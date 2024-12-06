Marvel Rivals : La liste complète des trophées et succès

Marvel Rivals propose plusieurs trophées et succès qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine/100 % du jeu de tir de NetEase Games. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Marvel Rivals

Étoile montante → Atteignez le niveau 20.

→ Atteignez le niveau 20. Inévitable ! → Gagnez 100 parties.

→ Gagnez 100 parties. Rassemblement ! → Associez-vous à un(e) ami(e) pour 1 partie.

→ Associez-vous à un(e) ami(e) pour 1 partie. Massacre ! → Réalisez un enchaînement de 3 KO.

→ Réalisez un enchaînement de 3 KO. Pouce en l'air → Voter 1 joueur.

→ Voter 1 joueur. Fais comme tu le sens → Utilisez la roue personnalisable, 1 fois.

→ Utilisez la roue personnalisable, 1 fois. Maîtrise des modes → Terminez 1 partie en mode Arcade.

→ Terminez 1 partie en mode Arcade. Cerveau musclé → En jouant Bruce Banner, réalisez 1 KO moins de 3 s après avoir calmé Hulk pour redevenir Banner.

→ En jouant Bruce Banner, réalisez 1 KO moins de 3 s après avoir calmé Hulk pour redevenir Banner. Écran de fumée → En jouant le Punisher, réalisez 3 KO dans la fumée de Grenade disciplinaire en une seule partie.

→ En jouant le Punisher, réalisez 3 KO dans la fumée de Grenade disciplinaire en une seule partie. Avec moi, mes X-Men ! → En jouant Storm, assistez des membres des X-Men, 10 fois.

→ En jouant Storm, assistez des membres des X-Men, 10 fois. Dieu de la perfidie → En jouant Loki, réalisez 1 KO d'un coup de poignard dans le dos.

→ En jouant Loki, réalisez 1 KO d'un coup de poignard dans le dos. Portail périlleux → En jouant Doctor Strange, réalisez 1 JO de terrain avec le portail.

→ En jouant Doctor Strange, réalisez 1 JO de terrain avec le portail. Victoire fleurie → En jouant Mantis, assistez des alliés pour réaliser une éradication d'équipe.

→ En jouant Mantis, assistez des alliés pour réaliser une éradication d'équipe. West Coast, représente → En jouant Hawkeye, faites équipe avec les Avengers pour réaliser 10 KO.

→ En jouant Hawkeye, faites équipe avec les Avengers pour réaliser 10 KO. Justice pour tous ! → En jouant Captain America, réalisez 3 KO avec une seule Charge de la liberté.

→ En jouant Captain America, réalisez 3 KO avec une seule Charge de la liberté. Foncez, gardiens ! → En jouant Rocket Raccoon, ressuscitez les membres des Gardiens de la Galaxie, 5 fois.

→ En jouant Rocket Raccoon, ressuscitez les membres des Gardiens de la Galaxie, 5 fois. Terreur des Dix Royaumes → En tant que Hela, réussissez une séquence de 3 KO dans Yggsgard : Chemin d'Yggdrasill.

→ En tant que Hela, réussissez une séquence de 3 KO dans Yggsgard : Chemin d'Yggdrasill. Symphonie de lumière et de ténèbres → En jouant Cloak & Dagger, assistez des alliés pour réaliser une éradication d'équipe.

→ En jouant Cloak & Dagger, assistez des alliés pour réaliser une éradication d'équipe. Roi des morts → En jouant Black Panther, enchaînez 3 KO sur Empire intergalactique du Wakanda : Salle du Djalia.

→ En jouant Black Panther, enchaînez 3 KO sur Empire intergalactique du Wakanda : Salle du Djalia. Lianes Cruelles → En jouant Groot, emprisonnez 4 ennemis en une seule utilisation de Prison étouffante.

→ En jouant Groot, emprisonnez 4 ennemis en une seule utilisation de Prison étouffante. Rugissement démoniaque → En jouant Magik, réalisez 3 KO lors d'une même transformation en darkchild.

→ En jouant Magik, réalisez 3 KO lors d'une même transformation en darkchild. Châtiment de la lune → En tant que Moon Knight, touchez 4 ennemis avec une seule utilisation de la Main de Khonshu.

→ En tant que Moon Knight, touchez 4 ennemis avec une seule utilisation de la Main de Khonshu. Visite du Multivers → En jouant Luna Snow, terminez 1 partie sur 5 cartes avec différents thèmes.

