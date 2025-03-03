Marvel Rivals : Davantage de crossovers à l'avenir ? NetEase Games donne la réponse

NetEase Games s'est, récemment, exprimé au sujet des crossovers sur son hero shooter Marvel Rivals.

Marvel Rivals aura le droit à plus de crossovers

NetEase prévoit de continuer à investir dans le développement et le marketing, avec une stratégie opérationnelle à long terme. L'équipe a des projets pour l'esport et les annoncera afin d'améliorer l'écosystème du jeu. Il y aura également des crossovers promotionnels avec d'autres médias pour élargir la base d'utilisateurs.

Depuis la sortie de, qui remonte au mois de décembre 2024, les joueurs et les joueuses étant sur le hero shooter ont pu découvrir plusieurs nouveautés, notamment des personnages jouables ou encore des cartes. D'ailleurs,En effet, NetEase Games a indiqué, dans ses résultats financiers, que, et ce, afin d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. À ce propos, un porte-parole de NetEase Games a déclaré :Sur le Reddit du jeu, plusieurs internautes ont partagé leur ressenti à la suite de cette annonce. Certains attendent principalement l'arrivée de nouveaux skins, tandis que beaucoup espèrent que NetEase Games proposera des crossovers en lien avec l'univers Marvel, et non avec des licences qui en sont éloignées, sur son hero shooter. Dans tous les cas,n'a pas encore dit son dernier mot.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.