Marvel Rivals affecté par une vague de licenciements, malgré son succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2025 à 14h42
NetEase Games a, récemment, indiqué que plusieurs développeurs de Marvel Rivals ont été licenciés.
Marvel Rivals affecté par une vague de licenciements, malgré son succès
Disponible depuis le mois de décembre 2024, Marvel Rivals est un véritable succès et est grandement apprécié par la communauté. Toutefois, malgré cela, de nombreux développeurs travaillant sur Marvel Rivals ont, malheureusement, été licenciés.

Marvel Rivals affecté par des licenciements

En effet, il y a très peu de temps, NetEase Games a confirmé aux journalistes du site PC Gamer que de nombreux développeurs de Marvel Rivals, notamment ceux appartenant à l'équipe de conception basée à Seattle, ont été licenciés. À ce sujet, NetEase Games a déclaré dans un communiqué : 
Nous avons récemment pris la décision difficile d'ajuster la structure de l'équipe de développement de Marvel Rivals pour des raisons d'organisation, et ce afin d'optimiser l'efficacité du développement du jeu. Cette décision a entraîné une réduction de l'équipe de conception basée à Seattle, une équipe de concepteurs issue d'un groupe global plus vaste en soutien à Marvel Rivals.

Nous apprécions le travail acharné et le dévouement des personnes concernées et nous les traiterons de manière confidentielle et respectueuse, en reconnaissant chacune de leurs contributions individuelles.
Cette annonce a étonné beaucoup de joueurs, étant donné que Marvel Rivals cartonne depuis son lancement. Pour rappel, le hero shooter de NetEase Games était parvenu à rassembler 20 millions de joueurs en seulement quelques jours après sa sortie, et figure encore, à l'heure actuelle, dans le Top 10 des jeux les plus populaires sur Steam.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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