Marvel Rivals : La saison 1, quand débute t-elle ?
Publié par Clémence Usseglio
modifié le 06 janvier 2025 à 17h06
modifié le 06 janvier 2025 à 17h06
De nombreux joueurs et joueuses se demandent quand la saison 1 sera lancée sur Marvel Rivals.
Disponible depuis décembre 2024, Marvel Rivals a été lancée avec sa saison 0 et s'apprête, donc, à accueillir la saison 1. De nombreuses personnes au sein de la communauté l'attendent avec une certaine impatience. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent quand la saison 1 se rendra disponible sur Marvel Rivals, et donc quelle est sa date de sortie.
Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, datant du 6 janvier 2025, NetEase Games a confirmé que la saison 1 sera lancée le 10 janvier 2025 sur Marvel Rivals.
Par ailleurs, la nouvelle et première saison introduira, très certainement, un nouveau Passe de combat, des cartes ou encore des skins dans la boutique de Marvel Rivals. Nous devrions en savoir plus à ce sujet dans les prochains jours.
Date de lancement de la saison 1 sur Marvel RivalsÀ l'heure actuelle (le 3 janvier 2025), les développeurs de Marvel Rivals n'ont pas dévoilé la date de sortie de la saison 1. Cependant, selon les informations disponibles en jeu et les différents leaks, la saison 1 devrait se rendre disponible le 10-11 janvier 2025 sur Marvel Rivals.
Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, datant du 6 janvier 2025, NetEase Games a confirmé que la saison 1 sera lancée le 10 janvier 2025 sur Marvel Rivals.
Season 1: Eternal Night Falls - Begins on Jan 10, 2025, 1 AM PST— Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 6, 2025
The Fantastic Four Join Marvel Rivals!
Darkness engulfs New York as the Timestream Entanglement leaves Doctor Strange trapped in the Entangled Astral Plane, scattering the Darkhold pages. Dracula and Doctor Doom… pic.twitter.com/n0tFV8m1gm
Ce que nous savons au sujet du contenu de la saison 1 de Marvel RivalsLe 2 janvier 2025, NetEase Games a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, l'arrivée de nouveaux personnages sur Marvel Rivals : les 4 Fantastiques, c'est-à-dire la Torche Humaine, la Chose, la Femme Invisible et Mr. Fantastique, qui sont accompagnés par un petit robot (certainement HERBIE). Ces derniers rejoindront le roster de Marvel Rivals au lancement de la saison 1.
Par ailleurs, la nouvelle et première saison introduira, très certainement, un nouveau Passe de combat, des cartes ou encore des skins dans la boutique de Marvel Rivals. Nous devrions en savoir plus à ce sujet dans les prochains jours.
En guise de conclusion, rappelons que Marvel Rivals est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre de NetEase Games, qui est considéré comme un hero shooter, est free-to-play, soit gratuit.
Get ready to welcome Marvel's First family in Marvel Rivals. Trailer on January 6th at 8:00 AM PST / 16:00 UTC. Be there. #MarvelRivals #FantasticFour #NewYorkCity pic.twitter.com/4Cjh9mXSi3— Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 2, 2025
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