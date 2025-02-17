Marvel Rivals : Ça sent bon pour une sortie sur Nintendo Switch 2

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Nous sommes déjà en contact avec Nintendo et nous travaillons sur des kits de développement. Et si nous constatons que nous pouvons offrir d'excellentes performances à notre jeu sur la Switch 2, nous sommes ouverts à cette idée. La raison pour laquelle nous ne l'avons [Marvel Rivals] pas lancé sur la Switch, c'est qu'il s'agissait de la première génération de cet appareil et qu'ils ne peuvent pas fournir une grande expérience pour notre jeu. Donc si cela peut permettre d'atteindre cet objectif, nous sommes ouverts à cela.Ainsi, comme vous l'aurez compris, il y a des chances que Marvel Rivals se rende disponible, dans un futur plus ou moins proche, sur Nintendo Switch 2. Rien n'est encore totalement sûr, mais NetEase Games est ouvert à un tel portage. Affaire à suivre, donc...
Comme vous le savez probablement déjà, la Nintendo Switch 2 ne possède pas encore de date de sortie. Cependant, Nintendo a prévu un Nintendo Direct le 2 avril 2025, durant lequel nous aurons davantage d'informations concernant ladite console. En espérant qu'une date sera révélée à ce moment-là, ce qui est fort probable.
Marvel Rivals Developer Is 'Open' to Potential Future Release on Nintendo Switch 2 https://t.co/8wxEEOAzvh pic.twitter.com/il03G9scDK— IGN (@IGN) February 16, 2025
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