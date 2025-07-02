Marvel Rivals : La saison 3, avec Phoenix et Blade en tête d'affiche, arrive bientôt

NetEase Games a, récemment, partagé la date de sortie de la saison 3 de Marvel Rivals, tout en dévoilant des informations sur son contenu.

La saison 3 de Marvel Rivals annonce sa date de sortie

Le contenu de la saison 3 de Marvel Rivals révélé

With the release of Season 3, our Creative Director Guangguang and Lead Combat Designer Zhiyong reveal new and exciting updates in our Dev Vision Vol. 07!



As Season 3 brings a thrilling new Map, fiery Heroes, and game-changing Team-Up abilities, our developers dish out all the… pic.twitter.com/4Me4HIXISS — Marvel Rivals (@MarvelRivals) July 1, 2025

Très prochainement, les joueurs et les joueuses du hero shooter de NetEase Games,, vont pouvoir découvrir la saison 3, qui est baptisée « The Abyss Awakens ». Il y a très peu de temps, les développeurs ont dévoiléEn effet, via diverses publications sur le compte Twitter/X du jeu ainsi que des vidéos sur la chaîne YouTube du soft, NetEase Games a indiqué que. Cette date est la même pour toutes les plateformes de jeu concernées, à savoir PS5, Xbox Series et PC.Évidemment, les développeurs en ont profité pour partagerAinsi, selon les détails partagés dans la vidéo Dev Vision Vol.07, disponible sur la chaîne YouTube du jeu,(disponible à la sortie de la saison 3.5).En outre, les développeurs ont prévu d'ajouter, tandis que deux seront retirées. Les joueurs et les joueuses peuvent, qui plus est, s'attendre à, proposant diverses récompenses, mais aussi à une refonte du système de missions ainsi qu'. Évidemment, le studio en profitera pour apporter diverses améliorations, tout en corrigeant plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.Rendez-vous donc le 11 juillet 2025 pour découvrir. Pour rappel, le titre de NetEase Games est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.est, comme vous le savez probablement déjà, free-to-play, soit gratuit.