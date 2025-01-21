Marvel Rivals annonce un nouvel événement, The Spring Festival, avec sa date de lancement

NetEase Games a, récemment, indiqué que l'événement « The Spring Festival » sera bientôt lancé sur Marvel Rivals.

L'événement « The Spring Festival » arrive sur Marvel Rivals

🌟 HERE COME THE DANCING LIONS! AND THEIR CLASH! 🌟



Marvel Rivals is welcoming the joyous Spring Festival, and you're invited to join the celebration!



What awaits you this Spring Festival?

🌟 New Limited-Time Game Mode: Clash of Dancing Lions

🎊 A Gallery Card… pic.twitter.com/Uvy8BwfqIl — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 21, 2025

Depuis la sortie de, des nouveautés arrivent très régulièrement sur le hero shooter de NetEase Games, qui a, notamment, accueilli sa première saison en ce mois de janvier 2025. Toutefois, les développeurs ont une autre surprise pour leur communauté :En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu,. D'après les informations partagées, celui-ci sera disponible aux alentours de 10h (heure française), le 23 janvier., qui est baptisé « Clash of Dancing Lions » en anglais et qui invitera les équipes (de 3 personnes) à marquer des buts., dont un costume gratuit pour Star-Lord. Le tout étant présenté dans un trailer, partagé le 21 janvier 2025 sur la chaîne YouTube deRendez-vous donc le 23 janvier 2025 pour découvrir. Rappelons que le titre est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.est free-to-play, soit gratuit.