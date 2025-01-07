Marvel Rivals : Heure de sortie de la saison 1 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, sur Marvel Rivals.

Heure de sortie de la saison 1 de Marvel Rivals en France

Informations sur le contenu de la saison 1 de Marvel Rivals

Reed Richards has one of the universe's most brilliant minds, but even a genius of his magnitude couldn't have predicted the interstellar incident that bombarded his friends and family with cosmic rays, granting them each extraordinary abilities.



Mister Fantastic's cellular… pic.twitter.com/j2dp6Zt0Hi — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 7, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,est sur le point d'accueillir sa, qui est baptisée « Eternal Night Falls » dans la langue de Shakespeare. Cette nouvelle et première saison sera, pour rappel, lancée le 10 janvier 2025 sur le hero shooter de NetEase Games.Si vous faites partie de celles et ceux qui attendent avec impatience de la découvrir, notamment pour tester les nouveautés qui seront introduites à ce moment-là, sachez que nous vous précisonsComme annoncé par NetEase Games, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui date du 6 janvier dernier,. Cet horaire semble s'appliquer à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire PS5, Xbox Series et PC. Ce qui signifie que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne.D'après les informations partagées par NetEase Games,introduira de nouveaux personnages jouables sur, soient les membres des 4 Fantastiques : La Chose (Benjamin "Ben" Grimm), La Torche Humaine (Johnny Storm), La Femme Invisible (Jane Storm) et MR. Fantastique (Red Richards). Ces deux derniers seront disponibles au lancement deCette première saison, qui durera trois mois et sera divisée en deux parties (chacune de 6 à 7 semaines), ajoutera également, à savoir « Sanctum Sanctorum », « Empire of Eternal Night: Midtown » ainsi que « Empire of Eternal Night: Central Park ». Lesera proposé dès le début de la saison 1. Bien évidemment,se rendra disponible au lancement de cette nouvelle saison.Rendez-vous donc le 10 janvier 2025 pour découvrir. Rappelons, pour conclure, que le titre, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.