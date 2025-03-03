Marvel Rivals : Davantage de crossovers à l'avenir ? NetEase Games donne la réponse

Marvel Rivals Codes (Octobre 2026)
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NetEase prévoit de continuer à investir dans le développement et le marketing, avec une stratégie opérationnelle à long terme. L'équipe a des projets pour l'esport et les annoncera afin d'améliorer l'écosystème du jeu. Il y aura également des crossovers promotionnels avec d'autres médias pour élargir la base d'utilisateurs.Sur le Reddit du jeu, plusieurs internautes ont partagé leur ressenti à la suite de cette annonce. Certains attendent principalement l'arrivée de nouveaux skins, tandis que beaucoup espèrent que NetEase Games proposera des crossovers en lien avec l'univers Marvel, et non avec des licences qui en sont éloignées, sur son hero shooter. Dans tous les cas, Marvel Rivals n'a pas encore dit son dernier mot.
Netease confirms there will be MORE Crossover events & promotions with other media
byu/xolovelee inmarvelrivals
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