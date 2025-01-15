Marvel Rivals : Le skin gratuit « Bouclier Blood » de Invisible Woman, comment l'obtenir ?

Les joueurs et les joueuses de Marvel Rivals peuvent récupérer gratuitement un nouveau skin pour Invisible Woman/La Femme Invisible. Nous vous expliquons comment faire.

Comment obtenir le skin gratuit « Bouclier Blood » de Invisible Woman/La Femme Invisible sur Marvel Rivals ?

Sur le hero shooter de NetEase Games,, les joueurs et les joueuses ont accès à de nombreux personnages jouables (super-héros et vilains), qui peuvent revêtir différents costumes (payants ou non). D'ailleurs,dans ce qui suit.Depuis l'arrivée de la saison 1 sur, la communauté a la possibilité de récupérerdes 4 Fantastiques. Si l'obtenir ne nécessite pas de débourser de l'argent, il va tout de même falloir passer plusieurs heures sur le titre de NetEase Games pour en bénéficier.En effet, pour, il convient d'atteindre le Rang Or (Gold) en Classé/Compétitif. Comme vous pourrez le constater sur l'image ci-dessous, ledit costume est une récompense prévue pour tous les joueurs et joueuses atteignant ce palier, au cours de la saison 1.Maintenant que vous savez comment, il ne vous reste plus qu'à lancer des parties en classé et monter de rang en rang. Il y a des chances que NetEase Games propose de nouveau ce type de contenu gratuit par la suite, notamment via les différentes saisons, qui seront lancées au fur et à mesure sur. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.En guise de conclusion, rappelons que, qui a accueilli sa première saison le 10 janvier 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.