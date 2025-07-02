Marvel Rivals : La saison 3, avec Phoenix et Blade en tête d'affiche, arrive bientôt

NetEase Games a, récemment, partagé la date de sortie de la saison 3 de Marvel Rivals, tout en dévoilant des informations sur son contenu.
Très prochainement, les joueurs et les joueuses du hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals
, vont pouvoir découvrir la saison 3, qui est baptisée « The Abyss Awakens ». Il y a très peu de temps, les développeurs ont dévoilé la date de sortie de la saison 3 de Marvel Rivals et ont apporté quelques détails concernant les nouveautés introduites
.
La saison 3 de Marvel Rivals annonce sa date de sortie
En effet, via diverses publications sur le compte Twitter/X du jeu ainsi que des vidéos sur la chaîne YouTube du soft, NetEase Games a indiqué que la saison 3 sera lancée le 11 juillet 2025 sur Marvel Rivals
. Cette date est la même pour toutes les plateformes de jeu concernées, à savoir PS5, Xbox Series et PC.
Évidemment, les développeurs en ont profité pour partager de plus amples informations à propos de la saison 3 de Marvel Rivals
, notamment quant à son contenu
.
Le contenu de la saison 3 de Marvel Rivals révélé
Ainsi, selon les détails partagés dans la vidéo Dev Vision Vol.07, disponible sur la chaîne YouTube du jeu, la saison 3 de Marvel Rivals introduira deux personnages très connus, soient Pheonix (en tant que Duelist) et le très attendu Blade
(disponible à la sortie de la saison 3.5).
En outre, les développeurs ont prévu d'ajouter quatre nouvelles capacités Team-Up
, tandis que deux seront retirées. Les joueurs et les joueuses peuvent, qui plus est, s'attendre à un tout nouveau Passe de combat
, proposant diverses récompenses, mais aussi à une refonte du système de missions ainsi qu'une nouvelle carte
. Évidemment, le studio en profitera pour apporter diverses améliorations, tout en corrigeant plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.
Rendez-vous donc le 11 juillet 2025 pour découvrir la saison 3 de Marvel Rivals
. Pour rappel, le titre de NetEase Games est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Marvel Rivals
est, comme vous le savez probablement déjà, free-to-play, soit gratuit.
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