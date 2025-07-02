Marvel Rivals : La saison 3, avec Phoenix et Blade en tête d'affiche, arrive bientôt

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2025 à 15h08
NetEase Games a, récemment, partagé la date de sortie de la saison 3 de Marvel Rivals, tout en dévoilant des informations sur son contenu.
Marvel Rivals : La saison 3, avec Phoenix et Blade en tête d'affiche, arrive bientôt
Très prochainement, les joueurs et les joueuses du hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, vont pouvoir découvrir la saison 3, qui est baptisée « The Abyss Awakens ». Il y a très peu de temps, les développeurs ont dévoilé la date de sortie de la saison 3 de Marvel Rivals et ont apporté quelques détails concernant les nouveautés introduites.

La saison 3 de Marvel Rivals annonce sa date de sortie

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En effet, via diverses publications sur le compte Twitter/X du jeu ainsi que des vidéos sur la chaîne YouTube du soft, NetEase Games a indiqué que la saison 3 sera lancée le 11 juillet 2025 sur Marvel Rivals. Cette date est la même pour toutes les plateformes de jeu concernées, à savoir PS5, Xbox Series et PC.

Évidemment, les développeurs en ont profité pour partager de plus amples informations à propos de la saison 3 de Marvel Rivals, notamment quant à son contenu.

Miniature vidéo

Le contenu de la saison 3 de Marvel Rivals révélé

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Ainsi, selon les détails partagés dans la vidéo Dev Vision Vol.07, disponible sur la chaîne YouTube du jeu, la saison 3 de Marvel Rivals introduira deux personnages très connus, soient Pheonix (en tant que Duelist) et le très attendu Blade (disponible à la sortie de la saison 3.5). 

En outre, les développeurs ont prévu d'ajouter quatre nouvelles capacités Team-Up, tandis que deux seront retirées. Les joueurs et les joueuses peuvent, qui plus est, s'attendre à un tout nouveau Passe de combat, proposant diverses récompenses, mais aussi à une refonte du système de missions ainsi qu'une nouvelle carte. Évidemment, le studio en profitera pour apporter diverses améliorations, tout en corrigeant plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.
Rendez-vous donc le 11 juillet 2025 pour découvrir la saison 3 de Marvel Rivals. Pour rappel, le titre de NetEase Games est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Marvel Rivals est, comme vous le savez probablement déjà, free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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