Noël 2025 : Les 5 produits à offrir aux fans de jeux de cartes (Magic, Pokémon TCG, Altered...)

Si vous voulez faire plaisir à un/e fan de jeux de cartes, voici quelques idées à leur offrir durant ce Noël 2025.

Produit Prix Marque conseillée Classeur 20 à 40 € Vault X (disponible sur Amazon) ou Gamegenic Pack de sleeves 10 à 15 € Dragon Shield (disponible sur Amazon) Tapis de jeu 20 à 30 € Ultra Pro (disponible sur Amazon) Boîte de deck 10 à 60 € Ultimate Guard (disponible sur Amazon) Booster, bundle ou coffret 8 à 70 € -

Les produits à (s') offrir aux fans de jeu de cartes pour ce Noël 2025

Classeurs

Pack de sleeves





Tapis de jeu

Boîtes de deck





Boosters, bundles ou coffrets









Magic The Gathering, Pokémon TCG, Disney Lorcana, Altered, Riftbound... Autant de jeux de cartes qui ont pris d'assaut le marché mondial et qui ne cessent d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses. Chacun d'entre eux propose, généralement, différents types de produits, en fonction de nouvelles extensions, afin de ravir la communauté et convenir à tous les budgets. À côté de cela, il existe également plusieurs accessoires (tapis de jeu, classeurs, boîtes pour les decks...), qui viennent généralement grossir le panier des fans de TCG. De ce fait, offrir de tels produits peut être une très bonne idée.Ainsi, voici. À chaque fois, nous vous citons quelques marques, qui sont, selon nous, les meilleures sur le marché et qui nous ont satisfaits à plusieurs reprises. Toutefois, il en existe bien d'autres, comme vous vous en doutez.Il est indéniable que les jeux de cartes (Magic The Gathering, Pokémon TCG, etc.) ont un aspect collection. De ce fait, de nombreux joueurs et joueuses aiment placer leurs cartes dans des classeurs. Évidemment, diverses marques proposent leurs classeurs, qui peuvent être de différentes tailles ou encore de diverses épaisseurs.Ainsi, les classeurs de la marque Vault X, qui sont disponibles en plusieurs coloris et tailles, pourraient grandement plaire aux joueurs et aux joueuses de TCG. Très classes, les classeurs de Vault X ont un tarif tout à fait abordable (comptez entre 30 et 48 euros).Souvent disponibles dans les boutiques de jeux de société et de jeux de cartes, les classeurs de la gamme Gamegenic sont également très satisfaisants, notamment au niveau de leur rapport qualité/prix, mais aussi de leur bonne robustesse. Pour les plus importants en termes de capacité, il convient d'acheter des feuilles, à placer ensuite dans les anneaux métalliques du classeur.Bien que certains joueurs et joueuses préfèrent seulement collectionner les cartes, beaucoup jouent régulièrement avec, entre amis ou bien durant des tournois. Il est, alors, préférable de protéger ses cartes avec des sleeves (comprenez « protèges cartes »). Évidemment, ces sleeves ont différentes tailles et coloris. Certaines peuvent même avoir le droit à des illustrations (sur leur dos).Dragon Shield, qui propose de très nombreux packs de sleeves, est une excellente marque. Vendus entre 12 et 16 euros (en moyenne), les sleeves de Dragon Shield sont qualitatives et offrent une belle robustesse.Les tapis de jeu (ou « playmats » en anglais) sont un accessoire très apprécié des fans de jeu de cartes. De diverses tailles et revêtant, pour la grande majorité, un design bien spécifique (en lien avec des extensions), les tapis de jeu de la marque Ultra Pro, dotés d'une surface en tissu et d'un revêtement en caoutchouc antidérapant, sont très appréciables et conviendront à tous les TCG.Les fans de TCG jouent généralement avec des amis ou bien lors de tournois. Dans la plupart des cas, cela stipule que ces derniers doivent se déplacer dans un lieu spécifique ou bien chez leur(s) ami(s). Et afin de ne pas abîmer les cartes, il est préférable d'opter pour des boîtes de rangement, aussi dites boîtes de deck.Tout comme les sleeves, les boîtes de deck pour les jeux de cartes sont devenues légions dans les boutiques spécialisées. Il en existe, bien évidemment, une multitude, mais les Boulders Return to Earth (15 euros) de la marque Ultimate Guard ont tout pour satisfaire et plaire. Les boîtes Sidewinder d'Ultimate Guard, dont certaines possèdent des designs particuliers, sont tout aussi satisfaites, mais un tantinet plus chères (entre 20 et 25 euros).Évidemment, si vous désirez réellement faire plaisir à un fan de jeux de cartes, et que vous avez un budget un peu plus important, vous pouvez très bien opter pour des boosters, bundles ou coffrets, contenant plusieurs cartes. Pour le coup, ces produits sont proposés à différents prix, et ce, en fonction du TCG. Par exemple, un booster simple (dit « de jeu ») de cartes de Magic The Gathering coûte généralement 6-7 euros. Pour un bundle, il faut compter entre 55 et 70 euros (cela dépend de l'extension). Dans tous les cas, les boutiques spécialisées, et même certains supermarchés/hypermarchés, en regorgent.Avec ces(Magic The Gathering, Disney Lorcana, Altered, Riftbound, Pokémon TCG), vous devriez trouver le cadeau parfait, et ce, selon votre budget, à placer sous un sapin pour les fêtes de cette fin d'année.