Marvel Rivals : D'autres X-Men en approche ?

Il se pourrait bien que de plus amples membres des X-Men rejoignent, à l'avenir, le roster de Marvel Rivals.
Comme vous le savez probablement déjà, NetEase Games a prévu d'ajouter de nouveaux personnages jouables dans le roster de Marvel Rivals
. D'ailleurs, régulièrement, des leaks circulent sur la Toile à ce sujet. Récemment, une rumeur laisse entendre que d'autres membres des X-Men pourraient débarquer sur Marvel Rivals
.
Trois X-Men de plus sur Marvel Rivals ?
Au cours du mois de janvier 2025, le leaker et utilisateur Twitter/X X0X-LEAK avait indiqué que Marvel Rivals
pourrait accueillir, à l'avenir, le Professeur X ainsi que Colossus. Cependant, il ne s'agirait pas des seuls membres des X-Men qui pourraient arriver sur le hero shooter de NetEase Games
.
Toujours, d'après X0X-LEAK, Gambit, Malicia (« Rogue » en anglais) et Jubilé pourraient intégrer le roster de personnages de Marvel Rivals
, dans un futur plus ou moins proche. Ce dernier précise, d'ailleurs, les rôles de deux d'entre eux : Gambit pourrait être un Duelliste (DPS) tandis que Malicia serait dans le camp des Stratèges (Support). X0X-LEAK n'a pas d'informations, à ce propos, concernant Jubilé.
Ces ajouts semblent tout à fait plausibles, étant donné l'importance des X-Men dans l'univers Marvel. Néanmoins, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle. Il est, comme toujours, préférable d'attendre une communication officielle de la part des développeurs, pour savoir si oui ou non plus d'X-Men vont débarquer sur Marvel Rivals
.
Pour conclure, rappelons que Marvel Rivals
, qui est gratuit, est à retrouver sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC.
commentaire (0)