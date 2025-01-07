Marvel Rivals : Dracula est-il un personnage jouable ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 janvier 2025 à 14h18
Certains joueurs et joueuses se demandent si Dracula est ou deviendra un personnage jouable de Marvel Rivals.
Marvel Rivals : Dracula est-il un personnage jouable ?
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 de Marvel Rivals, qui est nommée « Eternal Night Falls » en anglais, a pour thématique la lutte des Quatre Fantastiques contre Dracula, à New York. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si Dracula rejoindra le roster de personnages jouables de Marvel Rivals, à ce moment-là ou encore à l'avenir.

Dracula sera-t-il jouable sur Marvel Rivals ? 

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu que Dracula intègre le roster de Marvel Rivals et devienne ainsi un personnage jouable. En effet, NetEase Games n'a pas fait d'annonce à ce propos, dernièrement. Ainsi, dans la saison 1, Dracula fait plutôt office d'antagoniste, et ce, d'un point de vue narratif. Pour rappel, le descriptif de cette première saison de Marvel Rivals, qui a été partagé par NetEase Games via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, est le suivant : 
Les ténèbres engloutissent New York lorsque l'intrication des flux temporels laissent Doctor Strange piégé dans le plan astral, dispersant les pages du Darkhold. Dracula et le Docteur Fatalis perturbent l'orbite de la lune, plongeant la ville dans une nuit éternelle et libérant une armée de créatures vampiriques. Alors que le monde est au bord du gouffre, les Quatre Fantastiques unissent leurs forces à celles des héros emblématiques de Marvel, dans une bataille épique pour briser les ténèbres mystiques grâce à la science. Engagez la bataille contre Dracula avec les Quatre Fantastiques dans Marvel Rivals !
Toutefois, il n'est pas impossible que NetEase Games décide d'ajouter Dracula en tant que personnage jouable, par la suite, sur son hero shooter. Si les développeurs de Marvel Rivals annoncent l'arrivée de ce dernier dans le roster dudit jeu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien entendu, cet article à jour.

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Pour rappel, Marvel Rivals, qui est sorti en décembre 2024, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre de NetEase Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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