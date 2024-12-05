Marvel Rivals : Cette caractéristique du Battle Pass est déjà plébiscitée par les joueurs

Alors que Marvel Rivals se prépare à envahir nos écrans, les développeurs viennent de partager plusieurs détails sur la monétisation du jeu, dont un qui pourrait changer la donne au sujet du passe de combat.
L'ultime Dev Talk (le billet des développeurs) précédant la sortie de Marvel Rivals a été publié sur le site officiel du titre
le 5 décembre 2024. Entièrement axé sur la monétisation du jeu, il permet aux futurs justiciers de découvrir le coût des éléments payants, la monnaie utilisée et plus encore. L'un des points les plus attendus par les joueurs reste le Battle Pass.
Comme dans d'autres titres du genre, il permettra de récupérer des récompenses inédites, mais uniquement cosmétiques. Aucun champion ne pourra être obtenu de cette manière. Toutefois, l'achat d'un passe de combat implique d'être entièrement complété avant la fin de la saison en cours
. Sans cela, les joueurs n'obtiennent pas toutes les récompenses promises. Mais Marvel Rivals
voit les choses différemment.
Toutes les récompenses du Battle Pass de Marvel Rivals récupérables, même après la fin de la saison
En effet, le Dev Talk indique que tout utilisateur ayant acheté le passe de combat pourra continuer à réclamer les récompenses, et ce même si une autre saison a débuté
. En cela, Marvel Rivals représente une petite révolution, car c'est la première fois qu'une telle possibilité est envisagée. Néanmoins, seule la version Premium, le Luxury Battle Pass, sera concernée
. Le passe de combat gratuit nécessitera de débloquer toutes les récompenses avant la fin de la saison en cours pour être ajoutées à votre collection.
Concernant le contenu du Luxury Battle Pass, il vous permettra de débloquer 5 tenues différentes pour vos champions, de la monnaie ainsi que des éléments de personnalisation
. Le version payante inclut un cosmétique de qualité légendaire. Pour le Battle Pass accompagnant le lancement de Marvel Rivals, Mantis sera à l'honneur. Si vous ne parvenez pas à obtenir ce skin légendaire à temps, il vous suffira de collecter des Chrono Tokens en réalisant des missions.
Si vous souhaitez vous laisser tenter par le Battle Pass de Marvel Rivals, il vous en coutera la somme de 490 Lattices (la monnaie payante du jeu)
. Toutefois, ce tarif exceptionnel équivalent à 5 dollars ne sera proposé que pour le premier Battle Pass. Les prochains passes de combat proposés avoisineront davantage les 10 dollars. Rappelons, pour conclure, que Marvel Rivals est catégorisé comme un jeu de tir PvP, qui se joue en équipe. Le titre de NetEase Games est free-to-play et jouable gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series.
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