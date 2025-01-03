Marvel Rivals : La saison 1, quand débute t-elle ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 06 janvier 2025 à 17h06
De nombreux joueurs et joueuses se demandent quand la saison 1 sera lancée sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals : La saison 1, quand débute t-elle ?
Disponible depuis décembre 2024, Marvel Rivals a été lancée avec sa saison 0 et s'apprête, donc, à accueillir la saison 1. De nombreuses personnes au sein de la communauté l'attendent avec une certaine impatience. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent quand la saison 1 se rendra disponible sur Marvel Rivals, et donc quelle est sa date de sortie.

Date de lancement de la saison 1 sur Marvel Rivals

À l'heure actuelle (le 3 janvier 2025), les développeurs de Marvel Rivals n'ont pas dévoilé la date de sortie de la saison 1. Cependant, selon les informations disponibles en jeu et les différents leaks, la saison 1 devrait se rendre disponible le 10-11 janvier 2025 sur Marvel Rivals.

Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, datant du 6 janvier 2025, NetEase Games a confirmé que la saison 1 sera lancée le 10 janvier 2025 sur Marvel Rivals.

Ce que nous savons au sujet du contenu de la saison 1 de Marvel Rivals

Le 2 janvier 2025, NetEase Games a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, l'arrivée de nouveaux personnages sur Marvel Rivals : les 4 Fantastiques, c'est-à-dire la Torche Humaine, la Chose, la Femme Invisible et Mr. Fantastique, qui sont accompagnés par un petit robot (certainement HERBIE). Ces derniers rejoindront le roster de Marvel Rivals au lancement de la saison 1.

Par ailleurs, la nouvelle et première saison introduira, très certainement, un nouveau Passe de combat, des cartes ou encore des skins dans la boutique de Marvel Rivals. Nous devrions en savoir plus à ce sujet dans les prochains jours.
En guise de conclusion, rappelons que Marvel Rivals est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre de NetEase Games, qui est considéré comme un hero shooter, est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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