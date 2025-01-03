Marvel Rivals : De nouveaux personnages jouables arrivent bientôt

NetEase Games a, récemment, teasé l'arrivée prochaine de nouveaux héros sur son jeu à succès, Marvel Rivals.

Les 4 Fantastiques débarquent prochainement sur Marvel Rivals

Get ready to welcome Marvel's First family in Marvel Rivals. Trailer on January 6th at 8:00 AM PST / 16:00 UTC. Be there. #MarvelRivals #FantasticFour #NewYorkCity pic.twitter.com/4Cjh9mXSi3 — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 2, 2025

Sidispose d'ores et déjà d'un roster de personnages jouables plutôt complet et divers, NetEase Games a prévu de l'enrichir davantage en ajoutant de nouveaux héros, et ce, au compte-gouttes. D'ailleurs, les développeurs ont annoncé, il y a très peu de temps,En effet, via une publication datant du 2 janvier 2025 sur le compte Twitter/X du jeu,. Ladite publication est, notamment, accompagnée d'une image, sur laquelle nous pouvons voir La Chose (Benjamin "Ben" Grimm), La Torche Humaine (Johnny Storm), La Femme Invisible (Jane Storm) et Mr. Fantastique (Red Richards). Ces derniers sont accompagnés par un petit robot, qui semble être HERBIE.À l'heure actuelle, les développeurs den'ont pas précisé quand les 4 Fantastiques se rendront disponibles sur le hero shooter. Toutefois, il y a de grandes chances que ces personnages jouables intègrent le roster devia la saison 1, qui devrait être lancée le 9-10 janvier 2025, d'après des leaks.De la même manière, NetEase Games n'a pas encore dévoilé les capacités de ces nouveaux héros. Or, les développeurs ont prévu de dévoiler une nouvelle bande-annonce le 6 janvier prochain, vers 17h (heure française). Ce sera certainement l'occasion d'en voir et d'en savoir plus à propos des 4 Fantastiques, qui arrivent bientôt surRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.