Marvel Rivals : De nouveaux personnages jouables arrivent bientôt

NetEase Games a, récemment, teasé l'arrivée prochaine de nouveaux héros sur son jeu à succès, Marvel Rivals.
Mise à jour du
06/01/2025
:
Le 6 janvier 2025, NetEase Games a confirmé que les 4 Fantastiques rejoindront le roster des personnages jouables de Marvel Rivals via la saison 1, dont le lancement est prévu pour le 10 janvier.
Si Marvel Rivals
dispose d'ores et déjà d'un roster de personnages jouables plutôt complet et divers, NetEase Games a prévu de l'enrichir davantage en ajoutant de nouveaux héros, et ce, au compte-gouttes. D'ailleurs, les développeurs ont annoncé, il y a très peu de temps, de nouveaux personnages jouables arrivant bientôt sur Marvel Rivals
.
Les 4 Fantastiques débarquent prochainement sur Marvel Rivals
En effet, via une publication datant du 2 janvier 2025 sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a indiqué que les 4 Fantastiques seront bientôt introduits dans le roster de Marvel Rivals
. Ladite publication est, notamment, accompagnée d'une image, sur laquelle nous pouvons voir La Chose (Benjamin "Ben" Grimm), La Torche Humaine (Johnny Storm), La Femme Invisible (Jane Storm) et Mr. Fantastique (Red Richards). Ces derniers sont accompagnés par un petit robot, qui semble être HERBIE.
À l'heure actuelle, les développeurs de Marvel Rivals
n'ont pas précisé quand les 4 Fantastiques se rendront disponibles sur le hero shooter. Toutefois, il y a de grandes chances que ces personnages jouables intègrent le roster de Marvel Rivals
via la saison 1, qui devrait être lancée le 9-10 janvier 2025, d'après des leaks.
De la même manière, NetEase Games n'a pas encore dévoilé les capacités de ces nouveaux héros. Or, les développeurs ont prévu de dévoiler une nouvelle bande-annonce le 6 janvier prochain, vers 17h (heure française). Ce sera certainement l'occasion d'en voir et d'en savoir plus à propos des 4 Fantastiques, qui arrivent bientôt sur Marvel Rivals
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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