Marvel Rivals : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Marvel Rivals avec une manette, à la place du clavier et de la souris.

Est-il possible de jouer à Marvel Rivals, sur PC, avec une manette ?

, qui est développé par NetEase Games, est un jeu de tir PvP/JcJ, qui se joue en équipe et qui propose un roster de personnages jouables composé de multiples super-héros et de vilains, issus de l'univers Marvel. De nombreux joueurs et joueuses ont prévu de l'essayer sur PC et se demandent ainsi, plutôt qu'avec le clavier et la souris.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que. NetEase Games a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du titre. Dans un encart, situé à droite de la page, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs ».En outre, sachez qu'à cet endroit, les développeurs précisent, d'ailleurs, que les manettes Xbox et PlayStation sont prises en charge. De ce fait, si vous souhaitez profiter de, plutôt qu'avec le clavier et la souris, il vous suffit de brancher votre contrôleur Xbox ou PlayStation en filaire ou bien en Bluetooth (en fonction des possibilités d'un point de vue connectique de votre périphérique).Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible, depuis le 6 décembre 2024, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch ne semblent pas prévues, d'après les dernières informations partagées par le studio de développement. Le jeu de tir de NetEase Games,, est free-to-play, soit gratuit.