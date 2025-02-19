Marvel Rivals affecté par une vague de licenciements, malgré son succès

NetEase Games a, récemment, indiqué que plusieurs développeurs de Marvel Rivals ont été licenciés.

Marvel Rivals affecté par des licenciements

Nous avons récemment pris la décision difficile d'ajuster la structure de l'équipe de développement de Marvel Rivals pour des raisons d'organisation, et ce afin d'optimiser l'efficacité du développement du jeu. Cette décision a entraîné une réduction de l'équipe de conception basée à Seattle, une équipe de concepteurs issue d'un groupe global plus vaste en soutien à Marvel Rivals.



Nous apprécions le travail acharné et le dévouement des personnes concernées et nous les traiterons de manière confidentielle et respectueuse, en reconnaissant chacune de leurs contributions individuelles.

Marvel Rivals developers in the US are saying they've been laid off, despite launching a game with more than 20 million players. https://t.co/t1RvUew8om — PC Gamer (@pcgamer) February 18, 2025

Disponible depuis le mois de décembre 2024,est un véritable succès et est grandement apprécié par la communauté. Toutefois, malgré cela,En effet, il y a très peu de temps, NetEase Games a confirmé aux journalistes du site PC Gamer que. À ce sujet, NetEase Games a déclaré dans un communiqué :Cette annonce a étonné beaucoup de joueurs, étant donné quecartonne depuis son lancement. Pour rappel, le hero shooter de NetEase Games était parvenu à rassembler 20 millions de joueurs en seulement quelques jours après sa sortie, et figure encore, à l'heure actuelle, dans le Top 10 des jeux les plus populaires sur Steam.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Le titre est free-to-play, soit gratuit.