ». Or, pour cela, il faut récupérer une monnaie spécifique, soit de la Peinture, qui est décrite comme « Une teinture magique qui donne vie aux silhouettes d'un tableau ».Vous pouvez obtenir de la Peinture en accomplissant des défis et missions liés à l'événement « Fortune & Couleurs » (répertoriés dans « Missions »), qui sont régulièrement mis à jour. Cette monnaie peut également être échangée contre des Unités.Au bout d'un certain temps, et à mesure que vous faites progresser l'illustration de « Fortune & Couleurs », vous obtiendrez. Comme vous pourrez le constater, il s'agit de l'avant-dernière récompense. Il va donc falloir passer quelques heures suravant de pouvoir récupérer ledit costume. À ce sujet, notons que l'événement « Fortune & Couleurs » dese termine le 14 février 2025.Pour rappel,est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.