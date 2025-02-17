Marvel Rivals : Ça sent bon pour une sortie sur Nintendo Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2025 à 16h03
Marvel Rivals pourrait bien débarquer sur Nintendo Switch 2, d'après son producteur.
Marvel Rivals : Ça sent bon pour une sortie sur Nintendo Switch 2
Disponible depuis le début du mois de décembre 2024, Marvel Rivals a su séduire les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Malheureusement, le hero shooter de NetEase Games n'est pas sur Nintendo Switch. Toutefois, il se pourrait bien que Marvel Rivals s'offre, à l'avenir, un portage sur Nintendo Switch 2.

Une sortie sur Nintendo Switch 2 pour Marvel Rivals ?

Lors du DICE Summit à Las Vegas, les journalistes d'IGN ont pu interviewer le producteur de Marvel Rivals, Weicong Wu. Au cours de l'entretien, IGN a mentionné la Switch 2 et a, notamment, demandé si un portage de Marvel Rivals sur la prochaine console de Nintendo pourrait voir le jour. Weicong Wu n'a pas donné de réponse ferme mais a tout de même expliqué que l'arrivée de Marvel Rivals sur Nintendo Switch 2 est plausible
Nous sommes déjà en contact avec Nintendo et nous travaillons sur des kits de développement. Et si nous constatons que nous pouvons offrir d'excellentes performances à notre jeu sur la Switch 2, nous sommes ouverts à cette idée. La raison pour laquelle nous ne l'avons [Marvel Rivals] pas lancé sur la Switch, c'est qu'il s'agissait de la première génération de cet appareil et qu'ils ne peuvent pas fournir une grande expérience pour notre jeu. Donc si cela peut permettre d'atteindre cet objectif, nous sommes ouverts à cela. 
Ainsi, comme vous l'aurez compris, il y a des chances que Marvel Rivals se rende disponible, dans un futur plus ou moins proche, sur Nintendo Switch 2. Rien n'est encore totalement sûr, mais NetEase Games est ouvert à un tel portage. Affaire à suivre, donc...
Comme vous le savez probablement déjà, la Nintendo Switch 2 ne possède pas encore de date de sortie. Cependant, Nintendo a prévu un Nintendo Direct le 2 avril 2025, durant lequel nous aurons davantage d'informations concernant ladite console. En espérant qu'une date sera révélée à ce moment-là, ce qui est fort probable.
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En guise de conclusion, rappelons que Marvel Rivals est disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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