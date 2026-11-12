Les Lapins Crétins bientôt de retour ? Leur doubleur fait une révélation aux allures de teaser

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 novembre 2026 à 12h30
Cela fait plus de 4 ans que les Lapins Crétins n'ont pas eu droit à une nouvelle aventure sur nos consoles. Mais tout comme leur rival Rayman, les plus déjantés des lapins pourraient faire un retour fracassant très prochainement.
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Les Lapins Crétins bientôt de retour ? Leur doubleur fait une révélation aux allures de teaser

Depuis Mario + Les Lapins Cretins Kingdom Battle et l'opus Sparks of Hope, les lapins les plus barrés du jeu vidéo ont disparu de nos radars. Bien entendu, ils sont très occupés car ils tentent désespérément de rejoindre la Lune, d'une manière ou d'une autre. Mais leurs blagues et leurs cris stridents amusent petits et grands, au point de parfois nous manquer. 

À l'heure où les remasters se multiplient et où les héros de notre enfance ont droit à des remakes, un tel retour peut donc être envisagé. D'autant qu'Ubisoft lance déjà un projet de ce type avec Rayman Legends Retold. Sachant que les Lapins Crétins ont été les ennemis de Rayman, les faire revenir n'est pas complètement insensé. D'ailleurs, il semble que les créatures aux yeux écarquillés et aux deux dents préparent un nouveau plan.

La voix officielle des Lapins Crétins de retour en studio

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Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, Damien Laquet (doubleur ayant incarné les personnages dans la série animée Les Lapins Crétins: Invasion) a partagé une information étonnante. Il a confié qu'il allait retrouver les Lapins Crétins dans un « fantastique studio parisien ». Il ne donne pas plus de précisions pour le moment, mais il confirme qu'il va une nouvelle fois prêter sa voix et ses cris aux lapins déjantés d'Ubisoft. 

Bien entendu, de telles déclarations ouvrent la voie à deux possibilités. Soit un nouveau projet animé impliquant les Lapins Crétins est en cours de production et les joueurs les retrouvent dans un film, une série… Soit un nouveau jeu mettant en scène les drôles de créatures est en cours de développement. Mais il est difficile de ne pas y voir un lien avec le retour de Rayman.

Une réunion entre Rayman et les Lapins Crétins, un nouveau jeu en solo ou autre chose ?

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Sachant que Raymen Legends Retold sera disponible dans quelques semaines, l'annonce sonne comme une réunion entre les personnages. Mais il faut tout de même prendre cette théorie avec de grandes pincettes. Tant qu'Ubisoft ou le studio parisien en question n'a pas partagé d'informations officielles, rien ne dit que les Lapins Crétins vont revenir dans un jeu vidéo ou avoir droit à un DLC dans Retold. 

Il faut donc être patient, mais la nouvelle devrait enchanter les admirateurs de ces lapins crieurs. Selon vous, quel pourrait être le mystérieux projet impliquant les Lapins Crétins ? Partagez vos suggestions dans les commentaires juste en dessous.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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