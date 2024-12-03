Marvel Rivals est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Marvel Rivals propose bien du cross-play et dispose de la fonctionnalité cross-progression, sachez que nous vous apportons la réponse.

Marvel Rivals est-il cross-play ?







Marvel Rivals est-il cross-progression ?

Le shooter de NetEase Games,, permettra aux joueurs et aux joueuses de s'affronter, tout en incarnant des super-héros ou bien vilains. Étant donné sa forte dimension multijoueur, certaines personnes au sein de la communauté se demandent. Nous vous partageons les réponses à ces deux questions, ci-dessous.Rappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs de profiter ensemble d'un jeu, et ce, peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est très souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est, d'autres fois, intégrée peu de temps après la sortie dudit soft. Dans tous les cas, cette fonctionnalité devient de plus en plus présente sur les jeux ayant un aspect multijoueur.En ce qui concerne le shooter de NetEase Game, sachez que. Toutefois, cette fonctionnalité a certaines limites : dans le mode Compétitif, les joueurs étant sur PC ne pourront jouer qu'avec les personnes évoluant sur la même plateforme. Celles et ceux étant sur PS5 ou bien Xbox Series auront la possibilité de jouer ensemble.En revanche, pour les autres modes de jeu, notamment « Quick Match », « Conquest », « Custom Games » et « Practice vs IA »,sera total, selon les informations partagées. Cela signifie que, dans ces modes, les joueurs évoluant sur PC pourront profiter deavec des personnes étant sur PS5 ou bien Xbox Series, et inversement.D'après les derniers détails connus à ce sujet,. Nous ne savons pas encore si le shooter l'accueillera à l'avenir ou non. Si de nouvelles informations à ce sujet sont dévoilées, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.Pour conclure, rappelons quearrive sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Le shooter de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.