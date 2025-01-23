Marvel Rivals : D'autres X-Men en approche ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2025 à 15h30
Il se pourrait bien que de plus amples membres des X-Men rejoignent, à l'avenir, le roster de Marvel Rivals.
Marvel Rivals : D'autres X-Men en approche ?
Comme vous le savez probablement déjà, NetEase Games a prévu d'ajouter de nouveaux personnages jouables dans le roster de Marvel Rivals. D'ailleurs, régulièrement, des leaks circulent sur la Toile à ce sujet. Récemment, une rumeur laisse entendre que d'autres membres des X-Men pourraient débarquer sur Marvel Rivals.

Trois X-Men de plus sur Marvel Rivals ?

Au cours du mois de janvier 2025, le leaker et utilisateur Twitter/X X0X-LEAK avait indiqué que Marvel Rivals pourrait accueillir, à l'avenir, le Professeur X ainsi que Colossus. Cependant, il ne s'agirait pas des seuls membres des X-Men qui pourraient arriver sur le hero shooter de NetEase Games.

Toujours, d'après X0X-LEAK, Gambit, Malicia (« Rogue » en anglais) et Jubilé pourraient intégrer le roster de personnages de Marvel Rivals, dans un futur plus ou moins proche. Ce dernier précise, d'ailleurs, les rôles de deux d'entre eux : Gambit pourrait être un Duelliste (DPS) tandis que Malicia serait dans le camp des Stratèges (Support). X0X-LEAK n'a pas d'informations, à ce propos, concernant Jubilé. 
Ces ajouts semblent tout à fait plausibles, étant donné l'importance des X-Men dans l'univers Marvel. Néanmoins, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle. Il est, comme toujours, préférable d'attendre une communication officielle de la part des développeurs, pour savoir si oui ou non plus d'X-Men vont débarquer sur Marvel Rivals.
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Pour conclure, rappelons que Marvel Rivals, qui est gratuit, est à retrouver sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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