Marvel Rivals : Ça sent bon pour une sortie sur Nintendo Switch 2

Marvel Rivals pourrait bien débarquer sur Nintendo Switch 2, d'après son producteur.

Une sortie sur Nintendo Switch 2 pour Marvel Rivals ?

Nous sommes déjà en contact avec Nintendo et nous travaillons sur des kits de développement. Et si nous constatons que nous pouvons offrir d'excellentes performances à notre jeu sur la Switch 2, nous sommes ouverts à cette idée. La raison pour laquelle nous ne l'avons [Marvel Rivals] pas lancé sur la Switch, c'est qu'il s'agissait de la première génération de cet appareil et qu'ils ne peuvent pas fournir une grande expérience pour notre jeu. Donc si cela peut permettre d'atteindre cet objectif, nous sommes ouverts à cela.

Marvel Rivals Developer Is 'Open' to Potential Future Release on Nintendo Switch 2 https://t.co/8wxEEOAzvh pic.twitter.com/il03G9scDK — IGN (@IGN) February 16, 2025







Disponible depuis le début du mois de décembre 2024,a su séduire les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Malheureusement, le hero shooter de NetEase Games n'est pas sur Nintendo Switch. Toutefois,Lors du DICE Summit à Las Vegas, les journalistes d'IGN ont pu interviewer le producteur de, Weicong Wu. Au cours de l'entretien,. Weicong Wu n'a pas donné de réponse ferme mais a tout de même expliqué queAinsi, comme vous l'aurez compris,. Rien n'est encore totalement sûr, mais NetEase Games est ouvert à un tel portage. Affaire à suivre, donc...Comme vous le savez probablement déjà, la Nintendo Switch 2 ne possède pas encore de date de sortie. Cependant, Nintendo a prévu un Nintendo Direct le 2 avril 2025, durant lequel nous aurons davantage d'informations concernant ladite console. En espérant qu'une date sera révélée à ce moment-là, ce qui est fort probable.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.