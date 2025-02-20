Marvel Rivals est toujours un énorme carton, deux mois après sa sortie

Le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, a passé un nouveau cap en termes de joueurs enregistrés.

Marvel Rivals passe la barre des 40 millions de joueurs

NetEase confirmed during its earnings that Marvel Rivals has achieved 40 million players to date. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 20, 2025







C'est au mois de décembre de l'année 2024 que la communauté a pu poser les mains sur, qui est catégorisé comme un hero shooter et qui est développé par NetEase Games, pour la première fois. Depuis son lancement, le titre est un véritable succès. D'ailleurs,Il y a très peu de temps, NetEase Games a dévoilé, notamment dans son dernier rapport de résultats, que. Comme vous vous en doutez, cette donnée prend très certainement en compte toutes les plateformes de jeu.Pour rappel, trois jours après sa sortie, qui remonte au 6 décembre 2024,avait rassemblé 10 millions de personnes. Par la suite, les développeurs avaient indiqué que le titre avait enregistré 20 millions de joueurs, en seulement 12 jours. Un chiffre qui a donc doublé en deux mois, et ce, depuis la révélation de cette statistique partagée le 17 décembre dernier.Pour autant, et malgré cette belle évolution, NetEase Games a, récemment, annoncé avoir licencié plusieurs développeurs de, notamment ceux appartenant à « l'équipe de conception basée à Seattle », pour des « raisons d'organisation, et ce, afin d'optimiser l'efficacité du développement du jeu ». Une information qui a étonné de nombreuses personnes au sein de la communauté et qui fait grand bruit, ces derniers temps.Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.