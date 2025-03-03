Marvel Rivals : Davantage de crossovers à l'avenir ? NetEase Games donne la réponse

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 mars 2025 à 15h38
NetEase Games s'est, récemment, exprimé au sujet des crossovers sur son hero shooter Marvel Rivals.
Marvel Rivals : Davantage de crossovers à l'avenir ? NetEase Games donne la réponse
Depuis la sortie de Marvel Rivals, qui remonte au mois de décembre 2024, les joueurs et les joueuses étant sur le hero shooter ont pu découvrir plusieurs nouveautés, notamment des personnages jouables ou encore des cartes. D'ailleurs, NetEase Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, ainsi, annoncé que Marvel Rivals va s'offrir davantage de crossovers.

Marvel Rivals aura le droit à plus de crossovers

En effet, NetEase Games a indiqué, dans ses résultats financiers, que Marvel Rivals va accueillir de plus amples collaborations avec d'autres licences à l'avenir, et ce, afin d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. À ce propos, un porte-parole de NetEase Games a déclaré : 
NetEase prévoit de continuer à investir dans le développement et le marketing, avec une stratégie opérationnelle à long terme. L'équipe a des projets pour l'esport et les annoncera afin d'améliorer l'écosystème du jeu. Il y aura également des crossovers promotionnels avec d'autres médias pour élargir la base d'utilisateurs. 
Sur le Reddit du jeu, plusieurs internautes ont partagé leur ressenti à la suite de cette annonce. Certains attendent principalement l'arrivée de nouveaux skins, tandis que beaucoup espèrent que NetEase Games proposera des crossovers en lien avec l'univers Marvel, et non avec des licences qui en sont éloignées, sur son hero shooter. Dans tous les cas, Marvel Rivals n'a pas encore dit son dernier mot.

Netease confirms there will be MORE Crossover events & promotions with other media
byu/xolovelee inmarvelrivals


Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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