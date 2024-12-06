Marvel Rivals : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 décembre 2024 à 12h12
Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Marvel Rivals avec une manette, à la place du clavier et de la souris.
Marvel Rivals : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?
Marvel Rivals, qui est développé par NetEase Games, est un jeu de tir PvP/JcJ, qui se joue en équipe et qui propose un roster de personnages jouables composé de multiples super-héros et de vilains, issus de l'univers Marvel. De nombreux joueurs et joueuses ont prévu de l'essayer sur PC et se demandent ainsi si le jeu prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de parcourir Marvel Rivals avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris.

Est-il possible de jouer à Marvel Rivals, sur PC, avec une manette ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que la réponse est positive : il est, effectivement, possible de jouer à Marvel Rivals sur PC avec une manette. NetEase Games a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Dans un encart, situé à droite de la page, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ». 

marvel-rivals-prise-charge-manette

En outre, sachez qu'à cet endroit, les développeurs précisent, d'ailleurs, que les manettes Xbox et PlayStation sont prises en charge. De ce fait, si vous souhaitez profiter de Marvel Rivals sur PC avec une manette, plutôt qu'avec le clavier et la souris, il vous suffit de brancher votre contrôleur Xbox ou PlayStation en filaire ou bien en Bluetooth (en fonction des possibilités d'un point de vue connectique de votre périphérique). 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible, depuis le 6 décembre 2024, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch ne semblent pas prévues, d'après les dernières informations partagées par le studio de développement. Le jeu de tir de NetEase Games, Marvel Rivals, est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Aleloce (invité) Le 12/12/2024 à 23:11

La question que je pose c'est à l'inverse es t’il possible de jouer au clavier sur console

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Casskroute (invité) Le 06/12/2024 à 19:37

Encore une logique bien pété, pas de cross plat en ranked pour éviter le déséquilibre clavier souris/manette, mais les pc peuvent joué a la manette...