Marvel Rivals : D'autres X-Men en approche ?

Il se pourrait bien que de plus amples membres des X-Men rejoignent, à l'avenir, le roster de Marvel Rivals.

Trois X-Men de plus sur Marvel Rivals ?

Upcoming Characters



Gambit - Duelist

Rogue - Strategist

Jubilee - Unknown pic.twitter.com/ZNxRPohL7X — X0XLEAK (@X0X_LEAK) January 22, 2025







Comme vous le savez probablement déjà, NetEase Games a prévu d'ajouter de nouveaux personnages jouables dans le roster de. D'ailleurs, régulièrement, des leaks circulent sur la Toile à ce sujet. Récemment,Au cours du mois de janvier 2025, le leaker et utilisateur Twitter/X X0X-LEAK avait indiqué quepourrait accueillir, à l'avenir, le Professeur X ainsi que Colossus. Cependant,Toujours,, dans un futur plus ou moins proche. Ce dernier précise, d'ailleurs, les rôles de deux d'entre eux : Gambit pourrait être un Duelliste (DPS) tandis que Malicia serait dans le camp des Stratèges (Support). X0X-LEAK n'a pas d'informations, à ce propos, concernant Jubilé.Ces ajouts semblent tout à fait plausibles, étant donné l'importance des X-Men dans l'univers Marvel. Néanmoins, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle. Il est, comme toujours, préférable d'attendre une communication officielle de la part des développeurs, pour savoir si oui ou non plus d'X-Men vont débarquer surPour conclure, rappelons que, qui est gratuit, est à retrouver sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.