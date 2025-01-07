Marvel Rivals : Heure de sortie de la saison 1 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, sur Marvel Rivals.
Comme vous le savez probablement déjà, Marvel Rivals
est sur le point d'accueillir sa saison 1
, qui est baptisée « Eternal Night Falls » dans la langue de Shakespeare. Cette nouvelle et première saison sera, pour rappel, lancée le 10 janvier 2025 sur le hero shooter de NetEase Games.
Si vous faites partie de celles et ceux qui attendent avec impatience de la découvrir, notamment pour tester les nouveautés qui seront introduites à ce moment-là, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 1 sur Marvel Rivals en France
.
Heure de sortie de la saison 1 de Marvel Rivals en France
Comme annoncé par NetEase Games, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui date du 6 janvier dernier, la saison 1 sera lancée à 10h (heure française), le 10 janvier 2025, sur Marvel Rivals
. Cet horaire semble s'appliquer à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire PS5, Xbox Series et PC. Ce qui signifie que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne.
Informations sur le contenu de la saison 1 de Marvel Rivals
D'après les informations partagées par NetEase Games, la saison 1
introduira de nouveaux personnages jouables sur Marvel Rivals
, soient les membres des 4 Fantastiques : La Chose (Benjamin "Ben" Grimm), La Torche Humaine (Johnny Storm), La Femme Invisible (Jane Storm) et MR. Fantastique (Red Richards). Ces deux derniers seront disponibles au lancement de la saison 1
.
Cette première saison, qui durera trois mois et sera divisée en deux parties (chacune de 6 à 7 semaines), ajoutera également de nouvelles cartes sur Marvel Rivals
, à savoir « Sanctum Sanctorum », « Empire of Eternal Night: Midtown » ainsi que « Empire of Eternal Night: Central Park ». Le mode de jeu « Doom Match »
sera proposé dès le début de la saison 1. Bien évidemment, un nouveau Passe de combat
se rendra disponible au lancement de cette nouvelle saison.
Rendez-vous donc le 10 janvier 2025 pour découvrir la saison 1 de Marvel Rivals
. Rappelons, pour conclure, que le titre, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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