March of Giants, le nouveau MOBA d'Amazon annoncé avec une alpha fermée

Amazon Games Montréal dévoile son tout premier jeu, March of Giants, un MOBA de guerre compétitif en 4v4. Une première alpha fermée a même été annoncée, pour dans quelques jours.
Un premier projet signé Amazon Games Montréal
Le studio, dirigé par Xavier Marquis
, directeur créatif qui est à l'origine de Rainbow Six Siege
, s'appuie sur une équipe de vétérans du PvP compétitif. Avec March of Giants
, ils souhaitent apporter une nouvelle vision au genre MOBA, en mêlant la stratégie traditionnelle à l'ampleur épique de la guerre.
March of Giants incarne notre vision qui consiste à transposer l'ampleur épique de la guerre au genre MOBA. Nous voulions capturer la profondeur stratégique des MOBA tout en permettant aux joueurs de commander des armées massives.
Le jeu se déroule dans un univers urbain ravagé
, inspiré de la technologie et de l'esthétique du début des années 1900, enrichi de touches scientifiques et magiques. Les joueurs incarnent des géants militaires
, commandants imposants dotés de compétences uniques, et mènent leurs armées dans un conflit centenaire.
Des mécaniques inédites pour un MOBA
March of Giants
se distingue par des systèmes stratégiques qui dépassent le cadre classique du genre. Les joueurs pourront :
- Incarner un Géant et dominer le front grâce à des capacités uniques dans des affrontements 4 contre 4.
- Diriger des soldats en commandant des milliers d'unités prêtes à se battre aux côtés de leur commandant.
- Déployer des structures tactiques pour bâtir des défenses, lancer des assauts ou piéger les adversaires.
Selon Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, ce projet traduit la volonté de l'éditeur de proposer des expériences compétitives différentes et ambitieuses
.
Une alpha fermée axée sur le feedback
Cette première phase de test, qui est malheureusement limitée aux États-Unis, Canada et Mexique
, permettra de vérifier la stabilité technique et de recueillir des retours essentiels de la communauté. Les joueurs auront accès à 15 géants jouables
au total, dont 10 disponibles dès le départ et les autres à débloquer progressivement.
L'alpha fermée sera disponible uniquement sur PC et en anglais
, avec un accord de confidentialité imposé aux participants. Cela veut dire que nous ne verrons aucune image sur les réseaux sociaux ou sur Twitch lors de cette semaine de test, du 2 au 10 septembre prochain.
D'ailleurs, Amazon Games n'a pas encore dévoilé de bande-annonce ni de gameplay, il faudra attendre encore un peu pour cela. Par la même, nous n'avons pas de date de sortie pour March of Giants
, qui arrivera plus tard sur PC.
commentaire (1)
Amazon s'essaye a tous les genres et pour l'instant c'est bof bof même si new world y'avait un beau potentiel, on verra mais l'ambiance m'excite pas trop