Marvel Rivals : Dracula est-il un personnage jouable ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si Dracula est ou deviendra un personnage jouable de Marvel Rivals.

Dracula sera-t-il jouable sur Marvel Rivals ?

Les ténèbres engloutissent New York lorsque l'intrication des flux temporels laissent Doctor Strange piégé dans le plan astral, dispersant les pages du Darkhold. Dracula et le Docteur Fatalis perturbent l'orbite de la lune, plongeant la ville dans une nuit éternelle et libérant une armée de créatures vampiriques. Alors que le monde est au bord du gouffre, les Quatre Fantastiques unissent leurs forces à celles des héros emblématiques de Marvel, dans une bataille épique pour briser les ténèbres mystiques grâce à la science. Engagez la bataille contre Dracula avec les Quatre Fantastiques dans Marvel Rivals !







Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 de, qui est nommée « Eternal Night Falls » en anglais, a pour thématique la lutte des Quatre Fantastiques contre Dracula, à New York. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, à ce moment-là ou encore à l'avenir.À l'heure où nous écrivons ces lignes,. En effet, NetEase Games n'a pas fait d'annonce à ce propos, dernièrement. Ainsi, dans la saison 1, Dracula fait plutôt office d'antagoniste, et ce, d'un point de vue narratif. Pour rappel, le descriptif de cette première saison de, qui a été partagé par NetEase Games via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, est le suivant :Toutefois, il n'est pas impossible que NetEase Games décide d'ajouter Dracula en tant que personnage jouable, par la suite, sur son hero shooter. Si les développeurs deannoncent l'arrivée de ce dernier dans le roster dudit jeu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien entendu, cet article à jour.Pour rappel,, qui est sorti en décembre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.