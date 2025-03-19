Marvel Rivals aurait pu partager ce point commun avec le MCU, mais cela a été annulé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 mars 2025 à 15h22
Dans un podcast, l'un des développeurs de Marvel Rivals est revenu sur un point du jeu qui a été abandonné à cause de sa complexité, mais aussi à cause d'un élément emblématique de Marvel.
Marvel Rivals aurait pu partager ce point commun avec le MCU, mais cela a été annulé
Véritable succès public, Marvel Rivals divertit des milliers de joueurs quotidiennement. Cependant, il n'est pas le seul jeu Marvel actuellement disponible. Entre Marvel Snap, les jeux Marvel's Spider-Man ou les cross-overs avec Capcom, super-héros et super-vilains sont omniprésents sur PC, sur consoles et sur supports mobiles. Mais s'ils existent chacun indépendamment des autres, l'ambition première de ces jeux était tout autre. C'est ce qu'a confirmé Alex Irvine, scénariste de Marvel Rivals.

Le MGU (Marvel Gaming Universe) : une réalité dans laquelle Marvel Rivals aurait pu exister

Invité à participer au podcast The Fourth Curtain, il a répondu à plusieurs questions en lien avec son expérience dans l'univers Marvel. Il est notamment revenu sur le fait que Marvel Rivals aurait pu, dans une réalité alternative, appartenir à un équivalent du Marvel Cinematic Universe, mais pour les jeux vidéo des héros de la maison des idées. « Lorsque j'ai commencé à travailler sur les jeux Marvel, il y avait cette idée qu'ils allaient créer un univers de jeu Marvel qui existerait de la même manière que le MCU ».

Miniature vidéo

Ces déclarations ne surprennent pas le présentateur du podcast, Alex Seropian, lui aussi développeur de jeux vidéo. Ayant travaillé pour Disney entre 2009 et 2012, il avait proposé plusieurs idées à l'époque en vue du développement du MGU. D'ailleurs, son impact était encore plus grand car il était à l'initiative de ce projet : « Lorsque j'étais chez Disney, c'est moi qui ai pris l'initiative de relier ces jeux entre eux. C'était avant le MCU, mais cela n'a pas été financé. »

Au-delà des problèmes financiers, un autre point a précipité l'abandon du Marvel Gaming Universe. En interne, les développeurs ont eu de nombreuses discussions portant sur le fait de garder cohérents ou non les récits dépeints dans les jeux vidéo, les comics et les films Marvel. Or, cela était très difficile à gérer et Disney a préféré oublier l'idée de cet univers où tous les jeux ayant des héros Marvel pourraient coexister.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)
Marvel Rivals 29 juin 2026

Marvel Rivals Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Marvel Rivals met votre chance à l'épreuve avec son nouveau système de gacha
Marvel Rivals 04 décembre 2025

Marvel Rivals met votre chance à l'épreuve avec son nouveau système de gacha

Depuis quelques heures, les joueurs de Marvel Rivals peuvent tester un nouveau système de gacha et obtenir des récompenses exclusives, notamment un skin inédit pour Psylocke.
Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif
Marvel Rivals 05 novembre 2025

Marvel Rivals : Les joueurs dépensent de l'argent si le jeu est « amusant », selon son directeur créatif

Le directeur créatif de Marvel Rivals s'est, récemment, exprimé à propos du système de monétisation du hero shooter.

commentaire (0)