→ En jouant Luna Snow, terminez 1 partie sur 5 cartes avec différents thèmes. « Trop mignon les petites griffes ! » → En jouant Squirrel Girl, réalisez 3 KO avec un seul Tsunami d'écureuils imbattable.

→ En jouant Squirrel Girl, réalisez 3 KO avec un seul Tsunami d'écureuils imbattable. Morsures mortelles → En tant que Black Widow, réussissez 3 KO avec des coups critiques en un seul match.

→ En tant que Black Widow, réussissez 3 KO avec des coups critiques en un seul match. Conception irréprochable → En jouant Iron Man, touchez 4 ennemis en une seule utilisation de Canon à impulsion invincible.

→ En jouant Iron Man, touchez 4 ennemis en une seule utilisation de Canon à impulsion invincible. L'étau de la faim → En jouant Venom, piégez 4 ennemis en une seule utilisation de Corrosion cellulaire.

→ En jouant Venom, piégez 4 ennemis en une seule utilisation de Corrosion cellulaire. Sens de l'araignée éveillé ! → Avec Spider-Man, repérez un ennemi grâce au sens de l'araignée et réussissez une contre-attaque.

→ Avec Spider-Man, repérez un ennemi grâce au sens de l'araignée et réussissez une contre-attaque. Homo Superior → En jouant Magneto, assistez vos alliés mutants, 10 fois.

→ En jouant Magneto, assistez vos alliés mutants, 10 fois. Plus de mutants → En jouant Scarlet Witch, éliminez 10 mutants ennemis.

→ En jouant Scarlet Witch, éliminez 10 mutants ennemis. Justice divine → En jouant Thor, abattez 4 ennemis en une seule utilisation de Dieu de la foudre.

→ En jouant Thor, abattez 4 ennemis en une seule utilisation de Dieu de la foudre. Bras de fer → En jouant Winter Soldier, réalisez 3 KO avec une seule utilisation de Choc du Kraken.

→ En jouant Winter Soldier, réalisez 3 KO avec une seule utilisation de Choc du Kraken. Regarde où tu marches ! → En jouant Peni Parker, souffrez 3 ennemis avec une seule arachno-mine.

→ En jouant Peni Parker, souffrez 3 ennemis avec une seule arachno-mine. Vengeance pour le Minalo → En jouant Star-Lord, réalisez 10 KO avec l'assistance des Gardiens de la Galaxie.

→ En jouant Star-Lord, réalisez 10 KO avec l'assistance des Gardiens de la Galaxie. Assaut aquatique → En jouant Namor, invoquez une engeance monstrueuse pour réaliser 10 KO en une seule partie.

→ En jouant Namor, invoquez une engeance monstrueuse pour réaliser 10 KO en une seule partie. Liens familiaux → En jouant Adam Warlock, liez votre âme avec 3 alliés membres des Gardiens de la Galaxie.

→ En jouant Adam Warlock, liez votre âme avec 3 alliés membres des Gardiens de la Galaxie. Casse-dalle ! → En jouant Jeff the Land Shark, avalez 4 ennemis en une seule utilisation de C'est Jeff !.

→ En jouant Jeff the Land Shark, avalez 4 ennemis en une seule utilisation de C'est Jeff !. La voie du papillon → En jouant Psylocke, contestez la zone de mission pendant 60 s en une seule partie.

→ En jouant Psylocke, contestez la zone de mission pendant 60 s en une seule partie. Rage libérée → En jouant Wolverine, réalisez 3 KO avec une seule utilisation de Baroud d'honneur.

→ En jouant Wolverine, réalisez 3 KO avec une seule utilisation de Baroud d'honneur. Puissance de Fuxi → En tant que Iron Fist, réussissez 3 KO avec une seule utilisation de Chi vivant.

Comme tous les autres jeux,dispose, lui-aussi, d'. Celles et ceux qui souhaitent décrocher le Platine ou bien 100 % du jeu de tir de NetEase Games devront la consulter et s'intéresser, plus particulièrement, aux différents intitulés. Ainsi, nous vous partageons, ci-dessous,Remarquons que le Platine deest nommé « Le Collectionneur ». Au total, 40sont disponibles pour(sans compter le trophée Platine, donc). Pour débloquer le Platine ou bien 100 % de, les joueurs et les joueuses devront effectuer un certain nombre de parties mais aussi réaliser des actions bien précises avec des personnages spécifiques. Mais, sans plus attendre, voiciRappelons, pour conclure, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.