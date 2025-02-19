Marvel Rivals affecté par une vague de licenciements, malgré son succès

Marvel Rivals Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Marvel Rivals, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Nous avons récemment pris la décision difficile d'ajuster la structure de l'équipe de développement de Marvel Rivals pour des raisons d'organisation, et ce afin d'optimiser l'efficacité du développement du jeu. Cette décision a entraîné une réduction de l'équipe de conception basée à Seattle, une équipe de concepteurs issue d'un groupe global plus vaste en soutien à Marvel Rivals.Cette annonce a étonné beaucoup de joueurs, étant donné que Marvel Rivals cartonne depuis son lancement. Pour rappel, le hero shooter de NetEase Games était parvenu à rassembler 20 millions de joueurs en seulement quelques jours après sa sortie, et figure encore, à l'heure actuelle, dans le Top 10 des jeux les plus populaires sur Steam.
Nous apprécions le travail acharné et le dévouement des personnes concernées et nous les traiterons de manière confidentielle et respectueuse, en reconnaissant chacune de leurs contributions individuelles.
Rappelons, en guise de conclusion, que Marvel Rivals est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Marvel Rivals developers in the US are saying they've been laid off, despite launching a game with more than 20 million players. https://t.co/t1RvUew8om— PC Gamer (@pcgamer) February 18, 2025
commentaire (0)