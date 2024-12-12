Marvel Rivals : Comment changer de réticule (crosshair) ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent comment modifier le réticule (crosshair) sur Marvel Rivals. Nous vous indiquons comment faire, étape par étape.

Comment changer de réticule (crosshair) sur Marvel Rivals ?

Lancez Marvel Rivals.

Une fois dans le menu principal, ouvrez les Paramètres.

Allez dans l'onglet Manette/Clavier.

Sélectionnez le sous-onglet « Combat ».

Dans la partie concernant l'ATH, vous verrez la mention « Type de réticule ».

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir un nouveau réticule. Vous pouvez sélectionner : Par défaut, Cercle, Cible, Point, Cercle et croix. En dessous, vous découvrirez plusieurs options, dans la partie « Avancé », qui vous permettent de changer la largeur, l'opacité ou encore la couleur du réticule sélectionné. Vous pouvez appliquer le réticule (crosshair) choisi pour tous les héros ou bien pour un personnage en particulier.









, qui est développé par NetEase Games, est catégorisé comme un hero-shooter et est donc un jeu de tir. Ainsi, une multitude de critères sont à prendre en compte pour performer. À ce propos, certains joueurs et joueuses de ce genre de jeux ont l'habitude deselon leurs préférences, comme sur CSGO ou encore VALORANT, pour ne citer que ces deux exemples. Sachez que cela est également possible sur le titre de NetEase Games. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsComme indiqué précédemment, sur, vous avez, effectivement, la possibilité de. La présence de cette option devrait ravir les joueurs et les joueuses. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, nous vous détaillons la marche à suivre afin dedans ce qui suit :Vous savez, à présent, comment. N'hésitez pas à en essayer plusieurs, et à ajuster les différents paramètres qui y sont liés (largeur, couleur, etc.), afin d'utiliserqui vous convient le plus. Vous pouvez également sauvegarder votre choix et vos changements, pour les réutiliser par la suite ou bien pour ne pas les oublier.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur le PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.