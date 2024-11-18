Marvel Rivals dévoile sa feuille de route et met en avant un personnage emblématique pour sa saison de lancement

À quelques jours de la sortie du jeu de tir façon Overwatch, les développeurs ont fait le point sur son contenu lors de la sortie, et celui qui arrivera dans la foulée.
Le jeu de tir compétitif Marvel Rivals
, très attendu par les amateurs du genre et surtout de l'univers Marvel, se prépare à un lancement ambitieux avec une feuille de route qui promet des nouveautés excitantes dès le départ. À la tête de la saison 0, un héros iconique de l'univers Marvel va attirer l'attention et à établir le ton du jeu
.
Un début en grande pompe
Selon les informations officielles, communiquées par les développeurs, Marvel Rivals fera ses débuts avec une saison intitulée Doom's Rise, centrée autour d'un personnage majeur, Docteur Doom
, comme l'indique le nom.
Au total, il nous est promis 33 personnages jouables, tous gratuits, pour la saison 0
, de quoi bien prendre en main le jeu et découvrir comme il se doit les 8 cartes qui seront proposées dans les différents modes de jeu. Seul le mode Conquête n'en aura qu'une. Cette saison 0, qui permettra à tout le monde de gérer le lancement, que ce soit les joueurs pour découvrir l'expérience ou les développeurs pour apporter quelques améliorations rapidement, ne durera qu'environ un mois. Très vite, début 2025, la saison 1 sera là.
La vidéo nous apprend d'ailleurs de petites choses sympathiques, comme l'anecdote que Hulk aurait été le premier personnage conçu pour Marvel
.
Côté futur, nous apprenons sans surprise que les saisons vont durer trois mois environ, et qu'elles apporteront des personnages (gratuits) et des cartes. Comme toujours, l'objectif est de proposer un contenu free-to-play et non pay-to-win, c'est pourquoi toutes les récompenses du passe de combat seront des cosmétiques.
NetEase Games, qui veut concurrencer Overwatch 2 avec Marvel Rivals, sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. C'est pourquoi le contenu sera important pour garder les joueurs actifs, mais aussi la qualité générale du jeu. Réponse dès le 6 décembre, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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