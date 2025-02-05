Shangri-La Frontier : Le tome 15 est disponible
le 05 février 2025 à 09h00
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Shangri-La Frontier, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte ».
S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez que Sunraku en est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses « bouses » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au MMORPG Shangri-La Frontier, un « Greatest of All Time » au trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?
Synopsis et avis du tome 15Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Shangri-La Frontier, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
SynopsisL'arène du GGC est en ébullition. Rakuro et son équipe affrontent des joueurs professionnels dans une bataille acharnée où chaque seconde compte. Leur stratégie semble fonctionner à merveille, notamment grâce à une Pencilgon déchaînée, qui enchaîne les coups comme si sa vie en dépendait.
Mais c'est alors que la tension monte d'un cran : Silvi, la championne incontestée des jeux de baston, entre en scène. Redoutée et invaincue, son surnom, le météore de la justice, n'est pas usurpé. Face à une telle adversaire, l'issue semble inévitable… sauf qu'un joueur inattendu décide de relever le défi.
Porté par une promesse faite à un ami et armé de son courage (et d'un goût douteux pour les bouses vidéoludiques), cet outsider se dresse face à Silvi. Résistera-t-il à la puissance de l'Invaincue ou sera-t-il emporté par l'ouragan ? Une chose est sûre, cette bataille restera gravée dans l'histoire du GGC.
Avis
Nous ne cesserons de le dire : la capacité de l'auteur à nous emmener bien au-delà des frontières initiales du récit est tout simplement impressionnante. Après plusieurs tomes où Shangri-La semble être un lointain souvenir, l'histoire prend une nouvelle dimension. Ce qui est fascinant, c'est que, tout en explorant des territoires inédits, l'auteur sait répondre à nos attentes en matière de combats, de réflexion, mais surtout d'acharnement de la part des protagonistes.
Qu'il s'agisse de Pencilgon ou de Sunraku, nous suivons leur évolution avec un intérêt croissant, découvrant peu à peu leurs ressentis, leurs volontés et leurs luttes intérieures. Ce qui rend l'expérience encore plus palpitante, c'est l'apparition d'adversaires de plus en plus redoutables, capables de rivaliser avec notre équipe, ce qui rend chaque affrontement plus vivant, créatif et surtout intense.
Chaque page est une nouvelle surprise, et même si l'intrigue principale n'avance pas toujours à grande vitesse, l'aspect grandiose de l'arène continue de nous transporter. La tension, la stratégie, et la volonté de vaincre restent au cœur de l'histoire, créant une dynamique qui maintient l'intérêt intact.
Enfin, et sans trop en dire, l'arrivée de Sunraku dans l'arène, sous le pseudonyme de « No face » malgré ses contraintes temporelles, apporte un véritable vent de fraîcheur au récit. Ce retour aux sources nous rappelle pourquoi nous avons été si séduits par ses aventures dès le début. À l'instar du tome 14, le tome 15 ne fait qu'alimenter notre impatience de découvrir la suite dans le prochain volume.
Où et à quel prix ?Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement quinze tomes (FR) sur dix-huit (VO) sont disponibles et à un prix individuel de 6,99 €.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Shangri-La Frontier, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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