Marvel Rivals annonce un nouvel événement, The Spring Festival, avec sa date de lancement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 janvier 2025 à 17h58
NetEase Games a, récemment, indiqué que l'événement « The Spring Festival » sera bientôt lancé sur Marvel Rivals.
Marvel Rivals annonce un nouvel événement, The Spring Festival, avec sa date de lancement
Depuis la sortie de Marvel Rivals, des nouveautés arrivent très régulièrement sur le hero shooter de NetEase Games, qui a, notamment, accueilli sa première saison en ce mois de janvier 2025. Toutefois, les développeurs ont une autre surprise pour leur communauté : Marvel Rivals va très prochainement accueillir l'événement « The Spring Festival ».

L'événement « The Spring Festival » arrive sur Marvel Rivals

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, NetEase Games a annoncé que l'événement « The Spring Festival » sera lancé le 23 janvier 2025 sur Marvel Rivals. D'après les informations partagées, celui-ci sera disponible aux alentours de 10h (heure française), le 23 janvier. 
Au cours de l'événement « The Spring Festival », les joueurs et les joueuses de Marvel Rivals auront l'opportunité d'essayer un tout nouveau mode de jeu à durée limitée, qui est baptisé « Clash of Dancing Lions » en anglais et qui invitera les équipes (de 3 personnes) à marquer des buts. Ce sera également l'occasion pour la communauté de récupérer quelques récompenses, dont un costume gratuit pour Star-Lord. Le tout étant présenté dans un trailer, partagé le 21 janvier 2025 sur la chaîne YouTube de Marvel Rivals.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 23 janvier 2025 pour découvrir l'événement « The Spring Festival » de Marvel Rivals. Rappelons que le titre est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Marvel Rivals est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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