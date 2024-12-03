Marvel Rivals est-il cross-play et cross-progression ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 décembre 2024 à 11h45
Si vous vous demandez si Marvel Rivals propose bien du cross-play et dispose de la fonctionnalité cross-progression, sachez que nous vous apportons la réponse.
Marvel Rivals est-il cross-play et cross-progression ?
Le shooter de NetEase Games, Marvel Rivals, permettra aux joueurs et aux joueuses de s'affronter, tout en incarnant des super-héros ou bien vilains. Étant donné sa forte dimension multijoueur, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Marvel Rivals est cross-play et si le titre possède la fonctionnalité cross-progression. Nous vous partageons les réponses à ces deux questions, ci-dessous.

Marvel Rivals est-il cross-play ? 

Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs de profiter ensemble d'un jeu, et ce, peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est très souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est, d'autres fois, intégrée peu de temps après la sortie dudit soft. Dans tous les cas, cette fonctionnalité devient de plus en plus présente sur les jeux ayant un aspect multijoueur.

En ce qui concerne le shooter de NetEase Game, sachez que Marvel Rivals est bel et bien cross-play. Toutefois, cette fonctionnalité a certaines limites : dans le mode Compétitif, les joueurs étant sur PC ne pourront jouer qu'avec les personnes évoluant sur la même plateforme. Celles et ceux étant sur PS5 ou bien Xbox Series auront la possibilité de jouer ensemble.

En revanche, pour les autres modes de jeu, notamment « Quick Match », « Conquest », « Custom Games » et « Practice vs IA », le cross-play sera total, selon les informations partagées. Cela signifie que, dans ces modes, les joueurs évoluant sur PC pourront profiter de Marvel Rivals avec des personnes étant sur PS5 ou bien Xbox Series, et inversement. 
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Marvel Rivals est-il cross-progression ? 

D'après les derniers détails connus à ce sujet, Marvel Rivals ne possèdera pas la fonctionnalité cross-progression, à son lancement. Nous ne savons pas encore si le shooter l'accueillera à l'avenir ou non. Si de nouvelles informations à ce sujet sont dévoilées, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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Pour conclure, rappelons que Marvel Rivals arrive sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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