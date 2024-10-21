Magic The Gathering x Marvel : Des premières cartes révélées et une extension Spider-Man à venir

Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé quelques cartes à l'effigie de héros de Marvel et en a profité pour annoncer un set centré sur Spider-Man, prévu pour 2025.

Un Superdrop Secret Lair et une extension complète en 2025 pour MTG x Marvel

Secret Lair - Marvel's Captain America → « Justice, liberté, honneur : telles sont les valeurs que Captain America protège avec son bouclier. C'est pourquoi chaque carte de cette série, y compris le tout nouveau et légendaire Captain America, est dédiée à la protection des opprimés ». Les cartes de cette série sont illustrées par Anthony Devine, Howard Lyon, Ryan Pancoast, Livia Prima et Chris Rahn.

→ « Justice, liberté, honneur : telles sont les valeurs que Captain America protège avec son bouclier. C'est pourquoi chaque carte de cette série, y compris le tout nouveau et légendaire Captain America, est dédiée à la protection des opprimés ». Secret Lair - Marvel's Iron Man → « Milliardaire, génie, super-héros, et maintenant titulaire d'un Secret Lair à sa gloire : Tony Stark a vraiment tout fait. Haute technologie, lignes racées, toute puissance : cette série allie élégance et technologie de pointe dans chacune de ses cartes, dont une tout nouvelle carte légendaire Iron Man, qui vous fera entrer dans l'armure du superhéros le plus inventif des Avengers ». Les cartes de cette série sont illustrées par Bud Cook, Justyna Dura, Lie Setiawan, Anna Steinbauer et Marco Teixeira.

→ « Milliardaire, génie, super-héros, et maintenant titulaire d'un Secret Lair à sa gloire : Tony Stark a vraiment tout fait. Haute technologie, lignes racées, toute puissance : cette série allie élégance et technologie de pointe dans chacune de ses cartes, dont une tout nouvelle carte légendaire Iron Man, qui vous fera entrer dans l'armure du superhéros le plus inventif des Avengers ». Secret Lair - Marvel's Wolverine → « C'est l'heure de la bagarre. Cette série au potentiel mortel combine un gène de guérison mutant et l'instinct de tueur de Wolverine dans cinq cartes inspirées par le membre le plus implacable des X-Men, dont une toute nouvelle carte légendaire à son nom ». Les cartes de cette série sont illustrées par Victor Adame Minguez, Alexander Mokhov, Anna Podedworna et Eliz Roxs.

→ « C'est l'heure de la bagarre. Cette série au potentiel mortel combine un gène de guérison mutant et l'instinct de tueur de Wolverine dans cinq cartes inspirées par le membre le plus implacable des X-Men, dont une toute nouvelle carte légendaire à son nom ». Secret Lair - Marvel's Storm → « Fermez les fenêtres et abritez-vous au sous-sol : Tornade est en chemin. Cette série dédiée capable de déchainer la tempête propose des illustrations époustouflantes de Tornade sur cinq cartes redoutables, dont la toute nouvelle carte légendaire Tornade ». Les cartes de cette série sont illustrées par Miguel Mercado, Francisco Miyara, Kevin Sidharta, Magali Villeneuve et Pauline Voss.

→ « Fermez les fenêtres et abritez-vous au sous-sol : Tornade est en chemin. Cette série dédiée capable de déchainer la tempête propose des illustrations époustouflantes de Tornade sur cinq cartes redoutables, dont la toute nouvelle carte légendaire Tornade ». Secret Lair - Marvel's Black Panther → « Du cœur Wakanda jusque dans les profondeurs du Secret Lair, Black Panther est à l'affût. Cette série en l'honneur de l'alter ego du roi guerrier T'Challa exploite la puissance du vibranium à travers cinq cartes majestueuses, dont une toute nouvelle carte légendaire Black Panther ». Les cartes de cette série sont illustrées par Tyler Jacobson, Jake Murray, Ernanda Souza, Swayart et Salvatorre Zee Yazzie.

→ « Du cœur Wakanda jusque dans les profondeurs du Secret Lair, Black Panther est à l'affût. Cette série en l'honneur de l'alter ego du roi guerrier T'Challa exploite la puissance du vibranium à travers cinq cartes majestueuses, dont une toute nouvelle carte légendaire Black Panther ».











Les joueurs et les joueuses du jeu de cartes Magic The Gathering ont de quoi se réjouir aujourd'hui : lors du Comic Con de New York, qui s'est déroulé le week-end dernier,D'après les informations partagées par Wizards of the Coast,, à 18h. Ce sera ainsi l'occasion pour les joueurs et les joueuses de Magic de se procurer. Selon les détails partagés, les Secret Lair seront vendus à 39,99 dollars en version standard et à 49,99 dollars pour celle dite Premium, avec un tirage limité.Or, cette collaboration ne s'arrête pas là. En effet,, pour leur gamme Univers Infinis (« Universes Beyond »). À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas de plus amples informations ni de date de sortie précise pour ce nouveau set, qui devrait ravir les fans de l'Homme araignée et joueurs de Magic. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochains mois.