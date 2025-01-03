Marvel Rivals : La saison 1, quand débute t-elle ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent quand la saison 1 sera lancée sur Marvel Rivals.

Date de lancement de la saison 1 sur Marvel Rivals

Season 1: Eternal Night Falls - Begins on Jan 10, 2025, 1 AM PST



The Fantastic Four Join Marvel Rivals!



Darkness engulfs New York as the Timestream Entanglement leaves Doctor Strange trapped in the Entangled Astral Plane, scattering the Darkhold pages. Dracula and Doctor Doom… pic.twitter.com/n0tFV8m1gm — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 6, 2025

Ce que nous savons au sujet du contenu de la saison 1 de Marvel Rivals

Get ready to welcome Marvel's First family in Marvel Rivals. Trailer on January 6th at 8:00 AM PST / 16:00 UTC. Be there. #MarvelRivals #FantasticFour #NewYorkCity pic.twitter.com/4Cjh9mXSi3 — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 2, 2025

Disponible depuis décembre 2024,a été lancée avec sa saison 0 et s'apprête, donc, à accueillir. De nombreuses personnes au sein de la communauté l'attendent avec une certaine impatience. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandentÀ l'heure actuelle (le 3 janvier 2025), les développeurs den'ont pas dévoilé la date de sortie de. Cependant, selon les informations disponibles en jeu et les différents leaks,Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, datant du 6 janvier 2025,Le 2 janvier 2025, NetEase Games a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, l'arrivée de nouveaux personnages sur: les 4 Fantastiques, c'est-à-dire la Torche Humaine, la Chose, la Femme Invisible et Mr. Fantastique, qui sont accompagnés par un petit robot (certainement HERBIE). Ces derniers rejoindront le roster deau lancement dePar ailleurs, la nouvelle et première saison introduira, très certainement, un nouveau Passe de combat, des cartes ou encore des skins dans la boutique de. Nous devrions en savoir plus à ce sujet dans les prochains jours.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre de NetEase Games, qui est considéré comme un hero shooter, est free-to-play, soit gratuit.