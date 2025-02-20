Marvel Rivals est toujours un énorme carton, deux mois après sa sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 février 2025 à 16h27
Le hero shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, a passé un nouveau cap en termes de joueurs enregistrés.
Marvel Rivals est toujours un énorme carton, deux mois après sa sortie
C'est au mois de décembre de l'année 2024 que la communauté a pu poser les mains sur Marvel Rivals, qui est catégorisé comme un hero shooter et qui est développé par NetEase Games, pour la première fois. Depuis son lancement, le titre est un véritable succès. D'ailleurs, d'après une récente statistique, Marvel Rivals cartonne encore et a même passé un nouveau cap.

Marvel Rivals passe la barre des 40 millions de joueurs

Il y a très peu de temps, NetEase Games a dévoilé, notamment dans son dernier rapport de résultats, que Marvel Rivals a dépassé les 40 millions de joueurs. Comme vous vous en doutez, cette donnée prend très certainement en compte toutes les plateformes de jeu.
Pour rappel, trois jours après sa sortie, qui remonte au 6 décembre 2024, Marvel Rivals avait rassemblé 10 millions de personnes. Par la suite, les développeurs avaient indiqué que le titre avait enregistré 20 millions de joueurs, en seulement 12 jours. Un chiffre qui a donc doublé en deux mois, et ce, depuis la révélation de cette statistique partagée le 17 décembre dernier.
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Pour autant, et malgré cette belle évolution, NetEase Games a, récemment, annoncé avoir licencié plusieurs développeurs de Marvel Rivals, notamment ceux appartenant à « l'équipe de conception basée à Seattle », pour des « raisons d'organisation, et ce, afin d'optimiser l'efficacité du développement du jeu ». Une information qui a étonné de nombreuses personnes au sein de la communauté et qui fait grand bruit, ces derniers temps.

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Pour conclure, rappelons que Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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