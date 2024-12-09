Discord Marvel Rivals officiel

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 décembre 2024 à 15h42
Avec la dimension multijoueur de Marvel Rivals, qui est vendu comme un jeu de tir PvP/JcJ, une partie des joueurs recherche des partenaires de jeu. Cela pourrait être fait via le Discord officiel.
Discord Marvel Rivals officiel
Jeu de tir disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et ce, depuis le 6 décembre 2024, Marvel Rivals est plus appréciable en groupe qu'en solo. Comme souvent pour ce genre de productions, la communauté cherche d'autres joueurs avec qui jouer et profiter du titre de NetEase Games, que ce soit pour s'amuser à plusieurs ou bien performer. Discord est, ainsi, une plateforme indispensable pour cela.

Le Discord Marvel Rivals officiel

Marvel Rivals parvient très facilement à réunir les joueurs, étant donné sa forte dimension multijoueur et compétitive. Reprenant les codes des jeux de tir se jouant en équipe, il est, comme vous vous en doutez, préférable de bien s'entendre avec ses coéquipiers, afin de créer la meilleure stratégie possible et s'assurer la victoire à chaque partie, sur Marvel Rivals.

De ce fait, Discord a naturellement et grandement été privilégié par la communauté, au vu des nombreuses fonctionnalités utiles offertes par le logiciel, et sera, sans aucun doute, une plateforme pratique pour proposer une quantité d'activités aux membres, en plus de les aider à trouver des coéquipiers. 
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Rejoindre le Discord de Marvel Rivals

C'est pour toutes ces raisons que le Discord Marvel Rivals officiel a été créé, en ayant pour objectif de rassembler et de former une grande communauté de joueurs qui souhaitent échanger en toute sécurité mais aussi pour que chaque membre puisse évoluer aux côtés de joueurs qui partagent le même engouement pour Marvel Rivals. Ainsi, si vous avez envie de trouver un mate pour quelques parties, ou pour former une véritable équipe avec qui communiquer, tout en souhaitant rester informé de l'actualité du jeu de tir de NetEase Games, le Discord Marvel Rivals devrait répondre à l'entièreté de vos attentes.



N'oubliez pas, en outre, que vous pouvez toujours suivre l'actualité de Marvel Rivals et bien plus encore sur GAMEWAVE.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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